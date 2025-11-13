España

QueerCineMad 2025 llena Madrid de diversidad y cine LGTBIQ+ internacional

Del 11 al 23 de noviembre, las salas de cine más importantes de la capital acogen proyecciones y actividades que celebran la cultura queer en todas sus formas

El festival internacional de cine
El festival internacional de cine LGTBIQ+ llega a Madrid. (Fuente: Instagram)

El Festival Internacional de Cine LGTBIQ+ de Madrid, conocido como QueerCineMad, celebra su edición 2025 del 11 al 23 de noviembre con una programación que combina estrenos, retrospectivas y cine independiente procedente de distintos países. Durante casi dos semanas, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para el cine que visibiliza la diversidad sexual y de género.

Con el lema “Cine que visibiliza, emociona y transforma”, el festival propone un recorrido por obras que abordan realidades queer desde perspectivas muy diversas: la familia, la identidad, el deseo, la discriminación o la memoria. Las proyecciones se reparten en más de quince espacios de la ciudad, una red cultural que refuerza el compromiso de Madrid con la inclusión y la creación artística.

Entre los lugares donde se podrán ver las películas destacan el Metropol Artístico, la Casa de América, la Cineteca de Matadero, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes y el Instituto Francés, que acogen parte del programa internacional. También participan salas de cine con programación alternativa como los Cines Golem, los Cines Embajadores y la Sala Berlanga, junto a espacios culturales con identidad propia como Sala Equis, el Ateneo La Maliciosa, el Teatro del Barrio y el Proyecto Chueco.

Una de las salas de
Una de las salas de cine más comprometida con el arte queer y dónde se podrá disfrutar del festival de QueerCineMad

A la red de cines se suman además instituciones vinculadas a la cultura y los derechos sociales, entre ellas el Museo Reina Sofía, el Goethe-Institut, CCOO (Auditorio Marcelino Camacho) y DAMA-Derechos de Autor. Esta diversidad de espacios refleja el espíritu colaborativo del festival, que busca acercar el cine queer a públicos diferentes y a todos los barrios de la ciudad.

Un encuentro de reflexión y diversidad

Las entradas para las sesiones oscilan entre gratuitas y 10 euros, dependiendo del espacio. Algunas proyecciones y actividades son gratuitas, especialmente las que se desarrollan en instituciones culturales o centros sociales, mientras que los cines comerciales aplican precios reducidos. La programación completa puede consultarse en la web oficial del festival, donde se detallan horarios, sedes y temáticas de cada película.

Además de las proyecciones, QueerCineMad 2025 incluye coloquios con cineastas, con el objetivo de generar reflexión en torno a los derechos LGTBIQ+ y a la representación de la diversidad en el audiovisual. El festival mantiene así su enfoque de cine como herramienta de transformación social.

Desde su creación, QueerCineMad ha contribuido a visibilizar a nuevos artistas y a promover historias que no suelen tener espacio en los circuitos convencionales. Cada edición reúne a espectadores de distintas generaciones y procedencias, en un ambiente de extraordinaria diversidad cultural.

Este año, la apuesta por ampliar las sedes busca acercar el festival a más públicos y reforzar el mensaje de que la diversidad forma parte esencial del tejido urbano. Con una oferta de entradas accesibles y una programación internacional, QueerCineMad 2025 se presenta como una oportunidad para disfrutar del cine y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las realidades que representa.

