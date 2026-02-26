El detalle en el final de ‘El caballero de los Siete Reinos’ que ha pasado inadvertido para los fans pero conecta directamente con los libros

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

El universo de Juego de tronos -o mejor dicho, de Canción de Hielo y Fuego- ha renacido por completo con El caballero de los Siete Reinos. Ya lo había hecho en gran medida con La Casa del Dragón, la serie que fue concebida como continuación del fenómeno y que era en realidad una gran precuela de la saga. Sin embargo, ha sido este otro spin off el que ha logrado realmente conquistar los corazones de todos y cada uno de los fans. Contra todo pronóstico, pues contaba con apenas dos personajes principales y seis episodios.

El sexto y último episodio de esta primera temporada -ya está confirmada la segunda y en camino- concluyó de una forma un tanto ambigua, y que dejaba todo abierto como no podía ser de otra forma para una continuación casi inmediata. En él vemos como Dunk se recupera de sus heridas de guerra, pero también como toda la familia Targaryen despide al caído más importante del juicio de los Siete: Baelor Targaryen. El príncipe y heredero al trono era herido de muerte por su propio hermano Maekar durante el combate, convirtiéndose este en el siguiente en la línea de sucesión y, por ende, dejando al pequeño Egg (Aegon Targaryen) en una posición mucho más favorable para aspirar al trono.

Sin embargo, Egg nunca ha mostrado interés alguno en la corona, ni siquiera en la vida real. Es por ello que le implora a su padre Maekar que le deje irse con Duncan, para continuar sus labores como escudero y quién sabe si el día de mañana ordenarse caballero. Maekar acepta a regañadientes, pero con la condición de que Duncan deje de ser caballero errante y se dirija junto a Egg a Refugio Estival, palacio de los Targaryen donde ambos podrían entrenar bajo la tutela de otro caballero. Duncan acaba rechazando la propuesta, y cuando parece que se va a echar al camino solo, Egg aparece de nuevo. Se da a entender que este se ha escapado sin permiso de su padre, quien lo busca al final del episodio pero, ¿es realmente lo que ha ocurrido?

Imagen de 'El caballero de los Siete Reinos'

El anillo leal

La pregunta no es baladí, pues en el material original en el que se basa la serie, Los cuentos de Dunk y Egg de George R.R. Martin, Maekar sí da permiso a su hijo para que se vaya con Duncan y ejerza como escudero de este. Pero lo hace con una condición que podría ser lo que se oculta en este episodio final y que solo los ojos más avezados han detectado. En la obra original, Maekar le concede a su hijo el permiso pero con él le obliga a mantener su cabeza rapada para que nadie lo pueda identificar como Targaryen. No obstante, lo más importante es que le entrega también su anillo real de Targaryen, un salvoconducto para poder demostrar que es noble e hijo del heredero al trono, que lo podría salvar de casi cualquier situación.

En la última reunión de Maekar y Dunk la cámara parece hacer hincapié en este anillo, pero en la última escena de la serie, con Maekar maldiciendo tras desaparecer su hijo, vemos al príncipe con su mano desnuda, sin rastro alguno de un anillo que no se quitaría así porque sí. ¿Y si realmente Maekar le ha dado permiso a Egg con el anillo incluido y su reacción es más un disimulo para no causar mayores sospechas en la corte? Al fin y al cabo, Maekar ya tiene que aguantar los rumores de que hubiera matado a su hermano en combate adrede, por lo que no le convendrían más a cuento de su hijo. Este era un detalle nada nimio para los lectores y que quizá la serie habría resuelto de la forma más ingeniosa posible, como ha venido haciendo a lo largo de toda la temporada.