Si te ha gustado ‘El caballero de los Siete Reinos’, no te puedes perder esta película de justas medievales que está en plataformas

Desde que El caballero de los Siete Reinos (la serie derivada del universo Juego de Tronos) conquistó a miles de fans con su mezcla de acción, drama y épica medieval, es inevitable desear más historias ambientadas en épocas de espadas, castillos y caballeros. Y si ese es tu caso, hay una película que deberías añadir ya mismo a tu lista de visionado: Destino de caballero.

Estrenada en 2001, Destino de caballero (A Knight’s Tale en su título original) es una película que mezcla aventura, romance, comedia y, sobre todo, emocionantes justas medievales —esa clase de espectáculos que todo amante de la Edad Media disfruta. La trama sigue a William Thatcher, un joven plebeyo con un gran sueño: convertirse en caballero, algo que en la Europa del siglo XIV parecía prácticamente imposible para alguien de su origen. Tras la muerte de su señor y maestro, William decide tomar una decisión radical: hacerse pasar por noble para participar en los torneos de justas que dominan el circuito medieval.

Con la ayuda de dos fieles escuderos, Roland y Wat, y de un peculiar escritor llamado Geoffrey Chaucer, William inventa una genealogía noble que le permite competir en torneos donde caballeros de verdad luchan por fortuna, gloria… y amor. Ese enfoque —una mezcla entre aventuras épicas y humor ligero— hace que Destino de caballero funcione muy bien como entretenimiento inspirado en la Edad Media, pero sin tomarse demasiado en serio el rigor histórico. Aquí no faltan las justas emocionantes, los duelos bajo el sol y la sensación de estar dentro de un relato legendario, aunque salpicado con detalles más modernos.

Una historia clásica con un giro moderno

La película cuenta con un reparto de primer nivel, encabezado por Heath Ledger como William, cuya actuación transmite tanto el ardor del sueño de un joven caballero como el espíritu de aventura que impulsa toda la película. Le acompañan nombres como Mark Addy, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon, Alan Tudyk y Paul Bettany interpretando al propio Geoffrey Chaucer, un personaje tan caricaturesco como entrañable.

Ese elenco consigue que la película no solo funcione como espectáculo de justas y batallas, sino también como una historia con carisma, humor y química entre personajes que la elevan por encima de la típica aventura medieval genérica. Si hay algo que distingue a Destino de caballero es cómo combina elementos aparentemente dispares: escenas de justas medievales filmadas con energía cinematográfica tradicional junto con una banda sonora moderna (incluyendo temas de rock clásicos), lo que le da a la película un tono distintivo y memorable.

Eso puede sorprender a quien espere una película estrictamente de época, pero precisamente esa mezcla es parte de su encanto: no intenta ser un documento histórico, sino una experiencia entretenida, emocionante y accesible para públicos de todas las edades. Además, la película combina la acción en el campo de las justas con un toque romántico, cuando William también persigue el corazón de Jocelyn, una doncella que encarna el ideal romántico clásico de las historias de caballeros.

Dónde verla

Para los lectores en España o con acceso a plataformas españolas, Destino de caballero está disponible en streaming en Movistar Plus+ (incluyendo Movistar Plus+ Ficción Total), lo que significa que puedes verla ahora mismo si ya tienes suscripción o alquilarla según prefieras. También se puede encontrar en servicios como Apple TV y otros portales de alquiler o compra digital si quieres tenerla en tu biblioteca.

Si El caballero de los Siete Reinos te ha atrapado y no te cansas de las historias ambientadas en épocas de espadas, escudos y justas llenas de adrenalina, Destino de caballero es una película que deberías ver sin falta. Su combinación de acción, humor, romance y ambiente medieval la convierte en un clásico moderno dentro del género, ideal para volver a conectar con ese espíritu aventurero que tanto nos engancha de estas historias.