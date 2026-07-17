Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El precio de la electricidad se actualiza todos los días (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este sábado 18 de julio.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 18 de julio

Precio medio: 91.47 euros por megavatio hora

Precio más alto: 168.41 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este sábado 18 de julio, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 168.41 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 157.55 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 158.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 155.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 154.79 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 154.79 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 155.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 158.04 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 146.35 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 82.67 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.99 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 1.49 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.72 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 1.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 16.55 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.78 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 155.55 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 152.0 euros por megavatio hora.