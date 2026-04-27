Malena Alterio lidera ‘Cochinas’, una comedia sobre sexualidad femenina en un videoclub porno en los 90: “Antes la educación sexual venía de ahí. Ahora sigue pasando entre los jóvenes”

Entrevista con Álvaro Mel, Malena Alterio y Celia Morán, protagonistas de 'Cochinas'

Valladolid, 1998. Nines, una mujer de mediana edad, tiene que ponerse al frente del negocio que regenta su marido, un videoclub en horas bajas, después de que este quede en coma. Tras descubrir que en realidad el negocio es un agujero negro económico, Nines decidir qué alternativa tomar para sacar a flote el Dorothy. ¿La solución? Convertirlo en un videoclub especializado en porno.

Así es como comienza Cochinas, la nueva serie de comedia de Prime Video que lidera Malena Alterio en el papel de esta ama de casa que lo que mejor sabe hacer es croquetas. En realidad, el porno es solo la excusa para hablar de placer y sexualidad femenina, consentimiento y educación sexual y además de lanzar una crítica al machismo que impera en la industria pornográfica. Todo ello sin renunciar a su principal seña de identidad: la comedia.

Tal y como han explicado a este medio sus creadores y guionistas, Irene Behoyo (Todos los lados de la cama) y Carlos del Hoyo (Mariliendre), el proyecto les tomó más de cinco años. La propuesta le llegó a Alterio de la mano de Del Hoyo cuando trabajó con ella en Señoras del (H)AMPA, estrenada en 2019, donde interpretó a Lourdes, una de cuatro madres que, tras un accidente doméstico durante una demostración de un robot de cocina, terminan involucradas accidentalmente en un asesinato. “Las preguntas que se me abrían acerca del proyecto eran: ‘¿Cómo se va a materializar todo esto?’. Una cosa es verlo escrito y otra cosa es hacerlo”, apunta Alterio a Infobae, a quien le pareció una serie “muy interesante, muy divertida y muy fresca”.

Malena Alterio, Álvaro Mel y Celia Morán en una imagen promocional de 'Cochinas'. (Prime Video)

Así, su personaje no solo evoluciona quitándose prejuicios en torno al sexo, en una época en la que el heteropatriarcado estaba a la orden del día. “A lo largo de la serie se va dando cuenta de que no ha estado involucrada de una manera real ni con sus hijos ni con su marido. No ha tenido conversaciones honestas con ellos”, apunta. Nines no se descubre solo a nivel sexual con la ayuda de Enric, el joven carnicero al que da vida Albert Baró, sino que también tiene las agallas de “levantar un negocio y de sentirse poderosa en su condición de mujer y de madre. Es bonito ver el arco del personaje”.

Nines se encargará de devolver a la vida el videoclub Dorothy gracias a Chon, una mujer sin pelos en la lengua interpretada por Celia Morán. “Ella, aunque tenga prejuicios, se deconstruye rápidamente. Es muy bonito y se aprende mucho con un personaje así”, afirma la actriz, que debuta en la ficción televisiva tras iniciarse en el teatro.

Junto a ella, está Agu, al que da vida Álvaro Mel, un joven cinéfilo que ve cómo no encaja en un mundo “en el que el sexo es un bombardeo constante”. En un determinado punto de la serie, Agu tendrá claro que el sexo no es para él. “El personaje considera que a lo mejor es homosexual porque no es heterosexual y nunca se plantea un punto medio”, explica. Agu es asexual. “En ese momento tampoco había tanta información como para darte cuenta de que eras asexual, porque no es una decisión, es una orientación”, apunta el actor, al que hemos visto en ficciones como Un cuento perfecto o Manual para señoritas.

Criticar el porno... con más porno

Más allá del arco individual de sus personajes, Cochinas plantea una paradoja: la liberación de estas mujeres llega a través de una industria profundamente machista. “La pornografía es el detonante que abre sus mentes”, explica Alterio sobre las mujeres del barrio, que encarnan las actrices Esperanza de la Encarnación en el papel de Paca o Raquel Pérez como Mariví, entre otras, “que son conservadoras y que no se han planteado que puedan tener placer o hacerse preguntas en relación a su sexualidad”.

Álvaro Mel y Celia Morán en una imagen promocional de 'Cochinas'. (Prime Video)

“En aquella época la situación de la mujer era complicada y eso que ya estábamos casi en los 2000, pero era una época, y sobre todo en una capital de provincia, donde la mujer está abocada a ser ama de casa, a estar en la crianza, a cuidar al marido y a complacerlo sexualmente. Yo creo que todo eso ha cambiado bastante, afortunadamente. Ahora hay otros problemas, pero ya estamos en otro punto”, apunta Alterio.

Pero, pese a que el porno es el eje central de la historia, la serie no cae en la apología. Al contrario, la serie debe verse al completo. A medida que avanza la trama, se van desgranando cuestiones como la crítica hacia la industria del porno. “La mujer sigue siendo tremendamente sometida en este género”, apunta Mel, que cree que “sigue siendo el peor enemigo” de la mujer. “No creo que haya cambiado para mejor”.

Precisamente, los tres actores coinciden en que “antes la única información sobre sexualidad venía de ahí, pero ahora sigue pasando y está mucho más al alcance de los chavales jóvenes”. “Se piensan que eso es la realidad sexual cuando no tiene nada que ver”, reflexiona. “Yo creo que si antes la distorsión era grande, ahora lo es aún más”, añade la actriz.

Malena Alterio en una imagen promocional de 'Cochinas'. (Prime Video)

El equilibrio entre comedia y crítica también se sostiene en la mirada de sus directoras: Andrea Jaurrieta (Nina), Laura M. Campos (Valeria, Servir y proteger) y la actriz Núria Gago (Pubertat, Amar es para siempre), que debuta en la realización. “Hay una complicidad distinta”, reconoce Alterio. “No es solo que sean mujeres, sino qué mujeres”, apunta Morán. “Hay hombres que tienen mucha sensibilidad, pero la complicidad que se genera con las mujeres es otra”, añade Alterio.

Con ese punto de partida, Cochinas utiliza el humor para saldar una deuda con el deseo y la sexualidad femenina de las mujeres en la ficción. Por eso, no hay mejor título que el que se apropia del insulto.