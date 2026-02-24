La novela de terror se vuelve a poner de moda: 10 títulos para leer y pasar miedo con vampiras, psicópatas, casas encantas y maldiciones

Una diversa selección de diez libros de terror, con títulos como 'Extraña', 'Monstrilio' y 'El pozo', 'Altasangre' o 'El pacto'

A pesar de haber pasado la época de Halloween, son muchas las novedades literarias que se adentran en el género de terror (de forma más o menos explícita), que han llegado a las estanterías en las últimas semanas.

Una vez terminada la fiebre alrededor de Frankenstein, gracias a la película de Guillermo del Toro, de la que han salido varias ediciones en torno a la obra de Mary Shelley, también podríamos recomendar La condesa sangrienta, de Valentine Penrose, basada en el mito de la condesa de Báthory, se dice que responsable de la muerte de 650 jóvenes y cuya adaptación se acaba de presentar en el Festival de Berlín, protagonizada por Isabelle Huppert.

Además, siguiendo esta estela, también se publican antologías tan apetecibles como Vampiras, relatos sobre mujeres vampiro que recopila la editorial Valdelomar y que nos llevan desde Carmilla, de Sheridan Le Fanu o Roja como la sangre, de Tanith Lee pasando por Stephen King.

‘Elizabeth’, de Ken Greenhall

'Elizabeth', de Ken Greenhall (Lumen)

La reedición de esta novela publicada originalmente en 1976 bajo seudónimo, que se encuadra dentro del terror gótico, ha sido sin duda uno de los pequeños acontecimientos de principios de año.

La protagonista, Elizabeth Cuttner, es una adolescente que, tras la muerte de sus padres, se traslada a la mansión neoyorquina donde explorará su linaje femenino vinculado a la hechicería y la importancia de los espejos como portales a lo sobrenatural, mientras la narración utiliza el flujo de conciencia para profundizar en sus contradicciones y percepciones.

La protagonista reconoce haber matado a sus padres y, a partir de ese punto, la historia incorpora elementos sobrenaturales y una genealogía que remonta al siglo XVI. Greenhall describe a Elizabeth como un personaje frío, capaz de ejercer el poder sin remordimientos, presentando la violencia y el egoísmo como rasgos normalizados.

La figura de Frances, una antepasada ejecutada como bruja, guiará a Elizabeth en la tradición de poder femenino. La novela se adentra en los conflictos psicológicos de la adolescencia, donde la magia opera como signo de diferencia y autoconocimiento.

‘El pozo’, de Hye-Young Pyun

'El pozo', de Hye-Young Pyung (Destino)

Hye-young Pyun recibió el Premio Shirley Jackson por esta novela, consolidando su lugar en la literatura coreana actual. El libro narra la vida de Ogi, quien, tras un accidente que causa la muerte de su esposa, queda inmóvil y bajo el cuidado de su suegra. Aislado y en duelo, observa cómo la mujer comienza a cavar en el jardín, modificando el ambiente familiar y generando una tensión creciente.

La crítica internacional la ha comparado con Misery, de Stephen King, y resalta el clima opresivo, la intensidad psicológica y la originalidad de la novela, que explora el trauma y la venganza en un espacio cerrado, alejándose de los patrones tradicionales del terror.

‘Las carniceras’, de Sophie Damange

'Las carniceras', de Sophie Demange (Siruela)

La novela debut de Sophie Demange narra la historia de tres mujeres que, tras sobrevivir a situaciones de violencia de género, asumen el rol de justicieras en un barrio de clase media en Ruan.

Desde una carnicería identificada por su fachada rosa, deciden tomar represalias cada vez que se produce un nuevo acto de agresión sexual, lo que irá provocando la desaparición de varios hombres y la inquietud en la comunidad.

Una novela absorbente y de lo más explosiva que no para de sorprender y que se caracteriza por un afilado humor negro.

‘La sangre’, de Gonzalo García Ballesteros

'La sangre', de Fernando García Ballesteros (Alfaguara)

Fernando García Ballesteros debuta en el thriller gótico con una novela que centra su trama en una saga familiar marcada por tensiones emocionales y ambientada entre el Mississippi y Oviedo en el siglo XIX.

El relato se inicia en Nueva Orleans durante la noche de Mardi Gras de 1897, cuando Alexander Le Bois, descendiente de una familia poderosa, sufre síntomas misteriosos en un baile. Isabella, su esposa cubana criada en Oviedo, no encuentra respuestas en la medicina convencional y acude a Markus, un médico negro con poca reputación, quien cobra protagonismo en la historia.

La novela, fusiona elementos del thriller y el noir, con pinceladas de horror, sobre todo cuando la extraña enfermedad se propaga por toda la ciudad revelando un fenómeno más aterrador que una pandemia.

García Ballesteros emplea su experiencia como farmacéutico y conocimientos científicos para recrear la vida en Nueva Orleans, mostrando una sociedad marcada por la segregación, la inmigración y los inicios de la medicina moderna. La novela examina el lado inquietante del progreso médico en un entorno permeado por prejuicios, y propone una narrativa sostenida sobre dilemas morales y miedos colectivos.

‘El pacto’, de J.D. Parker

'El pacto' de J. D. Barker (Destino)

Es uno de los más grandes escritores de thrillers con elementos de terror, conocido por la trilogía El Cuarto Mono. Si el año pasado se recuperaba su primera novela, Las abandonadas, ahora nos traslada a un tranquilo pueblo de la costa atlántica New Castle, donde un grupo de adolescentes se enfrentará a una amenaza sobrenatural durante sus vacaciones.

