Aterriza en Movistar la serie ‘El Turco’ tras el arresto del actor Can Yaman por posesión de drogas: “Estoy bien y muy contento”

Can Yaman durante la presentación de su nueva serie, 'El Turco' en Madrid (España).

La miniserie El Turco aterriza en Movistar Plus+ tras varios días marcados por la atención mediática en torno a Can Yaman, protagonista de la producción y una de las mayores estrellas de su país. El actor turco ha estado en el centro de la polémica desde el pasado fin de semana, después de que su detención en Estambul por supuesta posesión de drogas fuese ampliamente difundida en medios internacionales.

A pesar de la controversia generada, tanto la cadena de televisión como las productoras implicadas han confirmado que Yaman ha mantenido todos sus compromisos promocionales, incluida su esperada aparición en el programa de Antena 3 El Hormiguero.

Detrás de la expectación suscitada por los recientes acontecimientos, se encuentra una apuesta de Movistar Plus+ por fortalecer su catálogo de series históricas, especialmente con el lanzamiento de El Turco, la primera serie turca rodada en inglés, que se compone de seis episodios y representa una superproducción a escala europea.

La serie, vendida a más de 30 países en todo el mundo, está inspirada en la novela homónima de Orhan Yeniaras y narra una historia basada en hechos reales ligados a la tradición italiana de Moena, una fiesta popular con más de tres siglos de antigüedad.

Una superproducción turca con inspiración épica

En la ficción, Can Yaman interpreta a Balaban Aga, un soldado turco gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras sufrir una traición por parte de quien considera su hermano, encarnado por el actor británico Will Kemp, su personaje es condenado a muerte. No obstante, logra escapar de este destino y encuentra refugio en Moena, un enclave alpino donde será curado por Gloria, interpretada por la italiana Greta Ferro, una joven marginada en su comunidad por acusaciones de brujería.

A medida que Balaban Aga, conocido como El Turco, avanza en su recuperación, asume un rol central en la defensa del pueblo frente a la amenaza de Marco (el mismo personaje vinculado a su traición), que ahora ostenta el poder en la localidad italiana.

Can Yaman en 'El Turco' (Movistar Plus+)

El personaje de Gunther, el herrero y antiguo guerrero al que da vida el actor sueco Magnus Samuelsson, se convierte en uno de los pocos que se enfrenta abiertamente al nuevo señor de Moena desde el principio. Con el apoyo de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, el protagonista lidera la resistencia frente a Marco, mientras lucha por salvar tanto a Gloria como al resto de los vecinos del pueblo.

Durante la promoción de la serie, Can Yaman destacaba el carácter renovador y el trasfondo humano de la historia: “Balaban lo ha perdido todo, pero encuentra en Moena la posibilidad de ser alguien nuevo. Es una historia sobre amor, identidad y libertad”, ha expresado el actor.

Por su parte, el guionista Kerem Deren ha subrayado la intención de construir un relato universal: “Queríamos contar una leyenda universal, donde Oriente y Occidente se encuentran en la humanidad compartida”.

La polémica por la detención de Can Yaman

La agenda de promoción de El Turco en España ha estado amenazada en los últimos días por la detención del actor en Estambul en el marco de una operación de la Policía contra el consumo de drogas en locales de ocio nocturno, en la que también resultaron arrestados la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas. Sin embargo, tras ser liberado sin cargos, Yaman ha defendido públicamente su inocencia.

Can Yaman, el actor turco del momento

En palabras del actor difundidas a través de sus redes sociales: “¿Os parece que voy por ahí con sustancias en un momento en el que la Policía está investigando a fondo y deteniendo a muchas personas famosas? Si eso fuera mínimamente cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y no habría podido volver a Italia al día siguiente”.

A su llegada a Madrid este miércoles 14 de enero, Can Yaman ha abordado brevemente a la prensa española con una escueta declaración: “Estoy bien y muy contento”, mostrando su disposición a retomar sus compromisos públicos.

La atención está ahora puesta en su intervención en El Hormiguero, donde podría ofrecer nuevos detalles sobre el incidente en Turquía. Por otro lado, la productora 7 y Acción y la dirección del programa de Antena 3 han confirmado que, pese al revuelo, el actor acudirá al plató como invitado, manteniendo así la promoción prevista de la serie.

El Turco comparte catálogo en Movistar Plus+ con otras series históricas de perfil internacional como Outlander, Nibelungos: la guerra de los reinos, Hispania, la leyenda o Anatomía de un instante, entre otras propuestas.