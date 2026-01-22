España Cultura

Primer vistazo a la segunda temporada de ‘Beef’, continuación del gran éxito de Netflix sobre discusiones de pareja

Tras el éxito de la primera entrega, en esta nueva tanda de episodios se contará la historia de dos parejas enfrentadas por un incidente

Imagen de la temporada 2
Imagen de la temporada 2 de 'Bronca'

Netflix ha revelado las primeras imágenes de la segunda temporada de Bronca, cuya fecha de estreno global ha sido fijada para el 16 de abril. El regreso de la serie ganadora del Emmy confirma un giro radical en su ambientación y elenco, llevando la historia al entorno exclusivo de un club campestre, donde la tensión y la manipulación orbitan en torno a una figura de poder de origen coreano.

En el conjunto de imágenes promocionales, Charles Melton aparece levantando pesas, mientras Cailee Spaeny se muestra visiblemente preocupada en una cama de hospital. Oscar Isaac conduce un carrito de golf y Carey Mulligan evalúa la posibilidad de someterse a un lifting facial. Estas instantáneas anticipan un cambio de tono y conflicto en la serie, que esta vez sitúa a sus protagonistas en medio de una red de influencias, favores y coerción.

La trama de esta segunda temporada se centra en el elitista mundo de un club campestre. El núcleo del relato se desplaza hacia los movimientos estratégicos de quienes rodean a la propietaria multimillonaria coreana, interpretada por Yuh-Jung Youn, ganadora del Oscar por Minari, en el papel de la presidenta Park. La acompaña Song Kang-ho, protagonista de “Parásitos”, quien encarna al doctor Kim. Este escenario introduce nuevos matices de conflicto social y cultural, explorando las dinámicas de poder y las rivalidades internas dentro de una comunidad cerrada y privilegiada.

En los papeles principales, Melton y Spaeny dan vida a Austin y Ashley, una joven pareja que trabaja en el club. Su cotidianidad da un giro inesperado cuando se convierten en testigos de una violenta disputa entre su jefe, Josh (Isaac), y la esposa de este, Lindsay (Mulligan). Esta escena, presentada como uno de los ejes narrativos de la temporada, promete desencadenar una serie de eventos que pondrán a prueba las lealtades y ambiciones de los personajes. La inclusión de William Fichtner como Troy, Mikaela Hoover como Ava y BM como Woosh en el elenco recurrente amplía el espectro de personalidades y conflictos que darán forma a la nueva entrega.

Imagen de la segunda temporada
Imagen de la segunda temporada de 'Beef'

Manteniendo el modelo del éxito

La producción de la serie mantiene la continuidad creativa con Lee Sung Jin regresando como showrunner y productor ejecutivo. El equipo de producción ejecutiva incluye a Steven Yeun y Ali Wong, protagonistas y productores ejecutivos de la primera temporada, quienes conservan su papel detrás de cámaras, junto a Jake Schreier, Kitao Sakurai, Ethan Kuperberg y Anna Ouyang Moench. Además, los propios Mulligan, Isaac, Melton y Spaeny se suman como productores ejecutivos, reforzando la implicación del reparto en el desarrollo de la historia. La serie continúa bajo el sello de A24, productora reconocida por su apuesta por contenidos innovadores y de alto valor de producción.

La segunda temporada constará de ocho episodios de 30 minutos cada uno, manteniendo el ritmo ágil que caracterizó a la entrega original. La distancia temporal entre ambas temporadas es significativa: el regreso se produce más de tres años después del estreno de la primera, que narró la colisión de dos desconocidos a raíz de un incidente de furia vial, transformando sus vidas en una espiral de obsesión y venganza. En esta ocasión, la serie se adentra en el formato de antología, explorando nuevas historias y personajes, aunque preservando el espíritu de conflicto y tensión psicológica que le valió el reconocimiento de la crítica.

La confirmación oficial de la segunda temporada se produjo en octubre de 2024, pese a que el creador Lee Sung Jin ya había adelantado su intención de expandir la serie más allá del formato limitado durante la campaña de premios de 2023. Beef se consolidó como uno de los títulos más aclamados del catálogo de Netflix gracias a su capacidad para retratar la complejidad de las relaciones humanas y los límites de la moralidad en situaciones extremas. El salto hacia una nueva narrativa, con protagonistas y escenarios renovados, pone a prueba la versatilidad de la propuesta y anticipa un posible nuevo éxito entre los seguidores del drama contemporáneo.

