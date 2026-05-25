Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Empleados y un jefe interactúan de forma relajada y colaborativa en una moderna oficina con amplios ventanales, simbolizando un ambiente de bienestar laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España tiene hasta el próximo 7 de junio para transponer al ordenamiento jurídico estatal la Directiva (UE) 2023/970, relativa a la transparencia retributiva en las empresas europeas. El objetivo principal de esta norma es luchar contra la discriminación salarial y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la UE.

La norma comunitaria, adoptada en abril de 2023, establece cambios en la manera en que las compañías deberán gestionar los datos salariales y la comunicación con sus trabajadores, así como mecanismos para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

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La Directiva también incluye disposiciones sobre la indemnización a las víctimas de discriminación retributiva, y sobre sanciones, incluidas multas, a los empleadores que infrinjan las normas.

Las directivas europeas son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, que deben adaptar el contenido de estas a su legislación interna en un plazo determinado. España es el país de la UE con más casos de infracción activos por no transponer directivas o por no hacerlo de forma adecuada.

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Aunque por el momento la normativa no ha sido transpuesta, el Gobierno español ya ha comenzado a dar los primeros pasos. El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública previa hasta el pasado 8 de mayo el texto de un proyecto de real decreto para una futura ley de transparencia salarial adaptada a las exigencias europeas.

Actualmente, un 65% de los trabajadores españoles sospechan que cobran menos que compañeros con funciones similares dentro de su empresa, según un estudio elaborado por la firma especializada en recursos humanos SD Worx.

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Obligación de dar más información retributiva a los empleados

La directiva de transparencia retributiva recoge diversas medidas que serán de obligado cumplimiento para las empresas, con el fin de mejorar el acceso a la información salarial por parte de los empleados.

La norma europea obliga a las empresas a informar a los solicitantes de empleo sobre el salario inicial o la banda retributiva de los puestos que se ofrezcan, ya sea en el anuncio de vacante o antes de la entrevista. También se impedirá que los empleadores pregunten a los solicitantes sobre su historial retributivo.

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Una vez ocupen el cargo, los trabajadores tendrán derecho a pedir a sus empleadores información sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de empleados que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. También los criterios utilizados para determinar la progresión profesional de los trabajadores.

Medidas para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres

En los 27 Estados Miembros las mujeres perciben un salario medio por hora un 11% inferior al de los hombres, según datos de Eurostat. Para la UE, la falta de transparencia salarial es “uno de los principales obstáculos” para cerrar la brecha retributiva de género.

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En este sentido, la norma establece que las compañías con más de 250 empleados deberán informar anualmente a la autoridad nacional pertinente sobre la brecha retributiva de género de su organización. En el caso de las empresas más pequeñas, esta obligación se cumplirá cada tres años. Las organizaciones con entre 100 y 149 empleados comenzarán con la misma frecuencia, pero a partir de 2031.

Una mujer joven se encuentra concentrada frente a su ordenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en los controles salariales se detecta una diferencia media de al menos un 5% no justificada, y no se corrige en un plazo de seis meses, la empresa deberá emprender una evaluación conjunta con los representantes de los trabajadores.

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Además, según recoge la directiva europea, los trabajadores que sufran una discriminación retributiva por razón de género podrán recibir una indemnización que incluirá la recuperación íntegra de los atrasos y las primas o los pagos en especie correspondientes.