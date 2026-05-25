España

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

La norma europea establece cambios en la manera en que las compañías deberán gestionar los datos salariales y mecanismos para garantizar la igualdad retributiva entre géneros

Guardar
Google icon
Grupo de profesionales sonriendo y conversando en una oficina moderna y luminosa. Hay ventanales, mesas, portátiles y vasos de agua. Otros empleados en el fondo.
Empleados y un jefe interactúan de forma relajada y colaborativa en una moderna oficina con amplios ventanales, simbolizando un ambiente de bienestar laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España tiene hasta el próximo 7 de junio para transponer al ordenamiento jurídico estatal la Directiva (UE) 2023/970, relativa a la transparencia retributiva en las empresas europeas. El objetivo principal de esta norma es luchar contra la discriminación salarial y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la UE.

La norma comunitaria, adoptada en abril de 2023, establece cambios en la manera en que las compañías deberán gestionar los datos salariales y la comunicación con sus trabajadores, así como mecanismos para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

PUBLICIDAD

La Directiva también incluye disposiciones sobre la indemnización a las víctimas de discriminación retributiva, y sobre sanciones, incluidas multas, a los empleadores que infrinjan las normas.

Las directivas europeas son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, que deben adaptar el contenido de estas a su legislación interna en un plazo determinado. España es el país de la UE con más casos de infracción activos por no transponer directivas o por no hacerlo de forma adecuada.

PUBLICIDAD

Aunque por el momento la normativa no ha sido transpuesta, el Gobierno español ya ha comenzado a dar los primeros pasos. El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública previa hasta el pasado 8 de mayo el texto de un proyecto de real decreto para una futura ley de transparencia salarial adaptada a las exigencias europeas.

Actualmente, un 65% de los trabajadores españoles sospechan que cobran menos que compañeros con funciones similares dentro de su empresa, según un estudio elaborado por la firma especializada en recursos humanos SD Worx.

Obligación de dar más información retributiva a los empleados

La directiva de transparencia retributiva recoge diversas medidas que serán de obligado cumplimiento para las empresas, con el fin de mejorar el acceso a la información salarial por parte de los empleados.

La norma europea obliga a las empresas a informar a los solicitantes de empleo sobre el salario inicial o la banda retributiva de los puestos que se ofrezcan, ya sea en el anuncio de vacante o antes de la entrevista. También se impedirá que los empleadores pregunten a los solicitantes sobre su historial retributivo.

Una vez ocupen el cargo, los trabajadores tendrán derecho a pedir a sus empleadores información sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de empleados que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. También los criterios utilizados para determinar la progresión profesional de los trabajadores.

Medidas para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres

En los 27 Estados Miembros las mujeres perciben un salario medio por hora un 11% inferior al de los hombres, según datos de Eurostat. Para la UE, la falta de transparencia salarial es “uno de los principales obstáculos” para cerrar la brecha retributiva de género.

En este sentido, la norma establece que las compañías con más de 250 empleados deberán informar anualmente a la autoridad nacional pertinente sobre la brecha retributiva de género de su organización. En el caso de las empresas más pequeñas, esta obligación se cumplirá cada tres años. Las organizaciones con entre 100 y 149 empleados comenzarán con la misma frecuencia, pero a partir de 2031.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer joven se encuentra concentrada frente a su ordenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en los controles salariales se detecta una diferencia media de al menos un 5% no justificada, y no se corrige en un plazo de seis meses, la empresa deberá emprender una evaluación conjunta con los representantes de los trabajadores.

Además, según recoge la directiva europea, los trabajadores que sufran una discriminación retributiva por razón de género podrán recibir una indemnización que incluirá la recuperación íntegra de los atrasos y las primas o los pagos en especie correspondientes.

Temas Relacionados

Empleo en EspañaEmpresas EspañaMinisterio de TrabajoComisión EuropeaParlamento EuropeoEspaña-EconomiaEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

José Luis Sastre dedica unas emotivas palabras a Àngels Barceló tras conocerse su salida de La SER: “Estamos tristes, no estamos bien”

El copresentador del programa ha dedicado unos minutos para despedir a la directora del ‘Hoy por hoy’ después de conocerse que abandonará la emisora al finalizar la temporada

José Luis Sastre dedica unas emotivas palabras a Àngels Barceló tras conocerse su salida de La SER: “Estamos tristes, no estamos bien”

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 25 al 28 de mayo: los cinco famosos que despiden el mes en Antena 3

Pablo Motos cerrará el mes de mayo en Antena 3 con una semana marcada por la música, el cine y el teatro gracias a las visitas de cinco rostros conocidos

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 25 al 28 de mayo: los cinco famosos que despiden el mes en Antena 3

Cuál es la fruta que favorece la producción de colágeno, ayuda al rendimiento físico y mental y protege el corazón

Una variedad del melocotón puede ayudarnos a mantenernos hidratados y refrescarnos entre horas

Cuál es la fruta que favorece la producción de colágeno, ayuda al rendimiento físico y mental y protege el corazón

Los bomberos luchan durante toda la noche contra un incendio en Doñana: “No hay afectación alguna a El Rocío ni a la actividad de la romería”

Tras horas de trabajos de los efectivos por tierra y aire, el fuego presenta una evolución favorable

Los bomberos luchan durante toda la noche contra un incendio en Doñana: “No hay afectación alguna a El Rocío ni a la actividad de la romería”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

El Gobierno responde al PNV con “tranquilidad” y reafirma que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027: “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

DEPORTES

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”