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Cuál es el precio de la luz en España para este 26 de mayo

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

Este es el precio de la luz es España para este martes 26 de mayo, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de mayo

Precio promedio: 60.68 euros por megavatio hora

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Precio más alto: 158.62 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.18 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.27 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 82.42 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 81.88 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.82 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.53 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 109.13 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.38 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 61.64 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 9.47 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.22 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.18 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.59 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.04 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 78.76 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.88 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 158.62 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 143.66 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 125.36 euros por megavatio hora.

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