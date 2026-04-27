Karol G anuncia tres conciertos más en Madrid, Barcelona y Sevilla para su gira ‘Tropitour’: cuándo y cómo conseguir entradas

Karol G durante un concierto junto con el logo del 'Tropitour'. (Europa Press / @karolg / Instagram)

La llegada de Karol G a España en 2027 ha provocado una auténtica avalancha de fanáticos ante la apertura de la preventa de entradas para su Viajando Por el Mundo Tropitour. El anuncio de nuevas fechas en las principales ciudades ha sido recibido con entusiasmo, y la demanda ha superado todas las previsiones, consolidando el fenómeno que rodea a la cantante colombiana.

Viajando Por el Mundo Tropitour servirá también para presentar en España el álbum Tropicoqueta, publicado en junio de 2025, que marca una nueva etapa en la carrera de la artista. Parte del repertorio de este disco, con fuerte presencia de cumbia, vallenato y pop latino, ya ha sonado en directo durante su actuación en el Coachella Fest, anticipando el sonido que dominará la gira.

Ahora, la artista llega a nuestro país con un total de seis conciertos programados: dos en Barcelona (3 y 4 de junio, Estadi Olímpic), dos en Sevilla (11 y 12 de junio, Estadio de la Cartuja) y dos en Madrid (24 y 25 de junio, Estadio Riyadh Air Metropolitano). El anuncio de los tres conciertos extras, uno por ciudad, ha pillado por sorpresa a sus seguidores, dado que el anuncio se ha producido inmediatamente después de agotarse la primera tanda de entradas.

Karol G en su concierto en el Santiago Bernabéu. (Shutterstock España)

Comprar entradas para ver a ‘La Bichota’

Para quienes se preguntan cómo y cuándo conseguir una entrada, el proceso ha sido diseñado en varias fases. La primera preventa ha comenzado este lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana, exclusiva para quienes ya estaban registrados. Una segunda oportunidad llegará el miércoles 29 de abril, cuando los usuarios de Live Nation podrán acceder a la preventa desde las 10:00, previa activación de alertas y acceso a la sala de espera media hora antes. Finalmente, el jueves 30 de abril se abrirá la venta general, accesible para todos a través de Ticketmaster y otras plataformas autorizadas.

Las entradas para los nuevos conciertos de Karol G en España pueden adquirirse mediante registro previo en LiveNation.es y Ticketmaster, con precios que parten desde los 70 euros y llegan a cifras mucho más altas para opciones premium y paquetes VIP. Cada modalidad de entrada incluye los gastos de gestión y los impuestos correspondientes, mientras que Ticketmaster suma un cargo adicional de 2 euros por transacción.

Videoclip de 'Tropicoqueta', de Karol G. (YouTube/KAROL G)

Precios y tipos de entradas para Viajando Por el Mundo Tropitour

La estructura de precios para los espectáculos de Karol G en 2027 ha experimentado un incremento respecto a la gira anterior. Por ejemplo, la pista general asciende de los 115 euros en 2024 hasta los 127 euros más 2 euros de gastos que habrá que pagar en esta ocasión. La opción más económica, correspondiente a la grada más barata, se sitúa en 70,50 euros más 2 euros de gastos, cifra sensiblemente superior a los 58 euros (más 7,50 euros de cargos adicionales) que se requerían hace dos años.

Para el tropitour, estarán disponibles también las denominadas entradas Platinum Grada, cuyo valor varía según la ciudad. Estas entradas corresponden a sectores específicos de alta demanda, aunque no ofrecen servicios adicionales como los paquetes VIP. En Barcelona, la entrada de este tipo parte de 99 euros y puede llegar a 449 euros; en Sevilla comienza en 119 euros y alcanza el mismo techo de 449 euros; en Madrid, el rango es todavía mayor, desde 139 euros hasta 476 euros.

Para los fanáticos que buscan una experiencia exclusiva, se han anunciado varios paquetes VIP. El Ultimate Bichotas VIP Package es el más costoso, alcanzando los 784 euros. Otras opciones, como el paquete Tropicoqueta, Verano Rosa, Latina Forever y Milagros, ofrecen servicios diferenciados y van desde los 654 hasta los 325 euros, siempre incluyendo los gastos de gestión y los impuestos.