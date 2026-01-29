España Cultura

La actriz de ‘Marty Supreme’ que ha rechazado un papel después de enterarse de que el personaje era latino: “Nunca cogería un papel pensado para otra persona”

La intérprete había sido confirmada para ‘Deep Cuts’, adaptación de una novela bajo la dirección de Sean Durkin y acompañando a Drew Starkey y Cailee Spaeny

Odessa A'zion attend junto a
Odessa A'zion attend junto a Timothée Chalamet en la premiere de 'Marty Supreme'. REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz Odessa A’zion se está convirtiendo en una de las más codiciadas en las últimas semanas. A pesar de no obtener la esperada nominación al Oscar, su papel en Marty Supreme la ha puesto en el escaparate de Hollywood, y sumada a su interpretación en el éxito televisivo I Love L.A., su nombre colea más que nunca en la industria del espectáculo. Sin embargo, esta vez su nombre ha salido a colación por una polémica, aunque ella no ha tardado en responder al respecto.

Por poner en situación, A’zion había sido escogida para aparecer en Deep Cuts, adaptación de la novela Deep Cuts de Holly Brickley, la cual va a estar dirigida por Sean Durkin (El clan de hierro) y protagonizada por Drew Starkey (Outer Banks), Cailee Spaeny (Puñales por la espalda: de entre los muertos) y la propia Odessa A’zion. Hasta ahora, porque la actriz ha decidido bajarse del proyecto al enterarse de que el papel que se le había adjudicado está originalmente escrito para una latina.

“Chicos! Estoy de acuerdo con todos vosotros y no voy a hacer esta película. GRACIAS, chicos, por traerme esto a la luz. ¡ESTOY DE ACUERDO CON CADA UNO DE USTEDES! Por eso los quiero. Lamento mucho que esto haya sucedido. Es MUY importante para mí contarles cómo sucedió todo: me ofrecí para interpretar a Percy, pero me ofrecieron a Zoe y al instante dije que sí. Estoy muy enojada, no había leído el libro y debería haber prestado más atención a todos los aspectos de Zoe antes de aceptar... ¿y ahora que sé lo que sé? ¡A la mierda con eso! ESTOY FUERA", declaraba la actriz a través de su propio Instagram, respondiendo a las acusaciones de que iba a usurpar un papel originalmente pensado para una actriz latina.

Odessa A'zion en 'I Love
Odessa A'zion en 'I Love L,A,'

Sin Oscar pero con gran futuro por delante

Ambientada en la década del 2000, Deep Cuts es una historia de amor entre dos veinteañeros obsesionados con la música que navegan por las confusas realidades de la ambición, la pertenencia y la adultez a lo largo de una década que definió su época. Aunque originalmente eran Austin Butler y Saoirse Ronan los elegidos como protagonistas, el proyecto ha ido evolucionando hasta ahora, con Drew Starkey y Cailee Spaeny aunque sin Odessa A’zion.

La actriz iba a dar vida a Zoe Gutiérrez, amiga íntima de la crítica musical Percy, interpretada por Cailee Spaeny, y exnovia de Joe, el interés amoroso de Percy, interpretado por Drew Starkey. En la novela, el personaje de Zoe Gutiérrez es de ascendencia mexicana y judía. “Nunca aceptaría un papel de otra persona que esté destinada a hacerlo. ¡Eso DEBERÍA hacerlo! Esa no soy yo. Hay muchísima gente más que capaz de interpretar este papel y yo NO soy una de ellas. No puedo esperar a ver quién termina siendo", concluía la actriz. A’zion ha dicho de esta manera adiós a uno de los papeles que tenía en el horizonte, pero es de esperar que ante la fama y reconocimiento que acumula en los últimos meses, no tarde en salirle una nueva oportunidad.

