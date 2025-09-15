España Cultura

Ni ‘The White Lotus’ ni ‘Separación’: esta es la gran triunfadora de los premios Emmy

La ficciones de Apple TV+ ‘The Studio’ se impuso en el palmarés, donde también destacó ‘Adolescencia’ de Netflix

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Dos de las protagonistas de
Dos de las protagonistas de la gran revelación de la temporada de premios, 'The Studio'

El giro hacia producciones que desafían al espectador y la consolidación de modelos televisivos opuestos a los planteamientos generalistas han marcado la 77ª edición de los premios Emmy, donde la Academia de la Televisión Estadounidense distribuyó sus galardones entre propuestas que han apostado tanto por la incomodidad narrativa como por el regreso a fórmulas clásicas ‘reinventadas’ para los nuevos tiempos.

En una gala que evidenció la pugna entre el ‘streaming’ y la televisión tradicional, Apple TV+ y HBO Max empataron en número de estatuillas, mientras que títulos como Adolescencia y The Pitt fueron otros de los grandes protagonistas de la noche.

Noche de premios para Apple TV+

El reconocimiento a Apple TV+ resultó especialmente llamativo, ya que la plataforma acumuló siete premios durante la ceremonia, cuatro de ellos para The Studio, que además sumó un total de 13 galardones contando los entregados previamente.

Seth Rogen con los galardones
Seth Rogen con los galardones de Mejor actor de comedia, mejor guion, mejor dirección y mejor comedia del año en los Premios Emmy REUTERS/Daniel Cole

Separación obtuvo dos premios interpretativos, alcanzando ocho en total, y Slow Horses fue distinguida por su dirección.

HBO Max también sumó siete estatuillas en la gala. No obstante, el éxito en los Emmy contrasta con los resultados comerciales de Apple TV+: según datos recogido por un artículo de Bloomberg, la plataforma genera menos visionados mensuales que Netflix en un solo día, pese a invertir 4.500 millones de dólares anuales en contenido original, lo que le supone pérdidas superiores a 1.000 millones de dólares cada año.

La incógnita sobre si el prestigio obtenido se traducirá en rentabilidad permanece abierta.

‘Adolescencia’: la otra gran protagonista

La tendencia hacia ficciones que exploran la incomodidad y la tensión se consolidó en esta edición. Adolescencia (Netflix) se erigió como el ejemplo más destacado de este tipo de narrativa, siguiendo la estela de títulos como Mi reno de peluche en años anteriores.

La serie, que se convirtió en la segunda más vista de habla inglesa en la historia de Netflix, fue reconocida como mejor miniserie o serie de antología.

Por su parte, The Pitt (HBO Max) mantuvo una media de 10 millones de espectadores por episodio, demostrando que la apuesta por el drama médico tradicional sigue vigente.

Así se rodó la serie de Netflix 'Adolescencia'

La dirección televisiva también vivió momentos destacados gracias al uso del plano secuencia. Philip Barantini fue premiado por su trabajo en Adolescencia, cuyos cuatro episodios de una hora se grabaron en una sola toma.

Barantini, único hombre nominado en una categoría dominada por mujeres, logró una victoria indiscutible. Asimismo, Seth Rogen y Evan Goldberg recibieron el galardón por la dirección de The Studio, que en su segundo episodio, elogiado por la crítica, recurrió a esta técnica mientras reflexionaba sobre ella.

Dispersión de premios

La dispersión de los premios fue otra de las características de la gala. Frente a la concentración de galardones en pocas series que predominó en ediciones recientes, este año títulos como Andor (Disney+), Slow Horses y El Pingüino (HBO Max) también obtuvieron reconocimiento, en ocasiones en categorías inesperadas.

El caso de Somebody Somewhere (HBO Max) ilustra el papel de los Emmy como escaparate: el premio recibido por Jeff Hiller seguramente permitirá que la serie alcance una mayor visibilidad de lo que había tenido.

Esta imagen publicada por Apple
Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Adam Scott en una escena de "Severance". (Jon Pack/Apple TV+ via AP)

En cuanto a Separación, la serie no se fue de vacío, ya que Tramell Tillman y Britt Lower obtuvieron premios interpretativos, y el fin de semana anterior sumó otros seis galardones técnicos. Sin embargo, las expectativas eran mayores, especialmente en las categorías de mejor drama, dirección y guion, lo que dejó un sabor agridulce tras una temporada que la había situado entre los títulos más destacados del año.

La ausencia de premios para la televisión en abierto fue notoria. Ninguna serie de un canal tradicional logró estatuillas, ni siquiera Kathy Bates por Matlock (Movistar Plus+), que partía como favorita.

El caso de The Bear y The White Lotus ejemplifica la volatilidad de los galardones. Aunque ambas series acumulaban 21 y 15 premios respectivamente por temporadas anteriores, en esta edición The Bear no obtuvo ningún reconocimiento y The White Lotus solo fue premiada por su banda sonora. Este resultado plantea dudas sobre la continuidad de su éxito en futuras ediciones.

Temas Relacionados

PlataformasNetflixHBO MaxApple TVPremios EmmySeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vanessa Springora: “Estamos cabreados, sí, pero no podemos legitimar la barbarie”

La escritora de ‘El consentimiento’ regresa con una nueva novela en la que investiga el pasado nazi de su abuelo para entender la relación con su progenitor

Vanessa Springora: “Estamos cabreados, sí,

‘Barrio Moscardó’, el libro sobre memoria y reconciliación que hermana barrios de Perú y Madrid

El escritor peruano Sergio Galarza presenta su nueva novela, una obra memorística dedicada al que es su barrio desde hace años, la Colonia Moscardó

‘Barrio Moscardó’, el libro sobre

Alejandro Amenábar responde a Arturo Pérez-Reverte tras su crítica a la película ‘El Cautivo’, sobre Miguel de Cervantes

El ganador del Oscar por Mejor Película Internacional ha estrenado este viernes 12 su nuevo trabajo

Alejandro Amenábar responde a Arturo

La película que ha superado en taquilla a ‘El cautivo’ y ‘Expediente Warren: El último rito’: “Ha sido el mejor viernes del año”

Estrenado este fin de semana, este anime ha puesto patas arribas la cartelera española

La película que ha superado

Jon Cryer revela que ganaba un tercio de lo que cobraba Charlie Sheen por ‘Dos hombres y medio’: “Su vida se estaba viniendo abajo”

El actor revela en el nuevo documental de Netflix la difícil situación que se vivía tras las cámaras de la icónica sitcom

Jon Cryer revela que ganaba
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 21 días que transformaron

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

ECONOMÍA

Los ahorradores se vuelcan con

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

El sector más vulnerable al desempleo no son los jóvenes: las mujeres de más de 45 años encabezan las listas del paro en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 14 septiembre

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao