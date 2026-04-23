Estos son los dos suplementos que nunca deberías darle a tu mascota, según una veterinaria

El peligro de seguir la moda de los suplementos en los perros. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay dos suplementos que, según advierte una veterinaria en redes sociales, nunca deberías dar a tu mascota si no existe una indicación profesional. La especialista María cuenta en su cuenta de TikTok @maríavetican los riesgos que pueden aparecer por el uso indiscriminado de productos que, en principio, parecen inofensivos. Su mensaje está dirigido especialmente a quienes buscan mejorar la vitalidad de sus perros o gatos sanos con suplementos sin una necesidad real.

María utiliza sus redes para combatir la desinformación y compartir consejos prácticos sobre el cuidado animal. En un vídeo reciente, la profesional alertó sobre la tendencia de dar multivitamínicos y calcio, incluida la popular cáscara de huevo, sin supervisión veterinaria. Según la veterinaria, estas prácticas pueden terminar generando problemas de salud en vez de beneficios, sobre todo cuando el animal no presenta ninguna carencia nutricional.

La veterinaria insiste en que la suplementación debe ser siempre individualizada y basada en pruebas concretas, no en modas ni recomendaciones generalizadas que circulan en internet. La información, aclara, proviene de su experiencia profesional y del análisis de casos frecuentes que observa en su consulta y a través de su comunidad digital.

Multivitamínicos: riesgos de suplementar sin necesidad

El primer suplemento desaconsejado son los multivitamínicos. María señala que muchos cuidadores tienden a ofrecer estos complejos “así porque sí, porque tú has querido, porque quieres darle ese empujón, esa vitalidad”, incluso cuando el animal está sano y no muestra ningún tipo de deficiencia. Según la veterinaria, esta costumbre puede tener consecuencias negativas: “El crear un exceso de algunas vitaminas y minerales puede ser incluso perjudicial para la salud”.

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Dar multivitamínicos a un perro o gato sano puede causar un desequilibrio, ya que el organismo no necesita esos nutrientes extra y puede verse sobrecargado. Algunas vitaminas y minerales, en grandes cantidades, no se eliminan fácilmente y pueden acumularse, generando efectos adversos. Este tipo de suplementación solo está justificada cuando existe una carencia demostrada mediante pruebas veterinarias.

La experta subraya la importancia de acudir siempre a un veterinario antes de decidir administrar cualquier suplemento, incluso si se trata de productos de venta libre. En palabras de María: “Siempre debemos consultar con un veterinario, nutricionista, lo que sea, los suplementos que queremos dar, porque hay algunos casos, algunas enfermedades que pueden empeorar con algunos suplementos”. El consejo es claro: nunca suplementar por intuición o recomendaciones no profesionales.

Calcio y cáscaras de huevo: cuándo son hasta peligrosos

El segundo suplemento que María desaconseja es el calcio, incluyendo la práctica extendida de dar cáscaras de huevo molidas. La veterinaria explica que si el animal consume un pienso de calidad o una dieta natural comercial bien formulada, no necesita un aporte extra de calcio. “Si das pienso o dieta natural comercial, que si está bien hecha, debería ser suplementada, no necesitas dar calcio”, afirma. Agregar este mineral en exceso puede provocar graves trastornos de salud.

Las cáscaras de huevo como aporte de calcio en la alimentación de los perros. (Freepik)

El exceso de calcio puede derivar en problemas en el desarrollo óseo y en el funcionamiento de órganos internos, especialmente en animales jóvenes o con predisposición a ciertas enfermedades. María advierte que “estarías creando un exceso de calcio que puede crear unos problemas de salud brutales”. Sobre la cáscara de huevo, aclara que la parte realmente beneficiosa es la membrana interna, por su aporte condroprotector para las articulaciones, pero la cáscara como fuente de calcio suele ser innecesaria y contraproducente.

Solo hay dos excepciones para suplementar calcio: cuando existe un problema de salud específico y el veterinario lo indica, o en el caso de quienes preparan dietas caseras para sus mascotas, donde sí es indispensable aportar calcio de forma controlada y adecuada. En todos los casos, recalca María, la suplementación “debe realizarse bajo seguimiento profesional y nunca por iniciativa propia”.

Los consejos de la especialista recuerdan la importancia de no dejarse llevar por modas o recomendaciones poco fundamentadas en el cuidado de las mascotas. La salud de perros y gatos depende de decisiones informadas y siempre avaladas por profesionales.