España

No solo son capaces de abrir frascos y escapar de laberintos: un estudio revela otra habilidad desconocida de los pulpos

Los resultados muestran que no solo aprenden a usar el espejo, sino que optimizan sus desplazamientos con la práctica

Guardar
Google icon
pulpos genericas
Un pulpo debajo del mar. (Freepik)

Los humanos siempre estamos sorprendiéndonos con animales que son más listos de lo que pensábamos. Una afirmación que prueba dos cosas: que los humanos somos más tontos de lo que creemos y que aún hay mucho por avanzar en el terreno de la investigación de otras especies. Por eso, en 2016, el pulpo Inky sorprendió a todo el mundo tras escaparse del Acuario Nacional de Nueva Zelanda: en una fuga digna de Houdini, se deslizó por una rendija, avanzó tres o cuatro metros hasta una tubería de drenaje de unos 15 centímetros de diámetro, y salió por ella en dirección al mar. El suceso multiplicó los estudios sobre las capacidades de los pulpos, que desde entonces llevan ofreciendo sorprendentes resultados.

Entre ellos, destacan las investigaciones que se han realizado con espejos. Y aunque los pulpos no han superado el ‘test del espejo’ —es decir, no está demostrado que sepan reconocerse en ellos, aunque los científicos sostienen que esto no prueba inteligencia ni falta de ella—, sí se ha demostrado que son capaces de utilizarlos para orientarse e incluso encontrar alimento. En otras palabras, los pulpos sí saben que el espejo está reflejando su entorno.

PUBLICIDAD

Un nuevo experimento de la Universidad de Dartmouth acaba de consolidar este descubrimiento: tres ejemplares de Octopus Bimaculoides lograron localizar presas ocultas utilizando únicamente el reflejo en un espejo, un comportamiento nunca antes documentado en invertebrados. Según cuentan los investigadores en el estudio, publicado en la revista Current Biology, “alrededor del 73% de las veces, el pulpo se dirigía en la dirección correcta a la primera”, lo que indica que comprende “lo que es un espejo y cómo funciona”. Los errores, señalan, se concentraron en los primeros intentos, y la precisión mejoró con la experiencia.

El estudio consistió en entrenar a los pulpos para que reconocieran la ubicación de un cangrejo virtual, visible solo mediante el espejo. Tras varios ensayos, los animales no solo identificaban el reflejo, sino que tomaban atajos y escalaban las paredes de la caja para alcanzar la presa, demostrando una sorprendente capacidad de planificación espacial.

PUBLICIDAD

El secretismo sobre la primera granja de pulpos del mundo, creada en España y con métodos "crueles": "es como hacer un criadero de lobos o leones".

“Pueden crear mapas internos”

Este avance en la investigación ha llevado a los científicos a reflexionar sobre la evolución convergente de la cognición espacial. Peter Tse, neurocientífico y autor principal del estudio, lo resume así: “Nuestro trabajo sugiere que los pulpos también pueden crear mapas internos, es decir, una representación cerebral del espacio”.

“El hecho de que un organismo tan remoto haya desarrollado de forma independiente la capacidad de utilizar un espejo como herramienta para procesar la cognición espacial sugiere que los procesos cognitivos subyacentes podrían estar sujetos a una evolución convergente”, añade Mary Kieseler, primera autora.

Los resultados muestran que los pulpos no solo aprenden a usar el espejo, sino que optimizan sus desplazamientos con la práctica. El tiempo y la distancia recorridos para alcanzar la recompensa disminuyeron significativamente conforme avanzaba el experimento. Este hallazgo ha abierto nuevas preguntas sobre la complejidad mental de los pulpos y su capacidad para formar “un mapa interno del terreno tridimensional”, según destacan los investigadores. Aunque la muestra del estudio fue limitada, la evidencia apunta a que los cefalópodos pueden emplear el espejo para fines sofisticados.

Temas Relacionados

AnimalesCienciaInvestigación EspañaEstudiar en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer tarta de yogur griego y arándanos sin horno: una opción fácil y con pocos ingredientes

Una receta fácil y sencilla que es perfecta para los días de calor en los que queremos algo refrescante más allá del helado

Cómo hacer tarta de yogur griego y arándanos sin horno: una opción fácil y con pocos ingredientes

Unos padres reciben 700.000 euros de indemnización después de demostrarse que la discapacidad de su hija fue por un error médico durante el parto

El nacimiento de la niña, marcado desde el inicio por un sufrimiento fetal grave, terminó causándole una incapacidad total como consecuencia de una lesión cerebral derivada de la interrupción del aporte de oxígeno por una distocia de hombro que pudo haberse evitado con una cesárea

Unos padres reciben 700.000 euros de indemnización después de demostrarse que la discapacidad de su hija fue por un error médico durante el parto

Sicilia estalla contra la boda de Dua Lipa: “Palermo no se alquila”

La población local ha colocado carteles en contra de la privatización de la ciudad por el enlace de la pareja británica

Sicilia estalla contra la boda de Dua Lipa: “Palermo no se alquila”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 junio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

ECONOMÍA

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición