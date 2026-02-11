Restaurantes románticos para todos los bolsillos: dónde celebrar San Valentín en Madrid desde 20 hasta más de 100 euros

Cena romántica para San Valentín (Freepik)

Al corazón de una persona se entra por el estómago. ¿Por qué si no la comida es una de las formas preferidas por los enamorados de conectar con el ser amado? Compartir mesa, plato o incluso cuchara es sinónimo del amor más puro, y eso lo demuestran fechas como San Valentín, cuando los restaurantes ven llenarse sus mesas logrando récords anuales. De hecho, según los datos de TheFork, la plataforma de reservas online en restaurantes, las reservas realizadas para el 14 de febrero ya superan en un 31 % a las registradas el mismo día en el 2025.

Madrid ofrece un enorme y variado abanico de restaurantes capaces de transformar San Valentín en una experiencia inolvidable, adaptándose a todo tipo de bolsillos. Desde locales desenfadados en los que tener una cita por menos de 20 euros por persona hasta templos de la alta cocina que superan los 100 euros, la ciudad reúne propuestas para quienes buscan disfrutar de este 14 de diciembre con una velada íntima, una cena de autor o una celebración entre amigos.

Beata Pasta (20-30 €)

La propuesta de Beata Pasta para San Valentín 2026 (Cedida)

La cadena Beata Pasta dispone de locales en Bilbao, Princesa, Gran Vía y Goya, cuatro espacios desde donde se ha consolidado como referencia de la pasta fresca en Madrid. Con motivo de San Valentín, del 9 al 15 de febrero, presenta “Cacio, cuore e amore!”, una propuesta especial que incluye corazones de pasta rellenos de pecorino y pimienta, tartar de gamba roja, lima, bisque, stracciatella de Puglia y aceite de albahaca, ofreciendo una experiencia pensada para celebrar el amor a través de sabores italianos.

Roost Chicken (20-30 €)

Combo Chicken Match de Roost Chicken (Cedida)

Hasta las hamburguesas pueden ser románticas. Roost Chicken es la primera cadena de hamburguesas de pollo frito en España, reconocida por su ambiente informal. Para febrero, pone a disposición el Combo Chicken Match, un menú para dos personas en una sola bandeja para compartir. Incluye dos hamburguesas de pollo frito a elegir (Parmayo o Slaw), Mini Mac & Love y patatas, todo diseñado para disfrutar una cita sin formalismos durante todo el mes.

Komainu (20-30 €)

Ramen del restaurante Komainu (Cedida)

Komainu, un restaurante especializado en el ramen japonés, explora la tradición nipona de San Valentín, donde son las mujeres las que regalan chocolate. Para estas fechas, el restaurante ofrece la tarta Matcha Dos Chocolates, que fusiona té matcha, chocolate blanco, cacao, base crujiente de galleta de avena y frutos rojos, rindiendo homenaje a la dualidad de estas celebraciones y al simbolismo del chocolate en Japón.

Con locales en el número 13 de la madrileña calle de José Abascal (Chamberí) y en el número 9 de la calle Manuela Malasaña (Malasaña), es el lugar de referencia para los amantes del auténtico ramen, con opciones como Tonkotsu, un caldo cremoso de huesos de cerdo y aves que viene acompañado de noodles, chashu de aguja y panceta, vegetales y un huevo marinado 24 horas; o el Tantanmen, un ramen sin caldo en una salsa picante de guindilla y sésamo que viene acompañado con la tradicional carne picada de miso, huevo hilado, cebolleta y zanahoria.

Baldoria (30-40 €)

Restaurante Baldoria, en Madrid (Cedida)

Baldoria, distinguido con el Solete de la Guía Repsol y ampliamente conocido por sus pizzas, propone una experiencia especial para San Valentín el 14 de febrero. Ofrece el cóctel Cupido, elaborado con licor de rosa, vermouth blanco Cocchi, ginebra y lime ginger beer, junto a la pizza padellino “Scusa se ti chiamo amore”, con masa de remolacha, redondo de ternera, mayonesa de demi-glace, mostaza Dijon, salsa de ajo negro, hinojo a la naranja y tierra de aceitunas y alcaparras.

Además, el restaurante italiano del chef Ciro Cristiano ocupa el octavo lugar en el listado ‘50 Top Pizza World’, el más prestigioso del sector, que reúne a los 100 mejores locales del mundo. Todo gracias a pizzas de masas ligeras y aireadas —con una fermentación lenta de 48 horas— y horneadas en un Acunto tradicional, que aporta el punto perfecto de cocción; con ingredientes sublimes que se combinan con la creatividad de los pizzaiolos para dar vida a pizzas que respetan la tradición, pero con sello propio.

