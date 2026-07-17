Perseidas 2026: dónde se pueden ver y cuál será la mejor noche para disfrutar de ellas

Lluvia de Perseidas vista desde la Sierra de Guadarrama, a 12 de agosto de 2024, en Buitrago de Lozoya, Madrid (España). (Diego Radamés/Europa Press)

Cada verano, en España se produce un evento astronómico que reúnen a miles de curiosos que aprovechan el espectáculo para hacer un plan diferente durante el periodo estival. Es la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como Las Lágrimas de San Lorenzo.

Este fenómeno, que puede observarse sin necesidad de utilizar un telescopio, será especialmente favorable para su observación este año. Esto se debe a que el máximo de actividad va a coincidir con la Luna nueva. Así, el cielo nocturno estará mucho más oscuro de lo habitual y la estela de los meteoros será más visible.

PUBLICIDAD

¿Qué son las Perseidas?

Las Perseidas es una lluvia de meteoros, conocida popularmente como estrellas fugaces que se produce todos los años hacia el 12 de agosto. Estas son visibles desde todo el hemisferio norte y las velocidades de los meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo, con una tasa de actividad de hasta 200 meteoros por hora, según señala el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Detalle de las Perseidas sobre el Cerro del Hierro, situado en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto, a 14 de agosto de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). (Joaquín Corchero/Europa Press)

Se producen debido a que cada año, a principios de agosto, la Tierra cruza la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, que está llena de pequeñas partículas pequeñas liberadas en sus pasos anteriores (la última vez que pasó cerca del Sol fue en 1992). Cuando una de estas partículas, que formaron en su día la cola del cometa, entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, la fricción la calienta hasta vaporizarla a gran altura. Al desintegrarse generan estos brillantes destellos.

PUBLICIDAD

El nombre de “Perseidas” procede de la constelación de Perseo, pues es aquí donde se sitúa su radiante, que es el punto desde el que parecen surgir las estrellas fugaces. Con respecto a la denominación popular de “Lágrimas de San Lorenzo, su origen se encuentra en el hecho de que su máximo está próximo al 10 de agosto, día de la festividad de este mártir español.

¿Cuándo y dónde se pueden ver las Perseidas?

Las Perseidas permanecerán activas desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto, pero su mayor intensidad se producirá en la noche del 12 al 13 de agosto. Así, es un momento perfecto para la observación astronómica: a últimas horas de la tarde se podrá observar el eclipse solar total y, por la noche, la lluvia de estrellas.

PUBLICIDAD

El máximo tendrá lugar entre las 04.00 y las 06.00 horas (horario peninsular) de la madrugada del 13 de agosto, pero la actividad igualmente será elevada durante la noche, especialmente desde la medianoche hasta el amanecer.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Las Perseidas podrán observarse desde prácticamente cualquier punto del país en el que el cielo se encuentre despejado. Sin embargo, el IGN recomienda algunas pautas para que la visibilidad sea mayor:

PUBLICIDAD

Colocarse en un lugar con pocos obstáculos a la vista, como pueden ser edificios, árboles o montañas.

No utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión.

Dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras , en las dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente.

Hay que esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.

Además, deben evitarse zonas con contaminación lumínica, como ciudades o grandes núcleos urbanos.