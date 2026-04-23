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La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a un segundo mes consecutivo a la baja tras el descenso del 5% registrado en enero

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Cartel de una vivienda en venta en el barrio de Almagro en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Cartel de una vivienda en venta en el barrio de Almagro en Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

Las operaciones de compraventa de viviendas en España descendieron un 0,5% en febrero respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en un total de 59.689 transacciones, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El registro confirma la ralentización en la actividad de este sector observada el mes anterior, pero el ritmo en el que cae el número de operaciones también se ha reducido de forma notable desde la bajada del 5% de enero.

La caída interanual en la cifras de compraventa durante febrero se explica tanto por el descenso de operaciones sobre viviendas usadas, que retrocedieron un 0,2% hasta 45.881 transacciones, como a la disminución registrada en el segmento de las viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, cerrando el mes con 13.808 operaciones.

En detalle, el 93,7% de las viviendas transmitidas en el mercado correspondió a viviendas libres, mientras que solo el 6,3% fueron protegidas. Las operaciones sobre viviendas libres se mantuvieron estables, con 55.938 compraventas, cifra idéntica a la del año anterior, pero el segmento de vivienda protegida descendió un 7,9%, quedando en 3.751 transacciones.

Avance del 3,8% entre enero y febrero

En la comparación mensual, la compraventa de viviendas muestra una recuperación frente a enero, con un incremento del 3,8%. Este repunte se reflejó en ambos segmentos: las viviendas nuevas crecieron un 1,7% y las usadas avanzaron un 4,5%. El dato sugiere que, pese al retroceso en la comparativa anual, la actividad inmobiliaria presentó señales de dinamismo al inicio de 2026.

Murcia pierde casi un 15% y en Navarra se vende un 18,7% más

Comparando las cifras por comunidades autónomas del total de fincas transmitidas, que incluye tanto viviendas como otro tipo de inmuebles, Murcia encabeza las caídas con un retroceso del 14,8%, seguida por La Rioja con una disminución del 12,5% y Galicia con un descenso del 12%. También registran bajadas notables Cantabria (–10,9%) y Asturias (–7,6%). Otras regiones, como Extremadura (–4,9%), Comunidad Valenciana (–4,7%), Islas Baleares (–4,4%) y la Comunidad de Madrid (–3%), también cierran el mes en terreno negativo.

Por otra parte, algunas zonas sí lograron sortear la tendencia general. El País Vasco presenta una ligera subida del 0,3%, mientras que Castilla-La Mancha avanzó un 0,6%. En Andalucía la compraventa creció un 2,8%, y en Castilla y León el incremento fue del 3,3%. Aragón muestra un avance del 5%, mientras que Cataluña alcanzó un 5,7%. Las subidas más pronunciadas se observaron en Canarias, donde la actividad inmobiliaria repuntó un 7,9%, y en Navarra, que registró un aumento del 18,7% respecto a febrero del año anterior.

(Noticia en ampliación)

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