Circolo Popolare (40-50 €)

Circolo Popolare, un restaurante italiano en Madrid (Cedida)

Circolo Popolare es una de las más recientes incorporaciones del grupo Big Mama y ya es uno de los italianos más aclamados en la capital. Su decoración es maximalista, repleta de colores y estampados eclécticos y su cocina, platos tradicionales italianos con un giro. Circolo Popolare invita a celebrar San Valentín con una experiencia culinaria donde destacan entrantes como Carpaccio di Manzo y Burrata al Pistacchio. Entre los principales, el Big Chuletón per due y las Mafaldine al Tartufo marcan la cita. El menú culmina con una selección de postres, completando una propuesta pensada para parejas que buscan una velada romántica con la cocina italiana como telón de fondo.

Chez Madriz (40-50 €)

Restaurante Chez Madrid (Cedida)

Situado en la Plaza de Cánovas del Castillo, Chez Madriz combina el estilo de un bistró francés con el encanto castizo madrileño. Su carta abarca desde el Croque Monsieur gratinado hasta mejillones al vapor, bœuf bourguignon con gnocchis trufados y linguini con almejas. Los postres clásicos, como la crème brûlée y el crepe de azúcar y limón, contribuyen a crear un ambiente acogedor y elegante, ideal para una cita especial en San Valentín.

Cornamusa (50-60 €)

Cornamusa, un restaurante de Azotea Grupo (Cedida)

Cornamusa, en la sexta planta del Palacio de Cibeles, celebra San Valentín los días 13 y 14 de febrero con las Noches en Vela(s). La propuesta incluye cóctel de bienvenida, selección de entrantes para compartir, merluza en caldo corto y tarta tibia de almendra y cítricos con helado de nata fresca. El ambiente se realza con velas y música en directo, creando una atmósfera única para la ocasión a un precio de 60 euros por persona. El restaurante, recomendado por la Guía Michelin, brilla con una propuesta de gusto actual y con una interesante mezcla de recetas con aires madrileños y platos de autor.

Casa Felisa (80-90 €)

Restaurante Casa Felisa (Cedida)

Casa Felisa, en el barrio de Salesas, es todo un templo de la cocina madrileña, un lugar que reivindica las recetas de la abuela y las transforma en claves de alta cocina. Para estas fechas tan especiales, Casa Felisa ofrece un menú especial los días 13 y 14 de febrero, firmado por el chef Antonio del Álamo. Destacan la ostra con maracuyá y caviar, raviolis de changurro, solomillo rossini y un postre sorpresa, acompañados por un maridaje de champagne y vinos seleccionados. La propuesta busca ofrecer una experiencia íntima y cuidada, con un precio de 89 euros por persona.

La Mar by Gastón Acurio (80-90 €)

La Mar by Gastón Acurio (Cedida)

La Mar by Gastón Acurio celebra San Valentín del 13 al 15 de febrero con un menú especial centrado en la cocina peruana de mar. El menú, disponible en ambos turnos, propone una selección de productos de alta calidad y técnica, ideal para parejas o grupos que deseen disfrutar de una experiencia gastronómica única en torno a los sabores del mar, con un precio de 90 euros por persona.

Ramón Freixa Tradición (+ 100€)

Interior del restaurante Ramón Freixa Tradición (Instagram / @ramonfreixatradicion)

Ramón Freixa Tradición, gran referente de la alta cocina en Madrid, ofrece el 14 de febrero una experiencia digna de un dos estrellas Michelin, una cena pensada para parejas que buscan elegancia y calidez. Durante San Valentín, los clientes podrán disfrutar de la carta habitual y una copa de burbujas de cortesía, con un postre especial en forma de corazón llamado “Love”, que aporta un toque simbólico y dulce a la velada. También sus habituales menús degustación, diseñados por el premiado chef.

La Biblioteca de Santo Mauro (+100 €)

Restaurante La Biblioteca de Santo Mauro (Marriot)

Ubicado en el lujoso hotel Santo Mauro, La Biblioteca propone una cena exclusiva para San Valentín el 14 de febrero, con un menú degustación que inicia con cóctel de bienvenida y aperitivo, seguido de platos como ensaladilla de king crab y caviar, ravioli abierto de ricota, lubina con pil pil de guisante y solomillo lechal con foie y trufa. El cierre llega con un red velvet y helado de rosas, todo en un entorno histórico y elegante, por 125 euros.