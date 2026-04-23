¿Lloras cada vez que discutes? Esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando te enfrentas a un conflicto, según una psicóloga

Una mujer llora durante una discusión con su pareja (Freepik)

Nadie disfruta de una discusión, pero hay personas para las que estos enfrentamientos, en los que las palabras suben de tono y los sentimientos se intensifican, suponen una bomba de emociones que les conduce al llanto. Así, hay quienes gritan en una discusión y quienes no pueden evitar que las lágrimas caigan por su rostro.

En muchas ocasiones, este llanto resulta desconcertante e incluso frustrante: sienten que pierden el control o que su mensaje queda invalidado. Sin embargo, la ciencia psicológica apunta a que llorar en estos contextos no es señal de debilidad, sino una respuesta natural del organismo ante una sobrecarga emocional.

La psicología contemporánea entiende el conflicto como una situación de alta activación emocional. El cuerpo entra en alerta, se acelera el pulso y el sistema nervioso responde con mecanismos automáticos. En algunas personas, esa respuesta incluye el llanto, una forma de liberar tensión y recuperar el equilibrio interno.

La psicóloga María Martín Gamero explica este fenómeno de forma clara a través de una publicación en sus redes sociales (@mariamartingamero): “Lo que pasa es que tu sistema emocional se activa muchísimo ante el conflicto. No significa que no tengas argumentos o que seas débil”. Según detalla, el problema no está en la falta de capacidad para expresarse, sino en una desregulación emocional momentánea: “Te desregulas porque las emociones son demasiado intensas y las lágrimas son la forma que encuentra tu cuerpo para regularse y aliviar lo que siente en ese momento”.

Dos amigas discutiendo (Shutterstock)

¿Por qué lloro cuando discuto?

Este tipo de reacción puede tener múltiples causas, avisa la psicóloga. El llanto puede surgir de la frustración, de la impotencia o incluso como un mecanismo de defensa aprendido. Tal y como señala la experta: “A veces aparecen por frustración, impotencia, incluso como defensa, si los conflictos para ti no han sido nunca algo seguro”. Es decir, la historia personal y las experiencias previas con el conflicto influyen directamente en cómo se vive una discusión en el presente.

A pesar de que muchas personas intentan reprimir las lágrimas por vergüenza o por miedo a ser juzgadas, esta estrategia suele ser contraproducente. Martín Gamero advierte que “lo que menos ayuda es reprimirlas. Si las bloqueas, solo acumularás más tensión por dentro”. Desde esta perspectiva, el llanto no debería interpretarse como un obstáculo, sino como una señal de que algo importante está en juego a nivel emocional.

Ante esta situación, la recomendación no pasa por evitar llorar, sino por aprender a gestionar el momento. “A veces lo más sano es parar, darse un momento y retomar la conversación después”, sugiere la psicóloga. Este enfoque permite que la persona recupere la calma y pueda continuar la conversación de forma más efectiva.

En última instancia, el objetivo no es eliminar el llanto, sino integrarlo dentro de una comunicación más consciente. “Por eso el objetivo no es dejar de llorar, sino poder sostener lo que sientes sin perder tu voz. Las lágrimas no están para quitarte la razón, solo indican que lo que está pasando te importa”, concluye la psicóloga.