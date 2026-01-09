Demi Moore habla sobre un ritual que compartió con su exmarido Bruce Willis: “Lo hice durante años”

Demi Moore y Bruce Willis en 1997 /File Photo (Fred Prouser/REUTERS)

La actriz Demi Moore ha compartido algunos recuerdos poco habituales sobre la rutina que mantenía junto a Bruce Willis en los primeros años de su relación. Durante un coloquio celebrado el pasado miércoles en Soho House (Los Ángeles), en el marco de la proyección especial de la película Song Sung Blue, protagonizada por Kate Hudson, la actriz ha descrito la conexión especial que ambos compartían con la música de Neil Diamond.

Moore, de 63 años, ha explicado que la presencia de Neil Diamond en sus vidas se remonta a la época en que convivía con Willis, de 70 años, con quien estuvo casada entre 1987 y 2000.

La propia intérprete ha contado, según ha recogido People, que “esto es algo un poco personal, pero Bruce siempre tenía cada semana el Día Neil Diamond”. Moore y Willis, que comparten tres hijas (Rumer, de 37 años; Scout, de 34; y Tallulah, de 31), mantuvieron esa tradición durante años.

Demi Moore y Bruce Willis, fans de Neil Diamond

Moore ha recordado, durante el diálogo con Kate Hudson, que ver la película le hizo rememorar la costumbre de Willis de poner la música de Neil Diamond a todo volumen. “Veía la película y no paraba de acordarme de cuando él ponía a Neil Diamond al máximo, y yo le preguntaba, ‘¿Qué pasa?’. Y él respondía, ‘No, es el Día Neil Diamond’”, relató la actriz. Según declaraciones, Moore precisó: “Ponía a Neil durante todo el día. Siguió haciéndolo durante años. Era un fan enorme de Neil. ¡Y yo también lo soy!”.

Hugh Jackman en Song Sung Blue

La celebración coincidió con la proyección de una cinta que toma su título de la canción Song Sung Blue, publicada por Neil Diamond en 1972. La propia Hudson ha compartido cartel con Hugh Jackman en la película, que narra la historia real de Mike y Claire Sardina, un matrimonio que lideraba una banda tributo al músico bajo el nombre de Lightning & Thunder.

El encuentro en Los Ángeles también contó con la asistencia de figuras como Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Mark Ruffalo y el director David O. Russell. A pesar de su divorcio hace ya más de dos décadas, Moore y Willis han mantenido una relación de amistad sólida.

Una amistad más allá del divorcio

De hecho, Willis manifestó a Rolling Stone en diciembre de 2000: “Sigo queriendo a Demi. Somos muy cercanos. Tenemos tres hijos que seguiremos criando juntos y probablemente estamos tan unidos ahora como antes. Somos conscientes de que nuestro compromiso con los niños es para toda la vida. Nuestra amistad continúa. La institución ha quedado apartada”.

El propio Willis rehizo su vida junto a Emma Heming Willis, con quien se casó en 2009. Moore, por su parte, acudió a aquella boda acompañada de su entonces esposo, Ashton Kutcher.

Demi Moore ha seguido apoyando a Bruce Willis a lo largo de los años y también durante su enfermedad (Instagram/@demimoore)

Sobre la nueva dinámica familiar, Willis declaró a W Magazine en junio de 2009: “Nos hemos convertido en una especie de tribu”, en referencia al vínculo que mantiene con su actual esposa, con la que comparte dos hijas adicionales.

La esposa actual de Bruce Willis, Emma Heming Willis, también ha relatado el inicio de su relación con el actor a People. En septiembre de 2025, Heming Willis explicó que la historia de amor entre ambos comenzó cuando acudió a unas vacaciones en las islas Turcas y Caicos, en 2007, acompañando a Willis, su exmujer y sus hijos. “En ese viaje descubrí otra faceta de Bruce, la de hombre de familia”, ha indicado Heming Willis al medio estadounidense. “Durante esas vacaciones acabé enamorándome de él. Ese fue el comienzo de nuestra historia”.