Resuelta la polémica tras el abandono de Odessa A’zion en ‘Deep Cuts’: esta será la actriz de ‘The Last of Us’ que se sume al proyecto

Odessa A'zion rechazó el papel en 'Deep Cuts' después de enterarse de que estaba escrito para una persona de ascendencia hispanoamericana. REUTERS/Mario Anzuoni

La productora A24 y el equipo de Deep Cuts han resuelto el conflicto en torno al reparto: Ariela Barer, reconocida por su participación en The Last of Us, asumirá el papel de Zoe Gutierrez tras la salida de Odessa A’zion. La decisión llega después de una serie de críticas sobre la fidelidad étnica en la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Holly Brickley.

La controversia comenzó cuando la actriz de Marty Supreme, de ascendencia judía, fue anunciada como la intérprete de Zoe Gutierrez, un personaje descrito en el libro como mitad mexicana y mitad judía. Las reacciones en redes sociales, especialmente en Instagram, provocaron una ola de comentarios sobre el fenómeno conocido como whitewashing.

A’zion respondió rápidamente a través de sus historias en Instagram. “Estoy con todos ustedes y no haré esta película. No puedo seguir adelante”, escribió la actriz, quien lamentó no haber investigado el trasfondo del personaje antes de aceptar el papel. “Me ofrecieron el papel y acepté de inmediato, pero no había leído la novela. De haberlo sabido, jamás habría tomado una oportunidad que debía ser de otra persona.” La intérprete también subrayó su deseo de abrir espacio a una actriz que represente con mayor autenticidad a Zoe. “Hay muchas personas más capaces de interpretar este papel, y yo no soy una de ellas”, afirmó A’zion en su mensaje.

A raíz de la renuncia de A’zion, la productora eligió a Ariela Barer, actriz estadounidense de ascendencia mexicana y judía, para interpretar a Zoe Gutierrez. Barer, conocida por su trabajo en “The Last of Us” y “How to Blow Up a Pipeline”, fue recibida con entusiasmo tanto por la producción como por la audiencia. Barer agradeció públicamente la actitud de su predecesora. “Un reconocimiento genuino a Odessa A’zion por actuar siempre con integridad y ser una persona auténtica desde que la conozco”, expresó en sus redes sociales.

Imagen 'Ariela Barer'

Tomando el relevo y resolviendo la controversia

La elección de Barer fue celebrada por quienes reclamaban una representación fiel al origen del personaje. Diversas voces de la comunidad latina y judía dentro de la industria cinematográfica señalaron la importancia de este cambio como un avance hacia una mayor diversidad y respeto en los procesos de casting. “Deep Cuts” está basada en la novela homónima escrita por Holly Brickley, programada para su publicación en 2025. La historia se sitúa en la primera década del siglo XXI y explora la relación entre dos jóvenes apasionados por la música, su búsqueda de identidad y los desafíos de la adultez temprana.

El proyecto cuenta con Sean Durkin como guionista y director. Durkin es conocido por su trabajo en El clan de hierro. La producción está a cargo de Eli Bush, Ronald Bronstein y Josh Safdie, junto a Anthony Katagas, Jordan Tappis y la propia A24. El reparto incluye además a Cailee Spaeny, protagonista de Priscilla, y Drew Starkey, conocido por su actuación en Queer. Austin Butler y Saoirse Ronan, inicialmente contemplados para liderar el filme, abandonaron el proyecto por conflictos de agenda.

La filmación de Deep Cuts está programada para comenzar en las próximas semanas, según confirmaron fuentes cercanas a la producción. El equipo creativo apuesta por reflejar las complejidades del libro y abordar los temas de ambición, pertenencia y diversidad con una mirada auténtica y contemporánea. La sustitución de la actriz principal y la respuesta positiva del público refuerzan la tendencia de la industria de priorizar la representación adecuada de los personajes en las adaptaciones literarias. La nueva etapa de Deep Cuts busca consolidar una narrativa que respete las raíces culturales de sus protagonistas y conecte con nuevas audiencias. La inclusión de Ariela Barer en el papel de Zoe Gutierrez representa, para muchos, un paso significativo en la dirección de una mayor equidad e inclusión en el cine internacional.