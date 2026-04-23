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La llegada de una vaguada provoca un cambio de tiempo: la Aemet prevé lluvias, tormentas, granizo y rachas fuertes de viento

Con tantas nubes, bajarán las temperaturas. Los meteorólogos esperan “valores altos para la época del año en la mitad norte, pero ya más normales, más propios de estas fechas, en la mitad sur”

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Bañistas y paseantes en la playa de la Zurriola de San Sebastián, a 22 de abril de 2026. Los cielos en el País Vasco permanecerán este miércoles poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en la segunda mitad del día, las temperaturas máximas descenderán de forma notable y el viento soplará flojo del oeste con intervalos moderados en el litoral y girará al norte-noroeste por la tarde. (EFE)
Bañistas y paseantes en la playa de la Zurriola de San Sebastián, a 22 de abril de 2026. (EFE)

Tras varias jornadas de un ambiente prácticamente veraniego, vuelven los días primaverales. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha explicado en un comunicado que se alternarán “días con tiempo estable con otros en los que podrán producirse chubascos tormentosos localmente fuertes y con granizo en amplias zonas de la península”. Además, las temperaturas experimentarán altibajos en función del día, pero en general también seguirán en valores altos para la época del año.

Este jueves, se esperan cielos despejados, sobre todo por la mañana, porque por la tarde comenzarán a crecer nubes que podrían dar lugar a tormentas en zonas de montaña. Las temperaturas seguirán un camino inverso al del día previo. Así, bajarán en el área mediterránea, también en Baleares; además, será un descenso claro, y subirán en el resto del territorio. Se rondarán los 30 grados de nuevo en puntos del Cantábrico, como Bilbao, o también en ciudades de la zona centro, como Madrid, que rondará los 29 o 30 grados. También se alcanzarán 30 grados en zonas del sur peninsular e incluso los 32 grados en Andalucía Oriental.

Lluvias, tormentas y un descenso térmico el fin de semana

De cara al viernes y el sábado habrá algunos cambios. La Aemet detalla que la llegada de una vaguada –“una especie de lengua de aire frío en niveles medios y altos de la troposfera”– provocará un incremento de la inestabilidad y esto desembocará en unas jornadas con cielos nubosos y con posibilidad de chubascos tormentosos en buena parte del país. Podrán afectar sobre todo al oeste y a la franja central de la península, pero también el sábado a los Pirineos. “Estos chubascos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados además de tormenta, granizo y rachas fuertes de viento, así que precaución”, pide Del Campo.

Con tantas nubes, las temperaturas mínimas subirán en el oeste peninsular, pero las máximas bajarán en buena parte del territorio, aunque subirán en el nordeste. En general, oscilarán el viernes y el sábado “entre unos 22 y 27 grados” en casi la totalidad del país. “Serán, en general, valores altos para la época del año en la mitad norte, pero ya más normales, más propios de estas fechas, en la mitad sur”, apunta el portavoz.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El domingo, según el portavoz de la Aemet, “lo más probable es que predomine el tiempo estable en la mayor parte de la península, sin descartar algún chubasco tormentoso de nuevo en zonas de montaña, pero más aislados ya que en los dos días anteriores”. La situación será similar el lunes, con una subida además notable de las temperaturas ambos días y vuelta otra vez a un ambiente veraniego con más de 30 grados en zonas del nordeste y del sur peninsular.

En cuanto a Canarias, el jueves habrá cielos nubosos con lluvias sobre todo en las islas más montañosas y, a partir del viernes, irán quedando ya los cielos más despejados, pero con nubes todavía en el norte de las islas de mayor relieve y posibles lluvias débiles.

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