La historia se desarrolla cuando David Spivey recibe como herencia una enigmática casa situada en una isla próxima, que se convierte en el inesperado escenario de una serie de sucesos inquietantes y un verano repleto de peligro.

Con diecisiete años, Billy Hasler y su mejor amigo deciden explorar la casa alejada de cualquier supervisión, lo que rápidamente los lleva a tropezar con los secretos más oscuros de la isla. Lo que comienza siendo una aventura juvenil, terminará convirtiéndose en una feroz lucha por la supervivencia al enfrentar a los protagonistas con una fuerza oculta que ha influido en varias generaciones.

‘Altasangre’, de Claudia Amador

'Altasangre', de Claudia Amador (Alianza Editorial)

Definida como una novela gótica, vampírica y tropical, la obra cuenta la historia de Julieta, una joven marcada desde el nacimiento por sus inusuales colmillos y su apetito extremo, quien se prepara para convertirse en la reina del Carnaval de Barranquilla mientras es entrenada por su abuela para asumir el legado de una familia que vive de la sangre y el poder.

Entre antiguas alianzas, rituales y celebraciones frenéticas, la trama de Altasangre incorpora elementos míticos y contemporáneos que confrontan la supervivencia y el deseo, al tiempo que emergen fuerzas ancestrales. La narrativa introduce personajes que, junto a vampiros y figuras políticas, forman una historia coral intensa.

Con su estilo ágil y crítico, Claudia Amador propone una visión literaria que se destaca por el ritmo y el humor feroz, fusionando tradición, ironía y una imaginación desbordante.

‘Extraña’, de Olga Osorio

'Extraña', de Olga Osorio (AdN)

Una mañana, Bárbara Rabelin pierde por completo el control de su propia identidad: despierta en un cuerpo diferente, en un callejón desconocido, sin recuerdos de cómo llegó allí y sin reconocer el nombre por el que la llaman. Pronto descubre que su entorno rechaza cada intento de demostrarse, quedando aislada y convertida en una extraña para familiares, amigos y desconocidos por igual.

Frente al rechazo y la indiferencia social, Bárbara se ve privada de vínculos esenciales, incluida la posibilidad de reencontrarse con su hijo. La protagonista inicia una búsqueda desesperada por reconstruir su verdadera vida, consciente de que su único recurso es descubrir los motivos detrás de esta transformación forzada y desafiar las restricciones que le impone un sistema que la niega por completo.

A lo largo de su intento por recuperar su identidad, enfrenta un entorno hostil que le impide cualquier contacto con su pasado y la obliga a replantearse la noción misma de realidad. Esta lucha constante por no perder el juicio marca cada uno de sus pasos en un mundo que la ha despojado de toda certeza. Un relato escalofriante.

‘Monstrilio’, de Gerardo Sámano Córdova

'Monstrilio' de Gerardo Sámano Córdova (Temas de Hoy)

La primera novela de Gerardo Sámano Córdova, titulada Monstrilio, ha alcanzado un notable reconocimiento internacional, recibiendo apoyo tanto de la crítica como de lectores en países angloparlantes.

La historia se basa en la muerte de un niño llamado Santiago y la reacción de su madre, quien, sumida en el dolor, decide extraer parte del pulmón de su hijo para criar ese fragmento, el cual se transforma en una criatura llamada Monstrilio. Esta criatura, criada en la mansión familiar de Ciudad de México, adquiere rasgos humanos, pero su naturaleza amenaza con desestabilizar a la familia.

La novela explora el duelo, los límites del amor y la identidad a través de una estructura en cuatro actos que transcurre entre distintas ciudades. Una obra de lo más original gracias a su enfoque dentro del terror psicológico que contribuye la renovación del género.

‘Los ojos son la mejor parte’, de Monika Kim

'Los ojos son la mejor parte' de Monika Kim (Seix Barral)

Una de las sensaciones del terror literario de los últimos años. En ella se presenta a una joven que enfrenta la destrucción familiar tras el abandono de su padre. El personaje principal, Ji-won, experimenta el derrumbe emocional de su madre y su hermana, mientras la figura de George, el nuevo compañero de su madre, se convierte en un elemento perturbador tanto en la realidad como en sus pesadillas.

La transformación de Ji-won comienza a desencadenarse a través de obsesiones incontenibles que van desde la fijación con los ojos azules hasta el deseo de experimentar sensaciones extremas, como la fantasía de saborear estos ojos, lo que marca su descenso hacia la oscuridad.

Calificada por The New York Times como “una novela salvaje y original sobre la oscura génesis de una asesina en serie”.

‘Diecinueve garras y un pájaro oscuro’

Diecinueve garras y un pájaro oscuro', de Agustina Bazterrica (Alfaguara)

Se recupera esta colección de cuentos de una de las grandes reinas de horror latinoamericano, responsable de las obras de culto Cadáver exquisito y Las indignas.

Esta antología reúne historias que exploran aspectos oscuros y profundos de la experiencia humana, abordando temas como el miedo, el deseo y las relaciones personales.

Los relatos se caracterizan por un estilo directo, ironía y humor negro, y desafían convenciones sobre el amor, la amistad y la familia. Bazterrica es una auténtica especialista en confrontar al lector con lo inquietante y lo inesperado, situándolo en escenarios que invitan a la reflexión sobre zonas poco exploradas de la vida cotidiana donde nace el espanto.