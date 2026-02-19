España Cultura

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

La plataforma difundió en redes sociales un póster que ya adelanta su llegada

El universo de Game of
El universo de Game of Thrones se expande con 'El caballero de los siete reinos' y nuevas temporadas de 'La casa del dragón'. (HBO Max)

Mientras unos caballeros libran el combate más épico y cruento que se ve en televisión desde hace tiempo, en el horizonte vuelve a sonar el eco de un dragón. Así es, no ha terminado aun El caballero de los Siete Reinos cuando todos los fans del universo de Juego de tronos tienen una nueva gran noticia: la fecha de estreno de la tercera y última temporada de La casa del dragón, tal y como acaba de confirmar la propia HBO a través de sus redes sociales.

“Del fuego nace la oscuridad. El teaser de La Temporada 3 de #LaCasaDelDragón MAÑANA”, se puede leer en la publicación de la plataforma desde su cuenta en España, con un póster inédito de esta tercera entrega y, lo que es más importante, con la fecha de estreno de la misma. Hasta ahora costaba pensar que pudiésemos ver algo hasta como mínimo otoño, pero parece que los vientos han sido prósperos en el viaje del equipo y la serie verá la luz mucho antes. En concreto, durante el próximo mes de junio.

A lo largo del día de hoy veremos el primer teaser de esta tercera entrega, con presumiblemente una Rhaenyra (Emma D’Arcy) preparando un nuevo asalto. Hay que recordar que el último episodio de La Casa del Dragón no dejó grandes muertes ni batallas pero sí varios momentos clave, como la reorganización de los Negros a través de los nuevos Jinetes de dragón o la dispersión de los Verdes, con la huida de Aegon y Larys Strong mientras Otto parece haber encontrado un nuevo aliado (y dragón) con Daeron. Por si todo ello fuera poco, un extraño sueño de Daemon con guiño a Juego de tronos incluido iluminaba el camino para la próxima temporada, que ahora ya sabemos no tardará tanto en llegar.

Imagen de la tercera temporada
Imagen de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', con fecha de estreno prevista para junio

La penúltima y nos vamos

Sin querer desvelar mucho de qué se podrán encontrar los espectadores en esta tercera temporada, lo cierto es que sí promete haber una gran batalla, la Batalla del Gaznate. No diremos quién cae o quién sale más victorioso de ella (si es que alguno lo hace), pero sí que habrá bajas sensibles y que marcará en gran medida el devenir de toda la temporada, más la otra que queda en el horizonte, que ya se ha confirmado será la última de La Casa del Dragón.

Con la llegada del teaser veremos cómo luce esta tercera y penúltima entrega, mientras que El caballero de los Siete Reinos se ha alzado como una gran rival de La casa del dragón en lo que a emocionar a seguidores de Juego de tronos se refiere. El spinoff sin dragones pero con caballeros como Ser Duncan el Alto se ha ido ganando el corazón de los fans poco a poco, y con el último episodio parece haber conquistado por completo y traído de vuelta la epicidad que se reclamaba desde hace algún tiempo en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Veremos en junio si La casa del dragón ha tomado buena nota de ello.

La casa del dragónHBO MaxJuego de tronosEl caballero de los Siete ReinosSeries

