El conocido actor español que estuvo a punto de protagonizar ‘El diablo viste de Prada’ junto a Meryl Streep y Anne Hathaway: “No iba a poder”

Es uno de los mejores actores que hay en nuestro país, pero no todo el mundo sabe que pudo haberse convertido en toda una estrella en Hollywood de haber aceptado uno de esos papeles que cambian carreras. Tal y como revelaba en el pódcast Mi vida en películas, Javier Cámara realizó un casting para una de las comedias más influyentes del cine contemporáneo, El Diablo viste de Prada, e, incluso siendo favorito de los responsables del filme, rechazó la oportunidad de desarrollar una carrera en Estados Unidos para quedarse en España y rodar con Cesc Gay.

La noticia tomó forma en medio de un relato desenfadado junto a la periodista Andrea G. Bermejo, donde Cámara compartió ante los micrófonos cómo llegó a la prueba, qué le pidieron y cómo vivió de cerca la posibilidad de medirse en pantalla con una figura como Meryl Streep. El actor, célebre en España por títulos como Yakarta, 7 vidas o Hable con ella, recordó entre risas cómo se preparó para interpretar a un estilista histriónico en un showroom, personaje al que más adelante daría vida Stanley Tucci bajo el nombre de Nigel. “Les encantó, me dijeron que fuese en persona”, relató, añadiendo que la mayor dificultad llegó cuando le sugirieron subir la velocidad y el tono de su inglés, algo que reconoció no dominar con soltura. “Dije que no iba a poder decir el texto más rápido. Fui muy sincero y ella, con mucho cariño, me dijo que nunca había tenido delante a un actor tan honesto. Yo le contesté que no podía mentir porque sería ridículo estar junto a Meryl Streep y que me diera un ictus”, explicó Cámara según el pódcast citado.

El relato cobró nuevas dimensiones cuando el propio actor narró los pormenores de la oferta que recibió. Tras destacar en proyectos como Hable con ella y La mala educación, una directora de casting estadounidense contactó con Cámara después de verlo actuar y le pidió nuevas cintas. Envió la grabación de La vida secreta de las palabras, donde compartía cartel con Sarah Polley y Tim Robbins, pero para él esa experiencia resultó especialmente exigente. “Pasé un calvario en ese rodaje en inglés. Un día Robbins empezó a improvisar, se salió totalmente del guion y casi me da un ataque”, declaró entre carcajadas según el mismo pódcast.

Carla Quílez y Javier Cámara en 'Yakarta', de Diego San José

La intrahistoria de una oportunidad histórica

De acuerdo con la narración del actor, la llamada definitiva llegó de una directiva de Fox. Le transmitieron que pensaban en él para interpretar al asesor principal de Miranda Priestly — la implacable editora que encarnó Meryl Streep—, un personaje central que da la bienvenida e instruye a Andy Sachs (Anne Hathaway) en su introducción al mundo editorial. “Aluciné pepinillos”, confesó Cámara. Pese al reconocimiento y al atractivo de la propuesta, “ese año fue realmente duro para mí”, admitió, ya que además de ese desafío internacional estaba sumido en rodajes nacionales de envergadura como “La vida secreta de las palabras” y “Alatriste”.

La llamada de Cesc Gay para ofrecerle el papel de Santi en Ficción coincidió con este momento profesional repleto de dudas. “Pensé: ahí voy, con el catalán me atrevo”, recordó el actor, que optó finalmente por el cine de autor español antes que por el escaparate global de Hollywood. El peso de sus amistades y la complicidad forjada en anteriores proyectos teatrales con Eduard Fernández también inclinaron la balanza. “Saber que estaba él, me dio serenidad y rechacé lo de ir a hacer pruebas ante la cámara a Estados Unidos”, añadió, mencionando la tranquilidad que le proporcionó un entorno conocido frente al vértigo de la industria estadounidense.

A pesar de haber renunciado a una plataforma internacional junto a figuras como Streep, Cámara no ha dejado de prepararse para retos futuros. Reconoce dedicar hasta cuatro horas diarias al estudio de inglés para estar mejor preparado si surge otra oportunidad. “Irte a Norteamérica precisa de mucha energía. Si me vuelve a llegar la oportunidad, quiero estar bien preparado”, concluyó en la entrevista, según el relato recogido por el pódcast Mi vida en películas.