Finaliza la primera temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: Todos los interrogantes que plantea la serie de cara a su continuación

La primera temporada de El caballero de los siete reinos ha concluido, dejando a los seguidores del universo de George R.R. Martin con múltiples interrogantes sobre el futuro de la serie y su fidelidad a los relatos originales.

Tras el desenlace del torneo y el impacto de la muerte de Baelor Targaryen (heredero al Trono de Hierro, fallecido accidentalmente durante el enfrentamiento contra el bando de Aerion Targaryen), la narrativa ha girado alrededor de la decisión de Dunk y Egg de abandonar la influencia de la familia Targaryen y emprender su propio camino.

Desde el inicio, la serie ha mostrado a Dunk, interpretado por Peter Claffey, profundamente afectado tanto física como emocionalmente tras la victoria de su grupo en el combate. Aunque la consecución del triunfo frente al equipo de Aerion Targaryen (personaje al que da vida Finn Bennet) podría parecer un éxito rotundo, el sentimiento de culpabilidad pesa sobre Dunk después de que Baelor Targaryen (encarnado por Bertie Carvel) haya muerto por un golpe propinado de forma accidental por su propio hermano, Maekar (Sam Spruell), con una maza.

En el episodio final, tras el funeral de Baelor, Maekar propone a Dunk que sirva bajo sus órdenes y se encargue de su hijo Egg (papel interpretado por Dexter Sol Ansell) como escudero. Sin embargo, Dunk rehúsa inicialmente, argumentando su hartazgo por las complicaciones que conllevan los príncipes y su entorno.

La serie muestra la visita del fantasma de Ser Arlan de Pennytree (mentor de Dunk, interpretado por Danny Webb), cuya aparición impulsa a Dunk a replantearse su postura. Finalmente, decide llevarse a Egg, alejándolo de la “nociva” influencia de la familia Targaryen, a pesar de la voluntad de Maekar. Antes de partir, Dunk mantiene la tradición iniciada por Ser Arlan, clavando una moneda en un árbol, y recibe la última compañía simbólica de su mentor antes de separarse definitivamente.

El horizonte de Dorne y los caminos de los Targaryen

Durante su travesía, Dunk y Egg debaten la posibilidad de dirigirse a Dorne, una región meridional con predominio desértico dentro de Westeros. Las imágenes finales muestran a Maekar buscando a Egg en vano, mientras los carros marchan, lo que sugiere que la próxima temporada podría explorar en mayor profundidad la presencia de los Targaryen y nuevas localizaciones del universo creado por Martin.

'El caballero de los siete reinos' (HBO Max)

Ira Parker, co-creador y showrunner de la serie, ha dado detalles sobre cómo se abordará la siguiente etapa del proyecto. Parker ha confirmado que la temporada que viene adaptará la segunda novela corta de Martin sobre los personajes, The Mystery Knight, mientras que la primera temporada se ha basado en The Hedge Knight.

Según Parker, las líneas principales de la trama seguirán el material original: “Para la mayor parte, seguimos los libros. Así, la temporada 1 ha sido The Hedge Knight. La 2 será The Sworn Sword. Y si continuamos con una tercera temporada, ésta adaptaría The Mystery Knight”, ha contado a Variety.

Respecto a la próxima aparición en Dorne, Parker ha corroborado que los personajes llegarán a este territorio en la temporada 2, aunque ha matizado que no está autorizado a dar detalles concretos sobre la extensión de su presencia en dicha región. Sin embargo, ha apuntado que quienes quieran conocer más deberán esperar al estreno: “Van a Dorne. Cuánto de eso cubriremos, lo dejo para que la gente lo descubra en la segunda temporada. No sé si debo hablar de ello todavía.”

Debate sobre el título y el enfoque de la serie

La elección del título de la serie también ha generado debate en el proceso de producción. Ira Parker ha compartido que George R.R. Martin descartó desde el principio emplear “Dunk & Egg” como título, por considerarlo demasiado ligero y próximo a formatos de comedia: “George me dijo desde el comienzo: ‘Sólo no la llames ‘Dunk & Egg’ (suena a ‘Laverne & Shirley). Parece una comedia”, ha relatado Parker.

Si bien Parker llegó a dudar cuando la ‘posproducción’ estaba casi finalizada, la decisión final fue mantener El caballero de los siete reinos para no condicionar las expectativas de la audiencia: “Me hizo recapacitar mi asistente, que me advirtió de que no era buena idea. Concuerdo. Es bueno ver que la serie se llama El caballero de los siete reinos y que el tono, aunque ligero en ocasiones, no está definido por un título que adelante demasiado al público lo que se va a encontrar”, ha explicado Parker.

Blackfyre, estructura narrativa y regreso de personajes

Uno de los elementos de trasfondo más relevantes en la narración, según Parker, es la reciente Guerra Civil en Poniente. La Rebelión Blackfyre marcó a todos los implicados, especialmente a Dunk y Egg, con repercusiones que alcanzan quince años después. “Las Rebeliones Blackfyre aparecen esporádicamente en las vidas de Dunk y Egg, llegando incluso hasta bastante adelante. La Segunda Rebelión Blackfyre tiene un peso considerable en alguno de los libros, y, sin duda, la mencionamos en la primera temporada. Es información de fondo importante que determina la conducta de varios personajes con los que se cruzan”, ha puntualizado Parker durante la entrevista.

En cuanto a la estructura narrativa, Parker ha subrayado la decisión consciente de mantener la perspectiva de Dunk como eje central del relato, sin cambiar el punto de vista a los nobles, reyes o reinas del universo de Martin: “Esta serie funciona de abajo arriba, desde el punto de vista de Dunk. Incluso con los señores menores y damas, no mostramos escenas desde sus perspectivas. Así es el enfoque narrativo que hemos definido para este proyecto”, ha afirmado Parker.

Una imagen de 'El caballero de los siete reinos' (HBO Max)

No obstante, el showrunner ha dejado abierta la posibilidad de que personajes destacados de la saga puedan cruzarse nuevamente con los protagonistas: “Si alguien volverá a entrar en el mundo de Dunk, diría que probablemente sí. Westeros es así. Sí. Eso es todo lo que puedo comentar. Sí.”

Por otro lado, Parker ha aclarado que HBO concedió libertad para determinar la duración de los episodios, fijando la franja de entre treinta y sesenta minutos, lo que les ha permitido ajustar la producción de acuerdo al ritmo de las narraciones originales.

Finalmente, el creador ha señalado que la serie busca evitar las historias paralelas o desviaciones históricas, centrando cada entrega en una aventura autoconclusiva: “No mandamos a los personajes a misiones secundarias, ni nos detenemos en exceso en la historia. Son pequeñas travesías contenidas, casi series de acción y aventuras. Dunk y su escudero disfrutan, viven peripecias y se meten en problemas. Aunque haya dos años entre temporadas, no dejamos ‘cliffhangers’. Cada temporada cuenta una historia que se cierra. Esperamos que los espectadores la disfruten y decidan acompañarles de nuevo en la próxima aventura”, ha resumido Parker.