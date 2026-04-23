La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

Tren AVE (Shutterstock).

Según ha confirmado Adif a EFE, la línea directa de AVE entre Málaga y Madrid - suspendida desde el 4 febrero por un grave desprendimiento de talud en Álora (Málaga) provocado por intensas lluvias - volverá a operar a partir de este 30 de abril a las 12 del mediodía.

Durante el periodo de interrupción, Renfe sostuvo un servicio parcial, con enlaces en Antequera y traslados en autobús hasta Málaga. La reactivación del AVE será parcial: solo una de las vías estará disponible mientras continúan las obras en la segunda. Se espera que los trabajos se extiendan hasta el verano, algunos hasta fin de año.

*en ampliación