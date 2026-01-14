España

España producirá un radar Lanza Táctico de largo alcance para Ucrania: tiene un importante detector de objetivos o amenazas y un despliegue rápido

El Consejo de Ministros ha aprobado un contrato por valor de 37.000.000 euros para su fabricación y suministro

El radar de Indra, Lanza LTR-25 (Indra)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un contrato por valor de 37.000.000 euros para la fabricación y suministro de un radar Lanza Táctico de Largo Alcance (LTR-25), junto a su apoyo logístico. Este acuerdo, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 sin posibilidad de prórroga, forma parte de la estrategia para reforzar las capacidades antiaéreas defensivas de Ucrania, en el marco del esfuerzo aliado impulsado por los países miembros de la OTAN.

Según explica el gobierno, el objetivo es dotar a las fuerzas ucranianas de tecnología avanzada para la vigilancia y el control del espacio aéreo. El desarrollo y suministro estarán a cargo de Indra Sistemas S.A, la compañía que lidera la innovación en sistemas de defensa en España y que se ha consolidado a nivel mundial.

La compañía considera este contrato nacional como una referencia imprescindible para competir en el mercado internacional, sobre todo en el entorno de la OTAN. La adjudicación refuerza la posición de Indra como proveedor global. Estos radares formarán parte del sistema de defensa aérea y antimisiles de la Alianza.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Origen y evolución del radar Lanza

La historia del radar que España suministrará a Ucrania comenzó en mayo de 2012, cuando la Dirección General de Armamento y Material (DIGAM), en representación del Ministerio de Defensa, firmó con Indra el contrato para el programa “Radar 3D Móvil Desplegable”. El encargo se centraba en el diseño y fabricación de un prototipo para el Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) del Ejército del Aire.

El programa fue pionero dentro de la Administración General del Estado, representando la primera contratación bajo esta figura de compra pública innovadora. El acuerdo incluyó una fase previa de I+D financiada por el CDTI, y su viabilidad se consolidó mediante la firma de un protocolo de colaboración con el Ministerio de Defensa.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Características técnicas

De esta manera, el sistema Lanza LTR-25 es una evolución de la familia de radares de vigilancia 3D desarrollados por Indra. La configuración del radar incluye transmisión distribuida con tecnología de estado sólido y formación digital a nivel de antena-fila. La versión móvil y desplegable del LTR-25 complementa las versiones fija y naval ya existentes en el arsenal español.

El LTR-25 se define como un radar de vigilancia aérea de largo alcance, tridimensional y transportable, capaz de desplegarse rápidamente en asentamientos no preparados, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Este sistema puede operar de forma autónoma, local o remota, e integrarse en el Sistema de Mando y Control Aéreo (SIMCA) y, en el futuro, en el Air and Command and Control System (ACCS) de la OTAN.

Está compuesto por un radar primario y otro secundario (con modos civil y militar), así como un shelter de operación (un contenedor robuso de protección). El diseño mecánico, uno de los elementos clave, facilita el transporte gracias a una antena plegable con segmentos abatibles. Según Indra, el LTR-25 proporciona un producto innovador con prestaciones superiores en alcance, precisión, medidas anti-clutter y anti-ECM (permiten mejorar la detección de objetivos y la resistencia a interferencias) adaptabilidad, fiabilidad y facilidad de operación.

