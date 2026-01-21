España Cultura

Confucio, filósofo chino, sobre la felicidad: “El sabio encuentra alegría en el agua; el virtuoso encuentra alegría en la montaña”

Las palabras de uno de los pensadores más conocidos de Oriente encierran una metáfora sobre cómo el equilibrio entre la fluidez y la constancia pueden ayudarnos a alcanzar un mayor bienestar

Estatua de Confucio, uno de
Estatua de Confucio, uno de los padres de la filosofía china.

¡Qué difícil resulta definir la felicidad! Desde los tiempos de Platón hasta los libros de autoayuda que hoy llenan los escaparates, nadie parece ponerse de acuerdo. Unos dicen que la felicidad reside en el placer, otros en la calma, otros en no pensar demasiado… Incluso hay quienes piensan que, quizá, sería mejor renunciar a ella, como el escritor ruso Fiodor Dostoyevski (autor de Crimen y Castigo), que afirmaba: “Es mejor ser infeliz y saber lo peor, que ser feliz en el paraíso de los tontos”.

En nuestros tiempos, no parece que la felicidad se haya vuelto algo más fácil de conseguir, ni siquiera de entender. Sin embargo, lo cierto es que con los años hemos ido atendiendo a lo que sobre ella tenían que decir otras voces a las que no estamos tan acostumbrados, y que por ello nos han abierto nuevas vías para desarrollarnos como personas.

Estamos hablando de las enseñanzas de la mal llamada filosofía oriental, un término que engloba tradiciones tan distintas como el hinduismo y el budismo, el taoísmo, la filosofía china o el zen japonés. Cada una, desde su perspectiva, nos aporta una forma distinta de concebir la vida y, también, de la forma más feliz de vivirla.

La frase de Confucio sobre la felicidad

En el marco de todas estas corrientes, uno de los pensadores más célebres que pensó acerca de la felicidad fue Confucio, considerado como uno de los pilares de la filosofía china. Maestro y funcionario en el siglo VI a. C., este filósofo destacó sobre todo por ser un gran observador del comportamiento humano. Lo curioso, es que no dejó nada escrito de su puño y letra, sino que fueron sus discípulos los que recopilaron sus enseñanzas en un único libro: Las Analectas.

Confucio reflexionó mucho sobre cómo vivir bien —y, por tanto, sobre cómo ser felices—. Para él, a felicidad no era una meta que se alcanza de golpe ni un estado permanente de euforia. No hablaba de “ser feliz” como quien consigue un trofeo, sino de encontrar alegría en la forma en que uno vive. Precisamente por ello, sobre este asunto dejó una frase que ha sido recordada sobre milenios: “El sabio encuentra alegría en el agua; el virtuoso encuentra alegría en la montaña”.

Qué es el agua y qué es la montaña

En el pensamiento de Confucio, la felicidad está profundamente ligada al autocultivo, a trabajar el carácter y a aprender a estar en armonía con lo que nos rodea. Por eso, cuando dice que “el sabio encuentra alegría en el agua”, está usando una metáfora muy sencilla. El agua fluye, se adapta, avanza sin forzar. El sabio, para Confucio, es quien sabe moverse por la vida con flexibilidad, curiosidad y capacidad de aprendizaje constante. Su felicidad nace de entender el cambio y no pelearse con él.

En cambio, el virtuoso es aquel que “encuentra alegría en la montaña”. La montaña no se mueve, permanece firme, estable. El virtuoso es quien actúa con rectitud, con principios claros, sin dejarse arrastrar por modas ni intereses momentáneos. Sobre la montaña se le suele atribuir otra frase, aunque esta no aparezca escrita en ningún libro: “El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras”. Precisamente por la férrea fuerza de voluntad del virtuoso, este mejor que nadie comprende que todo logro proviene de una sucesión de pequeños esfuerzos.

Por qué Confucio habla de alegría y no de felicidad

No es casualidad que Confucio hable de alegría y no de felicidad. En Las Analectas, el término que aparece es (乐), una palabra mucho más cotidiana y menos grandilocuente que nuestra idea moderna de felicidad. No se refiere a un estado perfecto ni permanente, sino a esos momentos de satisfacción tranquila que aparecen cuando hacemos lo que consideramos correcto.

¿Dónde podemos encontrar la felicidad?

La felicidad, tal como la entendemos hoy, suele sonar a objetivo final, casi a obligación: hay que ser feliz, demostrarlo y, si no lo eres, algo estás haciendo mal. La alegría de Confucio, en cambio, es más humilde y alcanzable: surge del aprendizaje, de la coherencia moral y de vivir en armonía con uno mismo y con los demás. No promete fuegos artificiales, pero sí una serenidad que dura.

