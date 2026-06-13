España

Los embalses de agua se encuentran al 82,35 % de su capacidad este viernes 12 de junio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Google icon
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 82,35 % de su capacidad este viernes 12 de junio.

Esto quiere decir que la retención de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

PUBLICIDAD

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general de los embalses de España

Fecha: viernes 12 de junio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.154 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,35 %.

Variación de hace una semana: -439 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,78 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 42.838 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 76,44 %.

Así están los embalses en España

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 84,78%.

Aragón: 85,38%.

Asturias: 87,72%.

C. Valenciana: 57,52%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 89,73%.

Castilla-La Mancha: 69,74%.

Cataluña: 92,92%.

Comunidad de Castilla y León: 87,98%.

Extremadura: 82,68%.

Galicia: 82,86%.

Murcia: 33,11%.

Navarra: 86,06%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

PUBLICIDAD

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

La nueva infanta Cristina: cómo su estilo refleja la etapa más libre y personal de su vida

Con motivo de su 60 cumpleaños, expertos en moda y realeza analizan para ‘Infobae’ la evolución estética de la hija de don Juan Carlos tras su separación de Iñaki Urdangarin

La nueva infanta Cristina: cómo su estilo refleja la etapa más libre y personal de su vida

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

Un estudio destaca una caída del 51% en la rentabilidad de estas operaciones en zonas como Chamberí, Salamanca, Centro, Chamartín y Retiro

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

La formación que lidere Ione Belarra reivindica que su partido ha demostrado cuál es su hoja de ruta y redobla su apuesta para liderar la reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

La Audiencia de Sevilla reconoce la pensión compensatoria a una mujer tras el divorcio pese a tener ingresos propios y la incapacidad permanente total

La ley de amnistía encara un examen decisivo ante Europa: el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia el próximo 16 de julio

De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

El ‘flipping’ inmobiliario se atasca en Madrid: comprar pisos antiguos, reformarlos y revenderlos como lujo ya no da el margen de antes

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad

La ‘diplomacia futbolística’ de Marruecos en este Mundial: de su integración en la seguridad de Estados Unidos a su meta de albergar la final de 2030

Canadá - Bosnia, en vídeo: vive los mejores 3 minutos del primer partido del grupo B en el que el anfitrión ha roto su maleficio en los mundiales