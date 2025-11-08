España Cultura

La película de Netflix que apunta a los Oscar (y no es ‘Frankenstein’): basada en una novela considerada una “obra maestra”

Se estrena una de las apuestas de la plataforma para la temporada de premios, ‘Sueños de trenes’, protagonizada por Joel Edgerton y que adapta el libro del mismo título de Denis Johnson

Guardar
Tráiler 'Sueños de trenes', adaptación de la novela de Denis Johnson y una de las apuestas de. Netflix para los próximos Oscar.

La adaptación cinematográfica de Sueños de trenes, dirigida por Clint Bentley y ‘coescrita’ junto a Greg Kwedar, ha irrumpido con fuerza en la temporada de festivales y ya ha comenzado a sonar como una de las candidatas destacadas para los próximos Oscar, especialmente en la categoría de Mejor Guion Adaptado, ya que procede de una obra, del mismo título, del prestigioso escritor Denis Johnson.

La película, que se presentó con éxito en el pasado Festival de Sundance, llega a los cines españoles este 7 de noviembre y se podrá ver en Netflix el próximo 21 de noviembre.

La obra literaria de Johnson, publicada en 2011, fue considerada por The New York Times como “una obra maestra” de la literatura contemporánea.

La historia, ambientada en el noroeste del Pacífico estadounidense a principios del siglo XX, sigue la vida de Robert Grainier, un humilde leñador y trabajador itinerante interpretado por Joel Edgerton. Grainier, huérfano criado en Idaho, se enfrenta a la dureza de un trabajo extenuante y a la soledad, mientras forma parte de una fuerza laboral explotada que despeja bosques y construye infraestructuras ferroviarias.

Joel Edgerton en 'Sueños de
Joel Edgerton en 'Sueños de trenes' (Netflix)

La película retrata su existencia casi nómada, marcada por una intensa vida interior que, aunque apenas se verbaliza, queda reflejada en la interpretación contenida de Edgerton.

El reparto lo completan Felicity Jones, en el papel de Gladys (la esposa de Grainier), así como William H. Macy, Kerry Condon y Clifton Collins Jr.

La relación entre Robert y Gladys constituye el eje emocional de la narración. Juntos intentan forjar una vida en una remota granja de los bosques de Washington, mientras él trabaja en la construcción del ferrocarril.

Búsqueda de la autenticidad en la naturaleza

Sin embargo, la naturaleza salvaje y los infortunios personales amenazan constantemente su felicidad. La película, al igual que la novela, explora la tensión entre la civilización y el mundo natural, así como la fragilidad de la existencia humana frente a fuerzas incontrolables.

En palabras de Clint Bentley, recogidas por The Hollywood Reporter, su intención ha sido “representar a la gente de una época, y específicamente a los hombres de una época”, subrayando la dificultad de expresar emociones profundas en generaciones anteriores.

El proceso de adaptación ha estado marcado por una búsqueda de autenticidad. Bentley y Kwedar se desplazaron a Bonners Ferry, Idaho, la región donde transcurre la novela, para empaparse del entorno y conocer de primera mano la vida de los leñadores.

Una imagen de 'Sueños de
Una imagen de 'Sueños de trenes', en la que se aprecian los potentes escenarios naturales

Según ha relatado Kwedar, ambos recorrieron los bosques escuchando el audiolibro de Sueños de trenes y llegaron a convivir con trabajadores forestales para captar la esencia del oficio. El rodaje se ha desarrollado en localizaciones reales, incluyendo bosques en explotación y un puente de celosía de principios del siglo XX, lo que ha permitido capturar imágenes de gran impacto visual, como colinas desbrozadas y árboles centenarios cayendo.

La película aborda también la relación conflictiva entre el ser humano y la naturaleza. Un incendio forestal, inspirado en los grandes fuegos históricos de la región entre 1921 y 1923, destruye la cabaña de Grainier y precipita la desaparición de su esposa e hija.

