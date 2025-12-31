La violencia que no cesa: España cierra 2025 con 46 mujeres y tres menores asesinados en crímenes machistas

Los cuerpos de Alejandra y Samuel fueron encontrados sin vida en su domicilio de Algemesí tras un brutal doble crimen - crédito EFE

2025 ha terminado con un nuevo balance estremecedor en cuanto a la violencia de género: 46 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, con un mes de diciembre especialmente trágico, por lo que el total de feminicidios se eleva a 1.340 desde 2003, cuando empezó el recuento oficial de estos datos en España. A pesar de que se trata de una de las cifras más bajas registradas a lo largo de estos 22 años y pese a los avances tanto a nivel legislativo como social, este dato confirma que la respuesta institucional sigue sin ser suficiente para frenar esta violencia, que atraviesa generaciones y que sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más normalizadas.

Mientras las expertas advierten de fallos en la detección temprana del riesgo y en la protección de las víctimas, las organizaciones feministas reclaman más recursos y un refuerzo de políticas contra la violencia de género. En concreto, la Federación Mujeres Jóvenes alerta de un “preocupante retroceso marcado por la normalización de discursos antifeministas, la radicalización misógina de internet y la reproducción estructural de las dinámicas patriarcales” en los distintos partidos políticos.

“El balance de este año en materia de igualdad confirma una realidad preocupante: el feminismo es aceptado sólo cuando no incomoda, cuando no cuestiona privilegios y cuando no exige cambios reales en las relaciones de poder que vertebran nuestra sociedad”, ha señalado la organización en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, ya ha advertido de que los casos actuales resultan especialmente alarmantes por el aumento de la agresividad. Según sus palabras, los episodios de violencia se producen “con mucha más rabia, con mucha más ira, con mucha más carga emocional”.

Y no solo se trata de feminicidios. Según datos del Ministerio de Igualdad, a lo largo de 2025 tres menores fueron asesinados por violencia vicaria, la que utilizan los agresores contra los hijos e hijas de las mujeres para causarles el mayor daño posible. De esta forma, las víctimas menores de edad asesinadas por violencia de género en España asciende a 65 desde 2013.

Además, la violencia de género ha dejado un total de 35 menores huérfanos, una cifra que se eleva hasta los 500 desde 2013.

Concentración de repulsa por el asesinato de una mujer en Barakaldo (Bizkaia) el pasado 23 de diciembre. (EFE/Javier Zorrilla)

Solo 10 agresores tenían denuncias previas

De las 46 mujeres asesinadas en 2025, 27 eran españolas y 19 extranjeras, al igual que en el caso de los agresores, de acuerdo a los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Además, sólo 10 de los agresores tenían denuncias previas y cinco de ellos se suicidaron, por lo que nunca podrán ser juzgados por los crímenes cometidos.

Los datos oficiales también muestran que 38 de las mujeres asesinadas convivían con su agresor y 17 de ellas se habían separado o estaban en fase de ruptura.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Más casos en el grupo de 41 a 50 años

En cuanto a la edad de las víctimas, el grupo más afectado fue el de 41 a 50 años, que concentra el 30,4% de los casos (14 mujeres). Le sigue la franja de 31 a 40 años, con un 24% (11). También es alarmante el perfil de mujeres mayores asesinadas: ocho tenían más de 61 años y una superaba los 85 años, lo que evidencia que la violencia machista sigue siendo una realidad invisible en estos grupos de edad. Muchas de ellas, tal y como han señalado expertas consultadas por Infobae, han normalizado el maltrato y la falta de reconocimiento durante décadas, lo sufren en silencio y presentan mayores dificultades para poner fin a esas relaciones de maltrato.

Muchas mujeres mayores de 65 años “han sido socializadas bajo un Código Civil en el que las leyes les decían que tenían que ser sumisas y obedientes”, por lo que “crecieron en una sociedad donde la desigualdad era algo normal”, recordaba en esta entrevista la antropóloga feminista Mónica Ramos, coordinadora técnica del grupo social de la Universidad Permanente de Cantabria (UNATE). De ahí la importancia, de que las políticas públicas “incorporen una mirada interseccional”, capaz de atender las necesidades específicas de estas generaciones.

Macroencuesta de violencia de género

Otros datos contundentes son los que ha mostrado en diciembre la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, que reveló que el 30,3% de las mujeres en España, casi una de cada tres, ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, ya sea física, sexual, económica o psicológica. Se trata de algo más de 6,4 millones de mujeres y, de ellas, el 12,7%, unos 2,6 millones, asegura haber sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. La encuesta, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, también muestra que un 14%, algo más de 3 millones de mujeres, ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja.

Según este mismo estudio, que analiza cada cinco años el impacto y evolución de la violencia machista, el 9,2% de las mujeres encuestadas asegura haber sufrido violencia física de su pareja y el 7,7% violencia sexual. Por otro lado, el 11,7% de las mujeres ha padecido violencia económica en algún momento de su vida, lo cual incluye que la pareja haya utilizado su dinero o tarjetas sin permiso, le haya impedido trabajar o no haya pagado las facturas compartidas, dejando a la víctima sin recursos.

El Ministerio de Igualdad recuerda, además, que la violencia en la pareja no termina con la relación, pues el 73,5% de las mujeres que han sufrido agresiones físicas, sexuales o emocionales presentan secuelas psicológicas, y casi la mitad tiene lesiones físicas, por lo que muchas siguen arrastrando estas consecuencias años después. El impacto más extremo se refleja en los intentos de suicidio, que son casi 11 veces más frecuentes entre quienes han sufrido violencia física o sexual.

Más de 1.300 niños y adolescentes bajo vigilancia policial

Por último, la última estadística del sistema policial VioGén, relativa al 30 de noviembre de 2025, cifra en 103.973 los casos activos con protección policial de víctimas de violencia de género, un 2,84% más que hace un año, informa la agencia Efe. A esa fecha, el sistema registraba 22 casos de mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador; 957, a riesgo alto; 14.631, a riesgo medio; y 88.363, a riesgo bajo.

Esta misma estadística también revela que hay un total de 1.337 niñas y adolescentes menores de 18 años bajo protección policial por ser víctimas de la violencia de género y estar en riesgo de sufrir una nueva agresión de una pareja o expareja, un 5,3 % más que hace un año.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.