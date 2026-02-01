Quién es Odessa A’zion, la actriz que pasó de audicionar para “Euphoria” a brillar junto a Timothée Chalamet en “Marty Supreme”

Timothée Chalamet encarna a un ambicioso jugador de tenis de mesa en este drama deportivo de A24 dirigido por Josh Safdie, ambientado en el Nueva York de los años 50, donde la obsesión por el éxito, las apuestas y el sueño americano se entrecruzan con el crimen organizado y un romance inesperado (YouTube/A24)

Odessa A’zion se consolidó como una de las figuras emergentes de Hollywood tras protagonizar Marty Supreme, la película más exitosa de A24 en Norteamérica hasta ahora, con nueve nominaciones al Oscar y una taquilla en alza.

Al mismo tiempo, la actriz encabeza I Love LA, comedia de HBO renovada para una segunda temporada por su recepción entre el público, según informó The Hollywood Reporter.

El impacto de Marty Supreme y el reconocimiento de la industria

El ascenso de A’zion está marcado por su versatilidad y entrega. En Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, afrontó un personaje complejo junto a Timothée Chalamet, experiencia que define como inolvidable.

“Era tan jugoso y sustancioso, y pude hacerlo todo: fui secuestrada, me dispararon, fui mendiga, fui una mujer muy fuerte e independiente en una montaña rusa emocional”, comentó la actriz al medio estadounidense.

Odessa A’zion protagoniza junto a Timothée Chalamet “Marty Supreme”, la película con nueve nominaciones al Oscar y récords en taquilla (REUTERS)

El impacto de la película quedó claro en la temporada de premios, donde recibió múltiples reconocimientos y llegó a ser felicitada personalmente por Steven Spielberg en los Globos de Oro.

“I Love LA” y la construcción de una figura digital

I Love LA representa un nuevo capítulo para A’zion dentro de la cultura digital. La actriz de 25 años interpreta a Tallulah, una joven que busca convertir un fenómeno viral en una presencia duradera en el mundo de la fama en línea.

La creadora Rachel Sennott y la jefa de comedia de HBO, Amy Gravitt, elogiaron su carisma y autenticidad, lo que impulsó la pronta renovación del proyecto. “Ver todos esos videos, o gente diciendo, como, ‘Soy una Tallulah’. Se los enviaba a todos [en el elenco], como, ‘Eres una estrella, eres una estrella’”, señaló Sennott en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Polémicas, representación y toma de posición pública

La carrera de A’zion no estuvo exenta de polémicas. Recientemente, renunció a su papel en Deep Cuts de Sean Durkin tras críticas por el blanqueamiento en el reparto, asumiendo la responsabilidad en una declaración pública en Instagram.

Odessa A’zion se retiró de “Deep Cuts” tras polémicas por blanqueamiento del reparto, defendiendo la representación y la diversidad en el cine actual (Crédito: Portada The Hollywood Reporter/Myles Hendrik)

“Nunca aceptaría un papel de otra persona que esté destinada a hacerlo. Esa no soy yo. Hay muchísima gente más que capaz de interpretar este papel y yo no soy una de ellas”, afirmó la actriz a The Hollywood Reporter, destacando la importancia de la representación en el cine.

La intérprete también expresó su enfado por la situación y reconoció que no había leído el libro original antes de aceptar el personaje.

Orígenes, salud mental y los desafíos de la fama

A nivel personal, A’zion es hija de la actriz y directora Pamela Adlon y creció vinculada al mundo del espectáculo. Aunque reconoció que el “acceso familiar” influyó, matiza que su experiencia es más compleja.

“La gente asume cosas basándose en ver la serie”, explicó, en referencia a las comparaciones con el trabajo de su madre. Su formación incluyó un paso por un internado en Alemania y el posterior regreso a Los Ángeles para concluir sus estudios, experiencia que describió como “extraña”, pero relevante para su desarrollo.

Antes de consolidarse, estuvo muy cerca de integrarse al elenco de Euphoria. Audicionó y leyó escenas ante la directora de casting Jennifer Venditti y luego fue convocada a reunirse con el creador de la serie, Sam Levinson. “Me pidió que fuera a hacer las lecturas de guion con todo el elenco, así que supe que iba en serio”, recordó.

La artista reconoció que el acceso familiar influenció su carrera, aunque matizó la dificultad de los desafíos personales y la presión mediática que enfrentó (REUTERS)

La pandemia de COVID-19 frenó el proceso y el papel terminó en manos de otra actriz. Con el paso del tiempo, asumió parte de la responsabilidad por el desenlace: “Es decir, es mi culpa porque no creo haberle dado seguimiento ni haber preguntado al respecto ni nada”, explicó.

Enfrentar la fama ha supuesto lidiar con desafíos emocionales y de salud mental. La exposición mediática, el ritmo de giras de prensa y la vigilancia pública le generaron ansiedad y tensión: “Tengo muchos trastornos mentales y me abruma mucho cuando me tocan la cara y el pelo; me produce ansiedad”.

Recordó que, al inicio de su carrera, desconocía la dinámica de los sets y temía cometer errores a cada paso. El efecto de la popularidad y las expectativas de los premios todavía le impactan: “No estoy acostumbrada a que tanta gente me preste atención”, confesó a The Hollywood Reporter.

Entre los retos de sus últimos proyectos, A’zion destacó la intensa carga emocional de Marty Supreme. El rodaje incluyó largas jornadas y condiciones exigentes, como escenas dramáticas en invierno y lesiones derivadas del vestuario y el maquillaje.

En 2025, Odessa A’zion acompañará sus proyectos de cine y televisión con el lanzamiento de su primer álbum musical, mostrando su apuesta multidisciplinaria hacia el futuro (REUTERS)

La convivencia en alojamientos compartidos con otras actrices en Nueva York dotó de un carácter personal y cercano al proceso, y aunque la trayectoria familiar la ha influido, subrayó que tomó decisiones propias a lo largo de su carrera.

Mirando hacia adelante, la actriz alterna proyectos cinematográficos y musicales. Actualmente filma una nueva película en Montreal y prepara la segunda temporada de I Love LA. En 2025, reservó tiempo en un estudio para trabajar en su primer álbum musical, con la meta de lanzarlo durante el año, según describió el medio.

Respecto a su futuro, reconoció la dificultad de imaginar papeles que superen la experiencia de Marty Supreme. Sin embargo, mantiene su aspiración de interpretar personajes intensos y multidimensionales, y afirmó su deseo de asumir nuevos desafíos, manteniendo una actitud audaz en cada etapa, tal como remarcó a The Hollywood Reporter al cierre de la entrevista.