Este episodio, que en la producción coincidió con incendios reales en las inmediaciones de Spokane, refuerza la vigencia del relato. Bentley ha subrayado que, aunque la historia se sitúa en el pasado, “resulta muy relevante para nuestro mundo”, especialmente en un contexto de catástrofes medioambientales recurrentes.

Un nuevo Terrence Malick

La crítica ha destacado la influencia de Terrence Malick en la puesta en escena, con composiciones a contraluz, planos bajos y una voz narrativa que revela la belleza y el misterio del paisaje americano.

Según The Guardian, la película logra transmitir la vida interior de Grainier, un hombre marcado por la pérdida y la resignación, pero también por la capacidad de asombro ante la naturaleza y los pequeños milagros cotidianos.

Edgerton ha señalado que se sintió identificado con la aparente pasividad de su personaje, quien “deseaba ciertas cosas, pero quizá nunca sintió que tenía derecho a elegir su propio camino en la vida”.

Felicity Jones y Joel Edgerton
Felicity Jones y Joel Edgerton en 'Sueños de trenes' (Netflix)

La novela de Denis Johnson, finalista del Pulitzer y ganadora del National Book Award por otra de sus obras, Árbol de humo, se caracteriza por su brevedad (apenas 144 páginas) y su capacidad para condensar décadas de la vida de Grainier, desde la expansión hacia el Oeste hasta los años 60.

La prosa de Johnson, alejada de sentimentalismos, narra la lucha de un hombre por encontrar sentido tras una tragedia devastadora, en un mundo en constante transformación.

La adaptación de Sueños de trenes ha sido posible gracias a la colaboración con la Universidad Estatal de Washington y la implicación de productores como Black Bear. El equipo incluso ha construido una cabaña junto a un río y ha trabajado en escenarios naturales, manteniendo el espíritu de cine independiente que caracteriza a Bentley (responsable de Las vidas de Sing Sing) y Kwedar.

Temas Relacionados

Joel EdgertonFelicity JonesPelículasPlataformasNetflixCineCine EspañaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Eslava Galán reescribe la Historia de España a partir del sexo y el amor: “El ser humano es totalmente promiscuo, la cultura lo limita”

El escritor, ganador de premios como el Planeta o el Fernando Lara, publica una nueva entrega de su ‘Historia para escépticos’, donde elabora manuales amenos y desprejuiciados sobre el pasado

Juan Eslava Galán reescribe la

Lucrecia Martel: “Prefiero que me juzgue la historia pero no dejar de opinar sobre mi tiempo”

Entrevista con la gran cineasta argentina, a propósito de “Un destino común”, su primer libro, que reúne algunas de sus intervenciones públicas. En esta charla reflexiona sobre la tecnología, el poder, la cancelación, los jóvenes, el fin de una era y todo lo que el cine puede inventar todavía

Lucrecia Martel: “Prefiero que me

La revolución irlandesa se hace fuerte en los escenarios: del rap contestatario de Kneecap al folk intimista de Kingfishr

Una nueva oleada de grupos y artistas irlandeses está traspasando las fronteras de la isla desde distintos géneros pero con un gran talento y energía común

La revolución irlandesa se hace

Todas las santas que han inspirado ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía

El trabajo plantea una narrativa en 13 idiomas alrededor de mujeres santificadas en todo el mundo

Todas las santas que han

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El magistrado ya ha puesto fecha a cuando comparecerán. Será los próximos 27 y 28 de noviembre

La Audiencia Nacional llama a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El bloqueo de Junts al

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV cumbre regional entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe

El Ayuntamiento de Almeida se hincha a poner multas de tráfico y bate récord de ingresos en 2025 gracias a las zonas de bajas emisiones: 7.537 sanciones diarias

ECONOMÍA

Paul Collier, economista de la

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Banco Europeo de Inversiones financia con 113 millones de euros la construcción de 64 viviendas sociales en Barcelona

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no