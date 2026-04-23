Leer a Cervantes, Shakespeare o La Biblia como si fuera ‘One Piece’: el manga sale al rescate de los clásicos universales

Imagen de mangas de Dokuha del sello 'la otra h' en Libreria Lasai. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Otra noche más, desde un rincón olvidado de la estantería, un enorme ejemplar de Don Quijote de la Mancha acumula polvo entre otros volúmenes. Si, como en Toy Story, los libros cobraran vida, probablemente no estaría muy feliz con su destino: haber pasado de ser lectura imprescindible a una simple herencia familiar. En otro punto de la habitación, una pequeña Biblia que no se abre desde primaria parece asumirlo con resignación: tarde o temprano, y por mucho que se ponga de moda el nuncore, también acabará formando parte de una futura herencia. Tanto clásicos universales como ensayos fundamentales, muchos de los libros que han definido la cultura de nuestro tiempo comparten hoy el mismo destino: un cajón. Pero Japón lleva años sacando pecho.

El excelente momento que vive en España el cómic ha hecho el resto. El sello La otra h, de Herder Editorial, lleva más de una década apostando por acercar y hacer más comprensibles al público joven las grandes obras de todos los tiempos: los clásicos también se leen en versión manga.

El origen de esta propuesta está, precisamente, en Japón. Fue la editorial East Press la que, en 2007, lanzó Manga de Dokuha que, en su traducción al español, significa “lectura a través del manga”, una colección que adapta los grandes clásicos de la literatura y el pensamiento universal al formato manga. “El estilo de escritura denso y la necesidad de conocimientos previos son las dos principales razones por las que la gente evita los clásicos. Empieza con el manga para captar la esencia de estas obras maestras”, reza la descripción de la web original.

Imagen de mangas de Dokuha del sello 'la otra h' en Libreria Lasai. (Alejandro Higuera López/Infobae)

En total, la editorial cuenta ya con más de 130 títulos impresos que incluyen clásicos tan variados como Karl Marx y su Manifiesto Comunista, El príncipe de Nicolás Maquiavelo, Hamlet de William Shakespeare o, incluso, la Biblia, dividida en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. De hecho, la editorial japonesa no se corta en adaptar hasta el Mein Kampf de Adolf Hitler, el manifiesto político nazi.

Un proyecto que llega con autores y dibujantes anónimos

A España llegaron cuatro años después de su lanzamiento original, en 2011, gracias a Verónica Calafell y Marc Bernabé, traductores de Daruma, empresa que ofrece servicios lingüísticos y de traducción. La primera publicación en este formato fue Así habló Zaratustra, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. “Al principio se publicaba más o menos uno por semestre. Era un ritmo bastante bajo”, explica a Infobae el jefe de prensa de la editorial Herder, Carlos Hans, ubicado en Barcelona.

El punto de inflexión llegó en noviembre de 2016. “A partir de ahí vimos que la cosa realmente funcionaba muy bien“, apunta. El éxito cosechado, que para entonces se aglutinaba directamente en la editorial, dio paso no solo a aumentar las traducciones de las obras de East Press, sino a crear un sello propio para albergar tanto estos como otros libros que tuvieran la filosofía y la literatura como protagonistas.

Imagen de mangas de Dokuha del sello 'la otra h' en Libreria Lasai. (Alejandro Higuera López/Infobae)

A 2026, La otra h tiene ya un total de 44 mangas publicados para todos los gustos, como La riqueza de las naciones, de Adam Smith; Discurso del método, de René Descartes; La Iliada y la Odisea, de Homero; Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe; Kamasutra, Vatsyayana; o Moby Dick, de Herman Melville, además de los ya mencionados previamente.

Pero, ¿quién dibuja? “Siempre ha sido un poco un problema, porque no lo sabemos. Ellos son una especie de fábrica de libros, más o menos. Trabajan de manera colectiva. A nosotros lo que nos llega es el trabajo final. Nunca ha habido un autor del texto ni un dibujante”, señala.

En cuanto a ventas, la editorial no facilita cifras exactas, pero sí reconoce diferencias claras entre títulos. “Hay algunos que no han funcionado especialmente bien, pero hay otros que funcionan muy bien”, explica Hans. Entre los más destacados está La Ilíada y Odisea, que se publica en un solo volumen y ha alcanzado ya diez ediciones (una primera tirada y nueve reimpresiones). Le siguen El capital, con siete; Don Quijote de la Mancha, con ocho; Crítica de la razón pura, con seis; o El manifiesto comunista, con siete.

El auge del manga, un negocio sin fondo

Se trata, en su mayoría, de obras muy reconocibles que, precisamente por su complejidad o densidad en formato original, encuentran en el manga una puerta de entrada más accesible. “Hay unos diez o doce títulos que son los que más llaman la atención”, señala Hans. Muchos de ellos, publicados hace entre cinco y ocho años, siguen teniendo buena salida: “En ferias se piden bien, se agotan y hay que reimprimir. Dentro de esos 44 hay un ramillete que se sigue vendiendo muy bien”.

Imagen de mangas de Dokuha del sello 'la otra h' en Libreria Lasai. (Alejandro Higuera López/Infobae)

El último título incorporado al catálogo es El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, publicado en 2021. De cara al futuro, la editorial reconoce que trabaja en nuevas posibilidades, aunque el ritmo depende en gran medida de las editoriales japonesas, cuyos tiempos y procesos son más complejos. Por ahora, uno de los proyectos en el horizonte es una adaptación de 1984, de George Orwell, que podría publicarse cuando la obra pase a dominio público en los próximos años.

Ese crecimiento coincide, además, con el auge del manga en España. En los últimos años, el cómic japonés ha pasado de ser un nicho a convertirse en uno de los motores del sector. En 2025, el manga supuso el 56% del mercado mundial, según estimaciones de la consultora Gran View Research. En España, esto se representó con el 2,61% del mercado total, un valor estimado de unos 390 millones de euros. Para comprobar su alcance basta un vistazo a la lista de los libros más vendidos que publica habitualmente la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL): ahora mismo, entre los 100 títulos más vendidos en toda España hay cuatro mangas —dos de ellos pertenecientes a la misma serie—, que conviven en el ranking con superventas de la narrativa comercial.