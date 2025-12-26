Todo lo que sabemos de la nueva película de ‘Peaky Blinders’ gracias a su tráiler: una de las grandes apuestas de Netflix para el 2026

Tráiler 'Peaky Blinder: El hombre inmortal', una de las grandes apuestas de Netflix para el 2026: una película que recoge el testigo de la famosa serie

El primer avance de la esperada película Peaky Blinders: El hombre inmortal ha llegado y ha devuelto al icónico personaje de Tommy Shelby al primer plano, marcando el regreso de Cillian Murphy a este papel tras haber obtenido el Oscar a Mejor actor por Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Netflix ha estrenado el tráiler oficial del largometraje el 24 de diciembre y ha confirmado que la producción tendrá un paso inicial por salas de cine a partir del 6 de marzo de 2026, antes de su estreno global en la plataforma el 20 de marzo de ese mismo año.

Bajo el guion de Steven Knight, creador de la serie original, y dirigido por Tom Harper, El hombre inmortal busca ofrecer una conclusión a la historia de Tommy Shelby. La trama se desarrolla en Birmingham en 1940, en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que Shelby regresa a la ciudad tras ocho años alejado de la vida criminal.

Las claves detrás de las primeras imágenes

El tráiler, además de resaltar el reciente éxito de Murphy por su trabajo en Oppenheimer, anticipa un enfrentamiento definitivo donde el protagonista deberá afrontar sus demonios, decidir el destino de su familia y enfrentarse a consecuencias que amenazan tanto a los suyos como al país.

El reparto de la película, que combina intérpretes ya conocidos de la serie con nuevas incorporaciones, incluye junto a Murphy a Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck y Jay Lycurgo. La producción cuenta asimismo con la participación de Guy Heeley, y la producción ejecutiva está a cargo de Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper y David Kosse.

Película "Peaky Blinders - El hombre inmortal" (Netflix)

El cierre definitivo de la serie Peaky Blinders tuvo lugar en 2022, pero su equipo creativo apostó desde ese momento por ampliar el universo de los Shelby en la gran pantalla. Así el largometraje lleva a Tommy Shelby a enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo tras haber fingido su propia muerte en el desenlace televisivo. El tráiler plantea la pregunta “¿Qué ha sido de Tommy Shelby?” y sugiere que la respuesta solo podrá conocerse al ver El hombre inmortal.

El universo ‘Peaky Blinders’ se expande

Sin embargo, el final que propone esta película no será el último para el universo Peaky Blinders. Ya se ha avanzado la confirmación de una serie secuela en preparación, ambientada en la década de los cincuenta, que acompañará a una nueva generación de los Shelby durante la reconstrucción de Birmingham después de la contienda. Esta continuación, que aún no dispone de título oficial, tendrá dos temporadas ya aseguradas, y el inicio de su rodaje está previsto para poco tiempo después de la conclusión del recorrido cinematográfico de El hombre inmortal.

Película "Peaky Blinders - El hombre inmortal" (Netflix)

La dirección artística de la cinta estará en manos de Tom Harper, quien dirigió los tres últimos episodios de la primera temporada original y posteriormente ha firmado películas como Wild Rose. El lanzamiento del primer tráiler ha generado una gran expectación, consolidando a El hombre inmortal como uno de los títulos más destacados de la programación de Netflix para 2026.