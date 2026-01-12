Los invitados de ‘El Hormiguero del 12 al 15 de enero: cuatro actores que llegan con los grandes estrenos de la temporada

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El Hormiguero arranca la segunda semana de enero de 2026 con una alineación de invitados que refuerza su apuesta por el entretenimiento de primer nivel. Tras regresar de las vacaciones navideñas con un inicio de año cargado de rostros conocidos, el programa presentado por Pablo Motos prepara ahora cuatro noches consecutivas protagonizadas por grandes actores, todos hombres, que combinan trayectoria, proyección internacional y un marcado sentido del humor.

Lo hace tras abrir 2026 con la visita de Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, y de dedicar uno de sus primeros programas a los protagonistas de la nueva temporada de El Desafío, El Hormiguero vuelve a demostrar su capacidad para atraer a figuras muy distintas entre sí, pero con un denominador común: todos llegan al plató de Antena 3 para presentar proyectos relevantes que verán la luz en los próximos días.

El programa, que se emite de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas y que sigue liderando el access prime time, cuenta esta semana con la presencia de cuatro actores de sobra conocidos en España: Chris Pratt, Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman.

Lunes 12 de enero - Chris Pratt

Chris Pratt en la premierede "The Electric State". (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor estadounidense acudirá a El Hormiguero para presentar Sin piedad, su nueva película, cuyo estreno en cines está previsto para el 23 de enero. En este thriller ambientado en un futuro cercano, Pratt da vida a un detective acusado del asesinato de su esposa que dispone de solo 90 minutos para demostrar su inocencia ante una jueza controlada por una inteligencia artificial avanzada.

Una premisa que mezcla acción, suspense y reflexión tecnológica, y que servirá como punto de partida para una entrevista en la que seguro no faltarán anécdotas de Hollywood.

Martes 13 de enero - Joaquín Reyes

Joaquín Reyes en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El martes 13 de enero será el turno de Joaquín Reyes. El actor y humorista visitará el programa para hablar de La verdad, la obra de teatro que estrena el 15 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

En esta producción, Reyes interpreta a un mentiroso compulsivo rodeado de personajes que también mienten, una situación que da pie a un juego constante entre realidad y ficción. Su paso por El Hormiguero promete combinar promoción teatral con el humor característico que ha definido su carrera.

Miércoles 14 de enero - Antonio Banderas

El actor Antonio Banderas posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya. (ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS)

El miércoles 14 de enero llegará uno de los invitados más esperados: Antonio Banderas. El actor malagueño acudirá al programa pocos días antes del estreno en Madrid de Godspell, su nuevo espectáculo teatral, que se podrá ver a partir del 21 de enero en el Gran Teatro Pavón.

Se trata del quinto musical que dirige Banderas y que llega a la capital tras su paso por Málaga. Su visita servirá para hablar de este proyecto, pero también para repasar una trayectoria que sigue sumando hitos tanto dentro como fuera de España.

Jueves 15 de enero - Can Yaman

Can Yaman durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

La semana se cerrará el jueves 15 de enero con Can Yaman. El actor turco presentará El Turco, serie que se estrena ese mismo día en Movistar Plus+.

La ficción, ambientada en el siglo XVII durante el final del Imperio Otomano, combina aventuras y romance en un contexto de profundos cambios geopolíticos. Su presencia en El Hormiguero confirma que están al tanto de lo que gusta al público nacional, pues Yaman es uno de los actores más deseados del momento.