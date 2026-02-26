España Cultura

El director Park Chan-wook será el presidente del jurado de Cannes 2026: “En esta época de odio y división, ir al cine es un acto de solidaridad”

El gran maestro surcoreano se pondrá al frente de la próxima edición del festival mientras se puede disfrutar en los cines de su última película, ‘No hay otra opción’

Guardar
El director Park Chan-wook en
El director Park Chan-wook en el pasado Festival de Toronto, presentando 'No hay otra opción, su última película. REUTERS/Mark Blinch

Por primera vez en sus setenta y nueve años de historia, el Festival de Cannes ha anunciado que contará con un presidente del jurado de origen surcoreano.

Park Chan-wook, reconocido cineasta, guionista y productor, ha sido el elegido para presidir el jurado de la 79ª edición del certamen, tomando el relevo de la actriz francesa Juliette Binoche. En la pasada edición, el jurado presidido por Binoche otorgó la Palma de Oro a la obra iraní Un simple accidente, dirigida por Jafar Panahi.

Figura imprescindible dentro del cine contemporáneo, Park Chan-wook ha consolidado su vinculación con Cannes a lo largo de varias décadas. El director alcanzó notoriedad internacional en 2004 al presentar Oldboy en la muestra francesa, película que fue distinguida con el Gran Premio del Jurado y que con el tiempo se ha convertido en una obra de culto.

Desde entonces, Park ha competido en Cannes con la mayoría de sus largometrajes, logrando el Premio del Jurado en 2009 por Thirst (su particular película de vampiros), y recibiendo un nuevo espaldarazo en 2022 con Decision to Leave, filme por el que fue galardonado como mejor director por el jurado del festival. También destacan otras obras presentadas en el certamen, como La doncella en 2016.

Una aportación esencial al cine actual

Los responsables del festival, la presidenta Iris Knobloch y el director Thierry Frémaux, han destacado en una declaración conjunta la marcada personalidad cinematográfica de Park Chan-wook. En sus palabras: “La inventiva de Park Chan-wook, su dominio visual y su inclinación por plasmar los múltiples impulsos de mujeres y hombres de destinos insólitos han aportado momentos verdaderamente memorables al cine contemporáneo”.

Además, han subrayado: “Estamos encantados de homenajear su inmenso talento y, en sentido más amplio, el cine de un país profundamente comprometido con el cuestionamiento de nuestro tiempo”.

Choi Min-sik en su papel
Choi Min-sik en su papel más célebre en 'Oldboy', de Park Chan-wook

Con la designación de Park, Corea del Sur conquista un nuevo hito en Cannes. Hasta la fecha, solo un cineasta asiático, Wong Kar-wai, había presidido el jurado del festival, hace ahora veinte años. En palabras del propio Park Chan-wook, su próxima experiencia en el certamen posee un fuerte componente simbólico: “La sala está oscura para que podamos ver la luz del cine. Nos confinamos en la sala para que el cine libere nuestras almas a través de su ventana”.

Seguidamente, ha ampliado: “Encerrarse en una sala para ver películas, y luego volver a recluirse para debatir con los miembros del jurado, es un doble encierro voluntario que aguardo con gran expectación”.

En referencia a la situación internacional actual, marcada por los conflictos y la polarización, Park ha querido destacar el valor social del propio acto de visionar una película: “En esta época de odio y división mutuos, creo que el simple hecho de reunirnos en una sala para ver juntos una sola película, sincronizando nuestras respiraciones y latidos, constituye por sí mismo una conmovedora y universal expresión de solidaridad”, ha afirmado el director surcoreano al medio Variety.

Cannes y el nuevo protagonismo del cine surcoreano

La relación entre el Festival de Cannes y el cine surcoreano ha experimentado una notable evolución desde comienzos de siglo. En 2002, Im Kwon-taek recibió el premio a mejor director por Ebrio de mujeres y pintura.

Más recientemente, Bong Joon-ho marcó un punto de inflexión histórico al hacerse en 2019 con la Palma de Oro por Parásitos y posteriormente certificar su éxito en los Oscar, donde obtuvo los galardones a mejor película, dirección, guion y película internacional.

Diversos cineastas surcoreanos han encontrado en Cannes un escaparate destacado para mostrar sus obras ante el público internacional. Entre los directores que han participado en la sección oficial figuran Hong Sang-soo con Un cuento de cine en 2005, Kim Ki-duk con Breath en 2007, y Lee Chang-dong, quien obtuvo el premio al mejor guion en 2010 con Poesía.

Trailer de 'No hay otra opción'

Otros nombres destacados incluyen a Kim Jee-woon (A Bittersweet Life, 2005), Yeon Sang-ho (Train to Busan, 2016), Byun Sung-hyun (The Merciless, 2017) y Lee Won-tae (El gangster, el polícia y el ciablo, 2019).

La última producción de Park Chan-wook, titulada No hay otra opción, ha logrado recientemente tres nominaciones en los Globos de Oro, consolidando aún más la posición del director y del cine surcoreano en el panorama internacional.

Temas Relacionados

Park Chan-wookDirectoresFestival de CannesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las actrices que compiten por los Premios Goya 2026: de Nora Navas a Patricia López Arnaiz

Repasamos las candidatas al ‘cabezón’ que podrían llevarse en la gala de este sábado

Las actrices que compiten por

Raúl Tejón, actor de la serie de Netflix ‘Machos Alfa’: “Las mujeres habéis dado un paso adelante y los hombres, o se acojonan o lo asumen”

Entrevistamos al intérprete de una de las series de la plataforma que ha rebasado fronteras y que se ha convertido en un fenómeno internacional

Raúl Tejón, actor de la

Ni Sánchez ni Abascal: los jóvenes prefieren a Torrente como presidente del Gobierno

La encuesta, elaborada por GAD3, sitúa al personaje de Santiago Segura como el líder mejor valorado entre los jóvenes de 18 a 29 años

Ni Sánchez ni Abascal: los

‘Los Bridgerton’: a qué hora se estrena en España la segunda parte de la cuarta temporada

Los cuatro últimos capítulos llegan este jueves a Netflix

‘Los Bridgerton’: a qué hora

Se publica la versión integral de ‘Los hijos del Topo’, la secuela de la obra maestra psicodélica de Jodorowsky: “Un viaje de LSD sin LSD”

La editorial Reservoir Books rescata este clásico que cimentó la carrera del polifacético creador en los años setenta

Se publica la versión integral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una abuela pide a su

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo hay una forma en España para llevar los cristales de tu coche tintados y que sea legal”

La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones: la multinacional pagó a la empresa del marido de una de las ediles

Los archivos secretos del 23F ‘salvan’ a Juan Carlos I, no alteran la versión oficial vigente y no ayudan a identificar al ‘elefante blanco’ que estuvo detrás del golpe

Los restos del golpista Antonio Tejero se depositarán en Torre del Mar (Málaga), donde veraneaba

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

A Telefónica le “conviene” salir de compras para crecer: “Debe aliarse con otros operadores para ganar escala y expandir sus márgenes”

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica