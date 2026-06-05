Cómo hacer tarta de yogur griego y arándanos sin horno: una opción fácil y con pocos ingredientes

La tarta de yogur griego y arándanos es el postre idóneo para cuando queremos sorprender, pero no invertir mucho tiempo, ni tampoco tener que recurrir a muchos ingredientes. Para hacerla solo necesitamos 15 minutos. Eso sí, el tiempo de reposo es clave para que esta tarta sea un éxito.
Este postre combina la suavidad que aporta el yogur griego con el sabor intenso de los arándanos, dando lugar a una tarta refrescante que es ideal para celebraciones, meriendas o para dar un toque especial a cualquier día, acompañado de café o una copa de cava.
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Receta de tarta de yogur griego y arándanos sin horno
La tarta de yogur griego y arándanos sin horno se elabora sobre una base de galleta, con una mousse suave de yogur griego, nata y azúcar, y se corona con una capa de mermelada y arándanos frescos. Se cuaja en la nevera, por lo que no necesitas encender el horno en ningún paso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas (incluye enfriado y cuajado)
- Preparación activa: 20 minutos
- Reposo en nevera: 3 horas y 40 minutos
Ingredientes
- 200 g de galletas tipo Digestive
- 80 g de mantequilla derretida
- 350 g de yogur griego natural
- 200 ml de nata para montar
- 80 g de azúcar
- 6 hojas de gelatina neutra (o 10 g de gelatina en polvo)
- 200 g de mermelada de arándanos
- 100 g de arándanos frescos (opcional)
Cómo hacer tarta de yogur griego y arándanos sin horno, paso a paso
- Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida. Forra la base de un molde desmontable, presiona bien y enfría en la nevera 20 minutos.
- Monta la nata fría con el azúcar hasta que esté cremosa, pero sin llegar a picos duros.
- Hidrata la gelatina en agua fría durante 5 minutos. Escúrrela y disuélvela en 2 cucharadas de agua caliente.
- Mezcla el yogur griego con la gelatina disuelta. Incorpora la nata montada suavemente, con movimientos envolventes.
- Vierte la mezcla sobre la base de galleta y alisa la superficie. Llévala a la nevera al menos 3 horas hasta que cuaje.
- Extiende la mermelada de arándanos por encima de la mermelada y decora con arándanos frescos.
- Desmolda con cuidado justo antes de servir. Truco: para un desmoldado perfecto, pasa un cuchillo fino por el borde del molde.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde unas 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 310 kcal
- Grasas: 17 g
- Proteínas: 5 g
- Hidratos de carbono: 34 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva perfectamente en la nevera, tapada, entre 2 y 3 días. No se recomienda congelar, para mantener la textura cremosa.
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