España

Cómo hacer tarta de yogur griego y arándanos sin horno: una opción fácil y con pocos ingredientes

Una receta fácil y sencilla que es perfecta para los días de calor en los que queremos algo refrescante más allá del helado

Guardar
Google icon
Primer plano de una tarta de yogur rosa sin horno sobre una base de galleta, decorada con fresas, frambuesas, arándanos y rodajas de kiwi; una porción ha sido cortada.
Una tarta de yogur griego y arándanos y sin horno, decorada con frutas frescas como fresas, frambuesas, arándanos y kiwi, . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de yogur griego y arándanos es el postre idóneo para cuando queremos sorprender, pero no invertir mucho tiempo, ni tampoco tener que recurrir a muchos ingredientes. Para hacerla solo necesitamos 15 minutos. Eso sí, el tiempo de reposo es clave para que esta tarta sea un éxito.

Este postre combina la suavidad que aporta el yogur griego con el sabor intenso de los arándanos, dando lugar a una tarta refrescante que es ideal para celebraciones, meriendas o para dar un toque especial a cualquier día, acompañado de café o una copa de cava.

PUBLICIDAD

Receta de tarta de yogur griego y arándanos sin horno

La tarta de yogur griego y arándanos sin horno se elabora sobre una base de galleta, con una mousse suave de yogur griego, nata y azúcar, y se corona con una capa de mermelada y arándanos frescos. Se cuaja en la nevera, por lo que no necesitas encender el horno en ningún paso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas (incluye enfriado y cuajado)
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Reposo en nevera: 3 horas y 40 minutos

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo Digestive
  • 80 g de mantequilla derretida
  • 350 g de yogur griego natural
  • 200 ml de nata para montar
  • 80 g de azúcar
  • 6 hojas de gelatina neutra (o 10 g de gelatina en polvo)
  • 200 g de mermelada de arándanos
  • 100 g de arándanos frescos (opcional)
Un trozo de cheesecake de arándanos con base de galleta y crema de queso veteada en morado sobre un plato blanco, con una cuchara con un bocado y el pastel de fondo.
Tarta de yogur griego y arándanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de yogur griego y arándanos sin horno, paso a paso

  1. Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Forra la base de un molde desmontable, presiona bien y enfría en la nevera 20 minutos.
  2. Monta la nata fría con el azúcar hasta que esté cremosa, pero sin llegar a picos duros.
  3. Hidrata la gelatina en agua fría durante 5 minutos. Escúrrela y disuélvela en 2 cucharadas de agua caliente.
  4. Mezcla el yogur griego con la gelatina disuelta. Incorpora la nata montada suavemente, con movimientos envolventes.
  5. Vierte la mezcla sobre la base de galleta y alisa la superficie. Llévala a la nevera al menos 3 horas hasta que cuaje.
  6. Extiende la mermelada de arándanos por encima de la mermelada y decora con arándanos frescos.
  7. Desmolda con cuidado justo antes de servir. Truco: para un desmoldado perfecto, pasa un cuchillo fino por el borde del molde.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde unas 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas: 17 g
  • Proteínas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva perfectamente en la nevera, tapada, entre 2 y 3 días. No se recomienda congelar, para mantener la textura cremosa.

Temas Relacionados

Recetas EspañaArándanosPostresEspaña-GastronomíaEspaña-NoticiasRecetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unos padres reciben 700.000 euros de indemnización después de demostrarse que la discapacidad de su hija fue por un error médico durante el parto

El nacimiento de la niña, marcado desde el inicio por un sufrimiento fetal grave, terminó causándole una incapacidad total como consecuencia de una lesión cerebral derivada de la interrupción del aporte de oxígeno por una distocia de hombro que pudo haberse evitado con una cesárea

Unos padres reciben 700.000 euros de indemnización después de demostrarse que la discapacidad de su hija fue por un error médico durante el parto

No solo son capaces de abrir frascos y escapar de laberintos: un estudio revela otra habilidad desconocida de los pulpos

Los resultados muestran que no solo aprenden a usar el espejo, sino que optimizan sus desplazamientos con la práctica

No solo son capaces de abrir frascos y escapar de laberintos: un estudio revela otra habilidad desconocida de los pulpos

Sicilia estalla contra la boda de Dua Lipa: “Palermo no se alquila”

La población local ha colocado carteles en contra de la privatización de la ciudad por el enlace de la pareja británica

Sicilia estalla contra la boda de Dua Lipa: “Palermo no se alquila”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 junio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

Un informe de Letonia advierte de la “guerra legal” que Rusia prepara contra Europa a través de campañas de desinformación o batallas judiciales

ECONOMÍA

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición