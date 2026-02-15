Si eres fan de ‘Homeland’ o ‘Slow Horses’, no te pierdas esta nueva miniserie de espías que está arrasando en Netflix

Imágenes de 'Unfamiliar'. (Netflix)

El fenómeno de la miniserie alemana Unfamiliar ha sorprendido a la industria audiovisual en este inicio de 2026. La producción, que aterrizó en Netflix el 5 de febrero, ha conseguido situarse en el primer puesto de audiencia en cuarenta países en apenas una semana. En España, solo le supera la serie Salvador, protagonizada por Luis Tosar, mientras que a nivel global ha superado incluso a producciones como Los Bridgerton o el documental Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico.

La miniserie, un thriller de espionaje compuesto por seis episodios de entre cincuenta y sesenta minutos cada uno, ha conquistado a varios millones de espectadores. Su éxito se entiende mejor si se tiene en cuenta que, como señalan críticas como la de la revista Decider, es “la clase de inusual thriller que expone en su primer episodio la historia justa para enganchar al espectador, a la vez que le deja en la oscuridad sobre las cosas sin hacerle sentir que está siendo manipulado”.

Tráiler de 'Unfamiliar'. (Netflix)

Espías, secretos y traiciones familiares

La trama de Unfamiliar gira en torno a Meret y Simon, una pareja de exespías del servicio de inteligencia exterior de Alemania (SND) que intenta llevar una vida apacible en Berlín. Todo comienza durante el decimosexto cumpleaños de su hija Nina, cuando una llamada de un desconocido que dice estar herido lo cambia todo. “Cuando el pasado alcanza a dos exespías, su mayor desafío no son las persecuciones en coche, los tiroteos ni las peleas: es decirse la verdad”, reza la sinopsis oficial.

Ambos protagonistas acuden a su piso franco en Berlín para investigar el origen de la llamada y se topan con un viejo conocido de una misión fallida en Bielorrusia dieciséis años atrás. El episodio, marcado por la presencia de Josef Koleev, un alto mando de la inteligencia militar rusa (GRU), pone en jaque tanto la seguridad de la familia como la relación entre Meret y Simon. La tensión crece cuando Nina descubre el peso de los secretos que sus padres han ocultado durante años, y Meret se enfrenta a una traición inesperada de Simon.

Imágenes de 'Unfamiliar'. (Netflix)

Un formato breve y adictivo

El reparto de la serie está encabezado por Susanne Wolff y Felix Kramer, acompañados de otros intérpretes como Samuel Finzi, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Maja Bons, Seyneb Saleh, Natalia Belitski y Aaron Altaras. Sus intensas interpretaciones contribuyen al ritmo ágil de todos los episodios de Unfamiliar, pensados para ser vistos en maratón, lo que contribuye a su carácter adictivo y a que los espectadores deseen ver el siguiente capítulo sin pausa.

Este formato es precisamente el que ha conseguido que, a pesar de no contar con la maquinaria de promoción de otros grandes títulos, Unfamiliar haya logrado un éxito inesperado, sumado a la buena recepción por parte de la crítica y el público, siempre atento a todas las propuestas de suspense y acción que llegan a plataformas como Netflix.

El triunfo de Unfamiliar refuerza la apuesta de la plataforma por el género, que continuará con próximos estrenos como nuevas temporadas de El abogado del Lincoln, Palomas negras o Niebla de invierno. Por ahora, la serie alemana se mantiene como la producción de habla no inglesa más vista en todo el mundo, y su impacto sigue creciendo entre aquellos fans de las historias de espías que tanto éxito cosecharon con títulos como Slow Horses o Homeland.