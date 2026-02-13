España Cultura

El actor de ‘Stranger Things’ que se ha colado en ‘Cumbres borrascosas’

La película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie cuenta con una aparición muy especial

Cumbres Borrascosas llega a los cines el 12 de febrero. (Warner Bros)

Margot Robbie, Jacob Elordi, la directora de moda en los últimos años y una de las autoras más ilustres de la literatura inglesa. Se podría decir que Cumbres borrascosas tiene todos los ingredientes para triunfar en este fin de semana de San Valentín en el que llega a cines, pero la cosa no queda ahí. La película que adapta la obra homónima de Emily Brontë cuenta con una última gran sorpresa que corre a cargo de una de las estrellas de la serie de Netflix Stranger Things.

La película acaba de llegar a los cines, pero también la banda sonora de la misma, que corre a cargo nada menos que de Charli XCX. La reconocida cantante británica, que revolucionó el panorama musical con el lanzamiento de su disco brat en 2014 y las posteriores colaboraciones de este álbum con artistas como Lorde o Billie Eilish, se ha vuelto a erigir como compositora con la música del filme. Fue la propia Emerald Fennell quien convenció a la artista: "Le envié el guion a Charli con la intención de preguntarle simplemente si le había provocado alguna emoción y si le gustaría componer una canción sobre ello. Ni siquiera le dije aquí tienes la escena, sino simplemente ¿qué te hace sentir esto?“, recordaba Fennell en una entrevista. Una proposición a la que Charli XCX no pudo decir que no.

Ella me llamó y me preguntó si podía hacer un álbum. Por supuesto que le dije que sí. Y entonces empezó a enviarme cosas increíbles, nuevas, sensuales y emocionalmente atractivas”, reconocía la cantante, que se puso manos a la obra y ha acabado creando un universo paralelo y complementario al de la propia película. Al contrario que en su anterior trabajo, Saltburn, para el que Fennell empleó algunos temas de indie rock y pop de principios de los 2000 -cuando ambientaba la historia-, en esta ocasión ha querido crear un imaginario visual y sonoro que no se corresponda necesariamente con el que ideó Brontë hace 180 años. Y para ello se ha rodeado de gran ayuda, como instrumentos de cuerda o la colaboración del músico y también actor Joe Keery, conocido por dar vida a Steve Harrington en Stranger Things.

Joe Keery colabora con Charli
Joe Keery colabora con Charli XCX en el último tema de la banda sonora de 'Cumbres borrascosas'

“It’s Djorli baby”

Así es, el actor participa en la película, aunque lo hace en calidad de músico, no de intérprete. Keery se dio a conocer internacionalmente con la serie de Netflix, pero en los últimos años se ha labrado una gran carrera como artista musical, especialmente a raíz de su éxito End of Beginning, que se hizo una canción de lo más popular en redes sociales tiempo después de su lanzamiento. El año pasado publicó The Crux, su tercer álbum, un ambicioso trabajo de indie rock con referencias que van desde los Beatles a Pink Floyd, y que fue elegido como uno de los mejores del año pasado por distintas revistas especializadas.

Sea como fuere, Keery -o más bien deberíamos decir Djo, su alias musical- ha acabado colaborando con Charli XCX en el último tema de la banda sonora de Cumbres borrascosas, titulado Funny Mouth, en la que ejerce de compositor tal y como ha confirmado la propia cantante. "Puedo confirmar que es real. Es Djorli, amor", publicaba la de Essex en sus redes sociales. El tema ya puede escucharse en distintas plataformas de streaming dentro del álbum y también de la película que llega hoy a cines para conquistar los corazones de millones de espectadores.

