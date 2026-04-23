‘Compañeras de cuarto’, la comedia de la hija de Adam Sandler sobre amistades tóxicas que triunfa en Netflix

Imagen de 'Compañeras de cuarto'

Apenas lleva unos días en la plataforma, pero ya se ha convertido en lo más visto. La nueva comedia de Netflix, Compañeras de cuarto (Roommates, Chandler Levack), propone una mirada fresca y caótica sobre la convivencia universitaria, centrándose en el choque de personalidades de dos jóvenes que apenas comparten algo más que el espacio de su dormitorio. Devon (Sadie Sandler), caracterizada por su torpeza social y una relación de dependencia con su hermano menor, se ve forzada a compartir su día a día con Celeste (Chloe East), cuya actitud desenfadada y falta de límites personales pronto transforman la rutina en una experiencia asfixiante.

Lo que comienza como una amistad inesperada entre polos opuestos, rápidamente se convierte en una batalla de pequeñas venganzas. El filme, dirigido por Chandler Levack (I love movies), despliega una serie de episodios humorísticos donde las diferencias entre las protagonistas se vuelven el eje de una rivalidad que, aunque exagerada en ocasiones, refleja situaciones reconocibles para quienes han atravesado la transición a la vida universitaria lejos del hogar. Una crítica a las nepobabies, pero que cuenta con varias de ellas en el reparto, desde la propia Sadie Sandler a Bella Murphy, Zahra Rock, hijas de Eddie Murphy y Chris Rock.

Roommates narra una historia ficticia escrita por Jimmy Fowlie y Ceara O’Sullivan, guionistas de Saturday Night Live, que explora las tensiones y desafíos de compartir espacio en una etapa marcada por la búsqueda de independencia. La trama sigue el recorrido de Devon en su primer año de universidad, desde el entusiasmo inicial por encontrar una amiga, hasta el desencanto provocado por las constantes invasiones de Celeste a su privacidad. La convivencia pronto se convierte en una “guerra de trincheras”, donde los hábitos molestos, la envidia y los conflictos se acumulan. El guion retrata cómo la estrecha relación entre las protagonistas, lejos de fortalecer un lazo, termina por exponer sus debilidades y desencadenar un enfrentamiento explosivo. Esta dinámica, aunque llevada al extremo, encuentra eco en el público joven, aludiendo a experiencias comunes de la vida universitaria.

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Un retrato de la vida universitaria en clave Gen Z

El tono de Roommates se apoya en el humor para abordar la tensión creciente entre Devon y Celeste. Las escenas de enredos, discusiones absurdas y situaciones ridículas construyen una narrativa ligera, pero no por ello superficial. El caos que se apodera de la relación entre las protagonistas sirve de vehículo para explorar temas como la falta de madurez emocional, la necesidad de establecer límites y la dificultad de adaptarse a nuevos entornos. La película aprovecha los clichés del género, como las fiestas, los malos entendidos y las bromas pesadas, pero introduce matices propios al centrarse en una perspectiva femenina, menos explorada en las comedias universitarias tradicionales. La rivalidad entre las protagonistas surge de motivos cotidianos, pero evoluciona hasta convertirse en un duelo psicológico cargado de ironía.

La experiencia de convivir en la universidad suele implicar una mezcla de descubrimientos y frustraciones. Para muchos estudiantes, el primer año lejos de casa significa enfrentarse a la novedad de compartir espacio con desconocidos, ajustar rutinas y aprender a negociar diferencias. Roommates capta esa tensión y la lleva al terreno de la comedia, mostrando que el roce constante puede transformar la amistad en enemistad en cuestión de semanas. A lo largo de la historia, el principal motivo de disputa entre Devon y Celeste radica en los límites personales. Las invasiones constantes de Celeste generan un clima de tensión que, aunque exagerado para fines narrativos, resulta creíble para quienes han vivido situaciones similares. El guion consigue que el público se identifique con los personajes, más allá de los excesos de la ficción, y lo hace con un humor muy made in Generación Z.

En declaraciones a FandomWire, Chandler Levack explicaba su interés en plasmar la confusión y el caos propios de la juventud. Señaló: “Vives lejos de casa por primera vez, pero no tienes idea de quién eres. Te aferras desesperadamente a cualquiera que parezca tener algo en común contigo”. Levack defendió la elección de no forzar una reconciliación artificial entre las protagonistas, alejándose de la estructura convencional donde los personajes “aprenden una lección” y se reconcilian al final. La directora destacó que la película busca reflejar la autenticidad de las relaciones humanas, donde no siempre hay redención ni finales felices. Para Levack, el atractivo de la historia reside en su capacidad para capturar la imprevisibilidad de las emociones y el comportamiento de los jóvenes adultos, incluso cuando sus acciones resultan absurdas o extremas.

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Un nuevo clásico que referencia al género

La película se inscribe en la tradición de las comedias universitarias, un género consolidado por títulos como Desmadre a la americana (Animal House), Un loco suelto en el campus (Van Wilder) o Aceptados (Accepted). Sin embargo, Roommates introduce una mirada renovada al poner en el centro a dos mujeres cuyas motivaciones, inseguridades y conflictos son tratados con una profundidad poco habitual. El film aborda temas como el autodescubrimiento, el deseo de pertenencia y la búsqueda de independencia, pero lo hace desde el prisma de la experiencia femenina, explorando cómo las presiones sociales y los roles de género influyen en la amistad y la rivalidad entre mujeres jóvenes. La narrativa de Roommates no solo se ocupa del conflicto entre compañeras de cuarto, sino que también retrata el proceso de dejar atrás la adolescencia para asumir responsabilidades propias de la vida adulta. El guion utiliza el enfrentamiento entre Devon y Celeste como metáfora de los miedos, inseguridades y deseos contradictorios que marcan el inicio de la etapa universitaria.

El caos, la diversión y la tensión que atraviesan las protagonistas funcionan como símbolo de las oportunidades y desafíos que supone empezar de nuevo en un entorno desconocido, donde la convivencia puede ser fuente de crecimiento o de conflicto. Aunque la premisa de Roommates se apoya en situaciones exageradas y un tono humorístico, la película logra transmitir un sentido de verdad en la descripción de la convivencia universitaria. El filme reconoce que las amistades pueden surgir de la casualidad y desmoronarse por detalles mínimos, y que la convivencia forzada es, muchas veces, terreno fértil para el conflicto.

Las escenas más hilarantes del largometraje están equilibradas por momentos de incomodidad y tensión, lo que permite que la historia resuene con quienes han experimentado la convivencia en carne propia. La película no ofrece moralejas simples ni soluciones mágicas, apostando en cambio por una representación honesta, aunque caótica, de la realidad universitaria. Al final, Roommates se presenta como una comedia que combina el desenfreno propio de la juventud con una observación aguda sobre los límites de la convivencia. El relato evita fórmulas previsibles y ofrece una visión sincera sobre la amistad, el conflicto y la transición hacia la adultez, apoyándose en el carisma de sus protagonistas y en un guion que no teme exagerar para hacer reír y reflexionar tanto a los jóvenes como a los que ya no lo son tanto.