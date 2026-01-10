El actor Can Yaman, detenido en una redada policial en Estambul, días antes de estrenar su primera serie en España

Can Yaman durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

El actor turco Can Yaman ha comenzado el año envuelto en una inesperada polémica en su país natal. El intérprete, convertido en una figura internacional gracias a su proyección en Italia, España y otros mercados europeos, fue detenido durante una redada policial en Estambul en el marco de una investigación antidrogas centrada en locales nocturnos frecuentados por perfiles conocidos.

La operación, dirigida por las autoridades turcas, tuvo lugar durante la noche del viernes y se desarrolló de manera simultánea en nueve discotecas de alto nivel de la ciudad. Entre ellas se encontraba Ruby, un exclusivo club situado en Ortaköy, uno de los barrios más emblemáticos y concurridos de la capital turca. Este local es especialmente conocido por ser uno de los puntos habituales de ocio de Can Yaman cada vez que regresa a Turquía, algo que no pasó desapercibido para los medios locales.

Can Yaman durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

Según informaciones publicadas por cabeceras como Birsen Altuntas, Hürriyet o Türkiye Today, el actor formó parte del grupo de siete personas que fueron arrestadas durante la intervención policial. La redada se produjo pasada la medianoche y se enmarca dentro de una investigación más amplia impulsada por la Oficina del Fiscal General de Estambul, en coordinación con la Oficina de Investigación de Contrabando, Narcóticos y Delitos Económicos. Como parte del procedimiento, Can Yaman habría pasado la noche bajo custodia policial y posteriormente fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para someterse a análisis de sangre.

El éxito de Can Yaman en España

Los medios turcos señalan que, en el momento de la inspección, el actor se encontraría bajo los efectos de sustancias estupefacientes. No obstante, las mismas fuentes subrayan que la intervención no estaba dirigida específicamente contra él, sino que se trataba del segundo registro consecutivo del establecimiento y que el intérprete se encontraba allí de manera circunstancial cuando llegaron los agentes. Durante la operación se hallaron drogas en algunos de los locales inspeccionados, lo que motivó la detención de propietarios, gerentes y personas presuntamente vinculadas a las sustancias encontradas.

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes de Can Yaman en el interior del local, tomadas junto a Kerem Cihan Ünal, hijo del propietario del club, Ali Ünal, así como con seguidores del actor. Estas fotografías contribuyeron a amplificar la repercusión mediática del suceso, que rápidamente se convirtió en tema de debate tanto en Turquía como en otros países, donde el actor cuenta con una base de fans muy consolidada.

Andrea Duro, Can Yaman, María de Nati y Félix Gómez, en una imagen promocional de 'El laberinto de las mariposas'. (Secuoya Studios)

El abogado de Can Yaman se habría puesto en contacto inmediato con él para agilizar los trámites legales y resolver la situación con la mayor rapidez posible, con el objetivo de que el actor pueda regresar a Roma, ciudad en la que reside actualmente y desde donde gestiona buena parte de su agenda profesional. El intérprete tiene previstos en los próximos días varios compromisos laborales en Italia, lo que añade presión a un episodio que llega en un momento clave de su carrera.

Esta redada no es un hecho aislado. Se trata de la segunda operación policial de estas características llevada a cabo en clubes nocturnos de lujo en Estambul en lo que va de mes. El pasado 5 de enero, otra intervención se saldó con la detención de 23 personas, entre las que figuraban actores, propietarios de locales e incluso creadores de contenido digital. La investigación contempla delitos como “posesión de drogas o estimulantes para uso personal”, “facilitar el consumo de drogas” y “incitar a una persona a la prostitución, facilitarla o mediar o proporcionar un lugar para la prostitución”.

Can Yaman (REUTERS/Yara Nardi)

Todo ello sucede a escasos días del regreso de Can Yaman a la pequeña pantalla. El actor vuelve a la actualidad televisiva de la mano de Movistar Plus+ con El turco, una ambiciosa serie de época que se estrena el próximo 15 de enero. La producción, compuesta por seis episodios, supone un nuevo hito en su trayectoria al tratarse de la primera serie turca rodada íntegramente en inglés y precede a otro de sus proyectos más esperados, Sandokan. Inspirada en la novela homónima de Orhan Yeniaras, la ficción se basa en hechos reales y en la figura del llamado Turco de Moena, muy presente en el imaginario colectivo del norte de Italia.

Desde su irrupción internacional con títulos como Erkenci Kuş, Dolunay o El hombre equivocado, Can Yaman se ha consolidado como uno de los intérpretes más seguidos del panorama actual. A su proyección internacional se suma su reciente incursión en el mercado español con El laberinto de las mariposas, rodada en Tenerife y que supone su primer trabajo íntegramente en castellano. La serie, producida por Secuoya Studios y dirigida por Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel, cuenta con un reparto de primer nivel (Andrea Duro, María de Nati, Michelle Calvo) o Antonio Gil) y verá la luz este año.