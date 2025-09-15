Un cirujano plástico analiza el nuevo rostro de Jorge Javier Vázquez: “No se mueven bien los músculos de la cara”

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' (MEDIASET ESPAÑA).

La nueva temporada televisiva ha llegado cargada de muchas novedades. Aunque la prensa centra su atención en la guerra por el prime time, en las tardes, entre nuevos programas y presentadores, ha resurgido un tema que no ha dejado a nadie indiferente: el aspecto de Jorge Javier Vázquez. El conductor de Supervivientes All Star apareció el pasado 4 de septiembre con un aire misterioso y un nuevo rostro que se ocultaba tras unas gafas de sol. Sin embargo, la revolución llegó a las redes sociales a comienzos de la pasada semana, cuando el catalán revelaba su cara en el programa vespertino, El diario de Jorge.

Internet no perdona a nadie por desgracia, y en redes como X y TikTok, los usuarios se han hecho eco de los retoques estéticos que Jorge Javier Vázquez ha adoptado para esta nueva temporada. Sin embargo, el mítico presentador ha recibido más críticas que halagos. El cambio es visible a simple vista; no obstante, para conocer más sobre cada una de las operaciones y tratamientos a los que ha podido someterse, la revista Semana habló con el cirujano plástico Ramón Gómez Saucedo, de Clínica Menorca.

Aunque el experto aseguró que era muy difícil conocer con exactitud las operaciones a las que podría haberse sometido, destacó las mejoras que se pueden observar: "Se ven los ojos mucho mejor, y yo creo que podría haber una blefaroplastia. También parece que se le han trabajado las mejillas y el cuello“. Además, explicó el porqué de la inmovilidad que se aprecia en algunas áreas de su cara: ”Seguramente se ha puesto un poco de toxina botulínica, y esto hace, en ocasiones, que no se muevan adecuadamente todos los músculos de la gesticulación, que son los que producen las arrugas, y que en algunas expresiones se vea como enfadado”.

A pesar de todas las diferentes opiniones que circulan por las redes, el doctor Gómez Saucedo tiene muy claro que Jorge Javier “ha rejuvenecido su aspecto, con más equilibrio en su cara y su cuello”: “Mucho mejor también sus mejillas y sus ojos, lo cual parece sugerir que se ha sometido a algún tratamiento o alguna cirugía, seguramente de los párpados y de las mejillas y cuello”.

El de Badalona siempre ha sido un gran defensor de los retoques estéticos y ha animado a todas aquellas personas que tienen un complejo con su cuerpo a solucionarlo. Por ello, no es de extrañar que haya querido pasar por quirófano para solventar aquellos aspectos que no le convencían de su imagen. “El presentador podría haberse sometido a un lifting, de ahí su hinchazón facial. La inflamación es típica de un lifting quirúrgico. Esta cirugía solo elimina las huellas del tiempo, reposicionando todos los componentes faciales, por lo que uno se ve rejuvenecido. También hay indicios de blefaroplastia, una sencilla cirugía estética que elimina la grasa y el exceso de piel en los párpados, tanto superiores como inferiores”, explicó a Semana el doctor.

El director médico de Clínica Menorca indicó que esta intervención provoca una mirada rejuvenecida y elimina las bolsas de los ojos. Además, desde el centro revelaron que se trata de una práctica muy solicitada, ya que “el lifting de tercio medio y cuello consigue resultados muy satisfactorios. La cicatriz va detrás del pabellón auricular, en la parte posterior del cuello”. De hecho, aseguraron que se trata de una intervención “altamente recomendable para pacientes a partir de los 40 a 50 años, especialmente en aquellos hombres con envejecimiento precoz, bien por genética o factores ambientales relacionados con su trabajo y estilo de vida”.

El presentador, que tiene actualmente 55 años, podría disfrutar de los resultados “por 15 o 20 años mínimo, y nunca vas a estar igual que cuando te lo haces, siempre mejor”. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es el cuidado postoperatorio, en el que “se deben portar drenajes linfáticos y utilizar una mentonera de compresión durante varios días”. De esta manera, la operación, que tiene un coste de entre 7.500 y 10.000 euros, junto con la blefaroplastia que suma entre 3.000 a 5.500 euros, podría haber supuesto al conductor de El diario de Jorge algo más de 15.000 euros.

