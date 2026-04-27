El ‘spin-off’ de ‘The Big Bang Theory’ se estrenará en julio: se centrará en Stuart y en cómo en cada capítulo fallará a la hora de salvar el universo

Primeras imágenes de lo que será el 'spin-off' de 'The Big Bang Theory', basada en el personaje de Stuart y que se titulará 'Stuart Fails to Save the Universe' (HBO Max)

El universo creado por The Big Bang Theory se ampliará este verano con el estreno en HBO Max de Stuart Fails to Save the Universe, una nueva serie derivada que tiene previsto su lanzamiento el próximo julio. El proyecto, anunciado oficialmente en abril de 2023 ha sido presentado durante el evento CCXP México.

En él se reunirá a Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie, actores reconocidos por los seguidores de la comedia original. La organización del panel confirmó que Danny Elfman, compositor galardonado con premios Emmy y Grammy y habitual colaborador de películas de Tim Burton, será el autor de la música principal de la serie.

El argumento sitúa al personaje de Stuart Bloom, dueño de la tienda de cómics habitual en la franquicia, como protagonista de una historia en la que debe reparar las consecuencias de un error grave. Bloom rompe un dispositivo creado por Sheldon y Leonard, lo que desencadena involuntariamente un “armagedón multiversal”. El desafío de restaurar la realidad lo lleva a embarcarse en una aventura junto a su pareja Denise, el geólogo Bert y el incómodo físico cuántico Barry Kripke, quienes deberán interactuar con versiones alternativas de personajes ya conocidos.

De qué irá ‘Stuart Fails to Save the Universe’

En la nueva comedia, Stuart fracasa en su misión en cada episodio. Brian Posehn, apuntó que la diversión radica en ver cómo el personaje falla semana tras semana. Kevin Sussman, destacó que cuando terminó The Big Bang Theory, la relación entre Stuart y Denise apenas comenzaba, y ahora los espectadores podrán ver su evolución. Sussman también subrayó el cambio de registro de su personaje, indicando que Stuart asume un papel de liderazgo pero que esta responsabilidad no le resulta sencilla, recalcando que hace lo que puede y que está fuera de su elemento.

'Stuart Fails to Save the Universe' (HBO Max)

Stuart Fails to Save the Universe estará disponible en HBO Max a partir de julio de 2026, según informaron los responsables del proyecto durante el panel de CCXP México, donde se mostró material gráfico por primera vez. La ficción reúne a Kevin Sussman como Stuart Bloom, acompañado por Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry Kripke).

El universo de The Big Bang Theory suma así su cuarto título bajo la producción de Chuck Lorre Productions, en colaboración con Warner Bros. Television. Los creadores y productores ejecutivos son Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, vinculados a la franquicia desde sus inicios, una información confirmada por medios estadounidenses. La serie matriz finalizó en 2019 tras 12 temporadas de éxito en CBS. Posteriormente, el ‘spin-off’ El joven Sheldon concluyó su séptima temporada en mayo de 2024, y a finales de ese mismo año comenzó la emisión de El primer matrimonio de Georgie y Mady, enfocada en la relación entre los personajes que interpretaron Montana Jordan y Emily Osment.

Conexiones con ‘The Big Bang Theory’

Durante el panel en México, HBO Max reforzó la promoción a través de sus redes sociales, destacando la mecánica argumental con el mensaje: “Si al principio no tienes éxito, inténtalo en otro multiverso”.

Algunos de los personajes de 'The Big Bang Theory', vuelven a reunirse en este nuevo 'spin-off

La transición de Stuart Bloom de un rol secundario en The Big Bang Theory al protagonismo en la nueva serie fue uno de los puntos resaltados por los intérpretes en el panel. El personaje, originalmente dueño de la tienda de cómics frecuentada por Sheldon y Leonard, adquiere mayor centralidad en la trama y se enfrenta a los desafíos del desastre ‘multiversal’, lo que genera situaciones cómicas que han sido descritas por el actor principal en declaraciones para The Hollywood Reporter.

La relación sentimental entre Stuart y Denise, apenas insinuada en los episodios finales de la serie madre, se desarrolla y profundiza en esta nueva producción. Asimismo, la presencia de personajes como Bert y Barry Kripke asegura la continuidad y la conexión directa con el universo de The Big Bang Theory.

El clima de especulación creció hasta integrar la idea de que el silencio de Sheldon y Amy respecto a Leonard podía ser un gesto con resonancia nostálgica, propia de un homenaje póstumo.

La producción de Stuart Fails to Save the Universe cuenta con la implicación directa de Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady como creadores y productores ejecutivos, manteniendo la continuidad y el tono característico de la franquicia. La serie está producida por Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television.