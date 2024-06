La historia de “odio” y reconciliación entre Charli XCX y Lorde que ha acabado creando la canción pop del año

Portada del sencillo de Charli XCX con Lorde, 'Girl, so confusing'

En un panorama musical dominado por rivalidades hostiles y prolongadas, esta semana ha traído una novedad significativa: un armisticio inédito. En su nuevo álbum Brat, Charli XCX revela sus inseguridades, sentimientos nihilistas y humanidad con una franqueza descarnada. En particular, la canción Girl, So Confusing aborda sus diferencias con otra estrella del pop, describiendo los comentarios de que ambas tienen el mismo peinado y la competencia implícita entre ellas. “La gente dice que somos iguales / Dicen que tenemos el mismo pelo”, canta Charli sobre un bajo vibrante. “No puedo decir si quieres verme / Cayendo y fracasando.”

Inicialmente, esta canción parecía seguir la línea de otras disputas conocidas en el pop, como las de Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, o Kendrick Lamar y Drake. Charli evitó revelar a quién se refería en entrevistas, alimentando la especulación. Sin embargo, la diferencia radicaba en su honestidad sobre sus sentimientos de competencia y rivalidad, en lugar de simplemente despotricar contra su contraparte. Y ahora sabemos que las sospechas eran del todo fundadas.

El giro inesperado vino cuando los detectives de internet comenzaron a sospechar que la otra estrella mencionada en la canción era Lorde. Charli confirmó esta suposición al lanzar una nueva versión de la canción, titulada The Girl, So Confusing Version With Lorde, donde ambas cantantes intercambian versos con una franqueza emocional impactante. Lorde, por su parte, agrega un verso extenso donde confiesa sus propias inseguridades y su sorpresa al descubrir los sentimientos de Charli, cantando: “He estado en guerra con mi cuerpo / Intenté morirme de hambre para ser más delgada”, y añade: “Estaba atrapada en el odio / Y tu vida parecía tan impresionante.”

Lorde en 'Solar Power'

Los ‘beef’ de anteriores artistas

Esta colaboración marca un contraste con anteriores enfrentamientos en el pop, como el famoso conflicto entre Britney Spears y Christina Aguilera. A finales de los 90 y principios de los 2000, los tabloides fomentaron comparaciones y rivalidades entre las dos estrellas pop, exacerbadas por rumores y comentarios negativos en los medios. Los fans se dividieron en equipos, comparando cada aspecto de sus carreras, desde las ventas de discos hasta sus actuaciones en vivo.

Este patrón se ha repetido en rivalidades como la de Janet Jackson y Madonna, Mariah Carey y Jennifer Lopez, Miley Cyrus y Nicki Minaj, y Taylor Swift con Katy Perry. Estos conflictos han sido aprovechados por los artistas y los medios para atraer la atención del público, convirtiéndose en parte integral del espectáculo pop. Sin embargo, la reconciliación entre Charli XCX y Lorde se distingue por su autenticidad y franqueza. Al convertir su resolución de conflicto en una canción, ambas artistas recuperan el control de la narrativa, evitando que se malinterprete o manipule fácilmente por los medios. En lugar de perpetuar el ciclo de chismes y disputas, ofrecen al público una visión honesta de sus emociones y sus esfuerzos por reconciliarse.

Esta colaboración también pone en evidencia las presiones adicionales a las que se enfrentan las mujeres en la industria musical, incluidas las expectativas de conformidad a ideales de belleza y éxito. Las rivalidades entre artistas femeninas a menudo son el resultado de un entorno que limita el número de estrellas femeninas que pueden coexistir al mismo tiempo. El impacto de esta reconciliación es significativo no solo por su rareza, sino porque ofrece un modelo diferente de interacción en el pop. Al abordarlo con transparencia y honestidad, Charli XCX y Lorde demuestran que es posible trascender las viejas dinámicas de competencia y crear algo genuinamente artístico y revelador. Esta resolución de conflicto, aunque pequeña, es un ejemplo poderoso de cómo la música puede ser un catalizador para el cambio positivo, tanto en la industria como para los propios fans.