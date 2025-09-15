Ni ‘The White Lotus’ ni ‘Separación’: esta es la gran triunfadora de los premios Emmy

Dos de las protagonistas de la gran revelación de la temporada de premios, 'The Studio'

El giro hacia producciones que desafían al espectador y la consolidación de modelos televisivos opuestos a los planteamientos generalistas han marcado la 77ª edición de los premios Emmy, donde la Academia de la Televisión Estadounidense distribuyó sus galardones entre propuestas que han apostado tanto por la incomodidad narrativa como por el regreso a fórmulas clásicas ‘reinventadas’ para los nuevos tiempos.

En una gala que evidenció la pugna entre el ‘streaming’ y la televisión tradicional, Apple TV+ y HBO Max empataron en número de estatuillas, mientras que títulos como Adolescencia y The Pitt fueron otros de los grandes protagonistas de la noche.

Noche de premios para Apple TV+

El reconocimiento a Apple TV+ resultó especialmente llamativo, ya que la plataforma acumuló siete premios durante la ceremonia, cuatro de ellos para The Studio, que además sumó un total de 13 galardones contando los entregados previamente.

Seth Rogen con los galardones de Mejor actor de comedia, mejor guion, mejor dirección y mejor comedia del año en los Premios Emmy REUTERS/Daniel Cole

Separación obtuvo dos premios interpretativos, alcanzando ocho en total, y Slow Horses fue distinguida por su dirección.

HBO Max también sumó siete estatuillas en la gala. No obstante, el éxito en los Emmy contrasta con los resultados comerciales de Apple TV+: según datos recogido por un artículo de Bloomberg, la plataforma genera menos visionados mensuales que Netflix en un solo día, pese a invertir 4.500 millones de dólares anuales en contenido original, lo que le supone pérdidas superiores a 1.000 millones de dólares cada año.

La incógnita sobre si el prestigio obtenido se traducirá en rentabilidad permanece abierta.

‘Adolescencia’: la otra gran protagonista

La tendencia hacia ficciones que exploran la incomodidad y la tensión se consolidó en esta edición. Adolescencia (Netflix) se erigió como el ejemplo más destacado de este tipo de narrativa, siguiendo la estela de títulos como Mi reno de peluche en años anteriores.

La serie, que se convirtió en la segunda más vista de habla inglesa en la historia de Netflix, fue reconocida como mejor miniserie o serie de antología.

Por su parte, The Pitt (HBO Max) mantuvo una media de 10 millones de espectadores por episodio, demostrando que la apuesta por el drama médico tradicional sigue vigente.

Así se rodó la serie de Netflix 'Adolescencia'

La dirección televisiva también vivió momentos destacados gracias al uso del plano secuencia. Philip Barantini fue premiado por su trabajo en Adolescencia, cuyos cuatro episodios de una hora se grabaron en una sola toma.

Barantini, único hombre nominado en una categoría dominada por mujeres, logró una victoria indiscutible. Asimismo, Seth Rogen y Evan Goldberg recibieron el galardón por la dirección de The Studio, que en su segundo episodio, elogiado por la crítica, recurrió a esta técnica mientras reflexionaba sobre ella.

Dispersión de premios

La dispersión de los premios fue otra de las características de la gala. Frente a la concentración de galardones en pocas series que predominó en ediciones recientes, este año títulos como Andor (Disney+), Slow Horses y El Pingüino (HBO Max) también obtuvieron reconocimiento, en ocasiones en categorías inesperadas.

El caso de Somebody Somewhere (HBO Max) ilustra el papel de los Emmy como escaparate: el premio recibido por Jeff Hiller seguramente permitirá que la serie alcance una mayor visibilidad de lo que había tenido.

Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Adam Scott en una escena de "Severance". (Jon Pack/Apple TV+ via AP)

En cuanto a Separación, la serie no se fue de vacío, ya que Tramell Tillman y Britt Lower obtuvieron premios interpretativos, y el fin de semana anterior sumó otros seis galardones técnicos. Sin embargo, las expectativas eran mayores, especialmente en las categorías de mejor drama, dirección y guion, lo que dejó un sabor agridulce tras una temporada que la había situado entre los títulos más destacados del año.

La ausencia de premios para la televisión en abierto fue notoria. Ninguna serie de un canal tradicional logró estatuillas, ni siquiera Kathy Bates por Matlock (Movistar Plus+), que partía como favorita.

El caso de The Bear y The White Lotus ejemplifica la volatilidad de los galardones. Aunque ambas series acumulaban 21 y 15 premios respectivamente por temporadas anteriores, en esta edición The Bear no obtuvo ningún reconocimiento y The White Lotus solo fue premiada por su banda sonora. Este resultado plantea dudas sobre la continuidad de su éxito en futuras ediciones.