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Ecologistas en Acción critica a la Junta de Andalucía por la falta de medios e inversión en Doñana tras el último incendio en Almonte

La acumulación de pinos cortados y restos forestales sin retirar, sumada a la escasez de personal, dificulta la vigilancia y protección del espacio, según denuncia la organización

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Los bomberos han trabajado durante horas para extinguir un incendio en Doñana.

El fuego desatado este domingo en el término municipal de Almonte (Huelva), en el Parque Natural de Doñana, donde los equipos de extinción han trabajado para frenar el avance de las llamas, ha puesto de manifiesto “la escasez de recursos y la falta de presupuesto” que la Junta de Andalucía destina a la protección de este espacio natural, según denuncia Ecologistas en Acción. La organización considera que este espacio protegido requiere un incremento de los medios humanos para la vigilancia, por lo que pide al Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno que aumente la plantilla.

“Tener dos decenas de agentes de medio ambiente es insuficiente, a todas luces, para vigilar, controlar y proteger las 128.000 hectáreas del Espacio Natural Doñana, 54.000 de las cuales conforman el Parque Nacional”, indica la organización ecologista en un comunicado. También insta a la Junta a que retire los pinos secos y los restos de trabajos forestales -madera quemada, principalmente- de este espacio, “invirtiendo un presupuesto suficiente en la gestión forestal integral de los ecosistemas de Doñana”.

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“Hay montones de pinos cortados, incluso del año pasado en algunas zonas, y eso es combustible. Con un poco de viento y un poco de mala suerte, o cualquier otra causa, tenemos un incendio como este, que puede haber quemado unas 500 hectáreas. Esto es resultado de una gestión forestal inacabada, porque la gestión forestal incluye también la retirada de los restos”, señala a Infobae Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción para el Parque de Doñana,

Bomberos luchan contra las llamas en el incendio declarado en el término de Almonte, Huelva. (X/@antoniosanz)
Bomberos luchan contra las llamas en el incendio declarado en el término de Almonte, Huelva. (X/@antoniosanz)

Una vez extinguido el incendio, la organización solicitará una investigación exhaustiva sobre su origen y que los resultados se hagan públicos, pues considera fundamental que la sociedad conozca si el fuego se debió a una negligencia, a un acto intencionado o a cualquier otra causa no natural.

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La organización aclara que son dos los incendios que han afectado al Parque Nacional de Doñana: uno en el Corral de Félix y el otro, a tan solo cinco kilómetros más al sur, en el Paraje La Algaida. El primero se inició a mediodía y el segundo por la tarde, en una zona cerca de la Vereda de Sanlúcar, camino que varias horas antes habían recorrido las hermandades de la provincia de Cádiz. El del Corral de Félix fue extinguido por el dispositivo del INFOCA en unas seis horas, mientras que el otro sigue activo y podría llegar a quemar unas 500 hectáreas, según estiman.

Una zona donde abundan los incendios

Ecologistas en Acción asegura que la comarca que abarca Doñana “registra el mayor número de conatos e incendios en Andalucía” y que solo el año pasado se contabilizaron unos 50 episodios en la parte de Huelva, a los que se suman los ocurridos en la provincia de Sevilla. “El gran incendio de Las Peñuelas, que devastó más de 8.000 hectáreas, permanece en la memoria reciente”, recuerdan. También advierten que el incremento anual de peregrinos, vehículos y permisos de acceso aumenta la presión sobre el parque.

“El tránsito de peregrinos hacia la romería aumenta cada año y crece el número de permisos para la entrada de vehículos, en lugar de limitarse, lo que genera una acumulación de miles de personas dentro del entorno. En caso de producirse un incendio forestal, estas personas quedarían en una situación de alto riesgo, ya que no se podría garantizar su seguridad, a pesar del despliegue de dispositivos policiales y ambientales”, afirma la organización. También muestran su preocupación por el regreso de las hermandades de Cádiz, que volverán por la Vereda de Sanlúcar. “Hay fuertes ráfagas de viento y el fuego se mantiene bajo la superficie. Llevar a cabo el tránsito en estas condiciones podría representar un grave peligro”, añaden.

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