Turquía pierde atractivo como destino turístico: la inflación dispara los precios y los turistas buscan alternativas como Grecia

Grupo de tumbonas en la playa de Yemis Kumu cerca de la ciudad de Mersin, Turquía (REUTERS/Kaan Soyturk)

Estambul, Ankara, Bodrum o Antalya han sido, durante años, algunos de los destinos predilectos para el turismo europeo en verano. Su mezcla de patrimonio, costa y precios competitivos consolidó a Turquía como una de las joyas vacacionales del Mediterráneo. Sin embargo, la temporada estival de 2025 está marcando un giro radical.

Según un informe publicado por Tourism Review este lunes 7 de julio, la afluencia turística ha comenzado a caer de forma preocupante. El diagnóstico es claro: “la clientela se aleja del país debido a una explosión de los precios y a una pérdida de atractivo”.

Hoy, pasar cinco días en un resort de Antalya o Bodrum puede costar más de 4.700 euros para una familia de cuatro personas. En comparación, unas vacaciones similares en Grecia no superan los 2.000 euros. Turquía ha dejado de ser una opción económica y ha entrado a competir, en términos de precios, con destinos como Dubái.

Inflación galopante y turismo en retroceso

“La situación económica en Turquía es la principal causa de las dificultades que estamos viendo en el turismo”, explica Kıvanç Meriç, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Turcas en Esmirna, en declaraciones al medio Blick. Y no es para menos. Con una inflación interanual que superó el 75 % en mayo, el país se enfrenta a una crisis de precios generalizada.

Los operadores turísticos, asfixiados por el aumento de costes operativos, han empezado a repercutir directamente los gastos sobre el cliente final. El alojamiento ha encarecido sensiblemente, y lo mismo ocurre con la restauración, el transporte y las actividades recreativas. Cenar en un restaurante turístico, alquilar una moto de agua o acceder a servicios básicos de hotel, se ha convertido en un lujo para muchos bolsillos europeos.

Las cifras lo reflejan con claridad: en mayo, Turquía perdió un 1,81 % de turistas respecto al mismo mes del año anterior. Las caídas más notables se registraron entre los alemanes (–18,1 %) y los rusos (–5,2 %), dos de sus principales mercados. En el acumulado de lo que va de año, el país ha recibido 17,78 millones de turistas, apenas un 0,15 % menos que en 2024, pero la tendencia es descendente.Viaje

ARCHIVO – Varios turistas disfrutan la playa y el mar de Lindos, en la isla de Rodas, en el mar Egeo, en el sureste de Grecia, el jueves 27 de julio de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris, Archivo)

El turista busca alternativas

A los precios se suma una creciente percepción de deterioro en la calidad de los servicios. Muchos visitantes critican la falta de mantenimiento en instalaciones hoteleras, la saturación en algunas zonas y la limitada oferta de ocio, a menudo a precios desorbitados. Todo ello está provocando que cada vez más viajeros se decanten por destinos como Grecia, Egipto, Croacia o Albania.

Grecia, en particular, se está llevando buena parte del turismo que huye de Turquía. Atenas cerró 2024 con cerca de siete millones de visitantes y se espera que en 2025 esa cifra aumente un 20 %. No obstante, este auge también está generando tensiones en algunas zonas, donde empiezan a aparecer pintadas como “No more tourism” en fachadas y escaparates, reflejo del malestar vecinal ante la presión turística.

En Turquía, el impacto se deja sentir especialmente en los principales destinos de sol y playa. En Bodrum, la ocupación hotelera ronda apenas el 60 % en pleno julio, una cifra muy por debajo de los estándares habituales para estas fechas. En Antalya, los empresarios del sector reconocen caídas de entre el 5 % y el 10 %. Además, la duración media de las estancias ha disminuido entre un 10 % y un 15 %, según fuentes del sector.

El sector pide una reacción urgente

“La situación podría empeorar aún más con el alza de precios y la creciente competencia internacional”, advierte Meriç. La llamada a la acción es clara: los profesionales del sector piden al Gobierno turco que tome medidas de forma inmediata para evitar un daño mayor a la imagen del país como destino turístico.

Algunas voces reclaman una revisión profunda de la estrategia nacional: frenar el alza de precios, invertir en calidad de servicio y relanzar la marca Turquía como un destino atractivo, accesible y competitivo. La preocupación no es sólo por este verano, sino por la pérdida de cuota turística a medio plazo.

El turismo internacional continúa ganando en España. En abril, el país recibió 8,6 millones de turistas extranjeros, un 10,1% más que en el mismo mes del año pasado. Este aumento de la afluencia ha venido acompañado de un incremento aún más significativo en el gasto total, que se elevó a 10.826 millones de euros, un 14,1% más interanual, marcando un nuevo récord mensual.

Pese a que el Gobierno ha anunciado campañas promocionales y apoyos puntuales al sector, el clima de incertidumbre persiste. Y mientras tanto, el turista europeo —cada vez más sensible al precio y a la experiencia— toma nota y elige otros horizontes para sus vacaciones. Turquía, por ahora, se queda esperando.