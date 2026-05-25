Los hermanos Amaro Chacón y Francisco Flores: quiénes son los empresarios venezolanos vinculados al entorno de Zapatero en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la Audiencia Nacional ha puesto el foco en sus relaciones con empresarios venezolanos que habrían participado en la operativa financiera relacionada con el rescate de Plus Ultra y en el posterior reparto de fondos.

En los documentos relativos a la investigación aparecen nombres hasta ahora desconocidos como el de los hermanos Amaro Chacón, propietarios de una consultora llamada Inteligencia Prospectiva que habría transferido un millón de euros a tres entidades cercanas a Zapatero.

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También el de Francisco Flores, empresario petrolero venezolano fallecido el pasado mes de febrero responsable final de diferentes pagos destinados a esta presunta trama, o Manuel Aarón Fajardo, el nexo de Zapatero con Venezuela.

La conexión de los hermanos Amaro Chacón con el entorno de Zapatero

Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en los que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional para citar a Zapatero como imputado en el ‘caso Plus Ultra’, y a los que ha tenido acceso Infobae, mencionan en numerosas ocasiones a Guillermo y Domingo Amaro Chacón.

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Los dos hermanos son hijos de Domingo Amaro, asegurador de Petróleos de Venezuela, la gran compañía estatal que desde hace décadas comercia con el crudo del país, y actualmente tendrían actividad en sectores como los seguros, la agricultura y los minerales en el país latinoamericano, según El Mundo. Nacidos en Venezuela y de origen jordano, consiguieron la nacionalidad española hace unos meses.

Los Amaro Chacón constituyeron al menos siete sociedades mercantiles entre 2020 y 2024, todas con objeto social y domicilios similares. Entre ellas destaca Inteligencia Prospectiva, una de las empresas que presuntamente habrían canalizado los pagos del chavismo venezolano a Zapatero a cambio de los fondos para el rescate de Plus Ultra.

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Inteligencia Prospectiva fue constituida en enero de 2020 como una consultoría comercial. Según recoge El País, durante sus dos primeros años la empresa no tuvo ingresos ni trabajadores y, a partir del tercero, declaró un trabajador y 30.000 euros. La sociedad tuvo pérdidas hasta 2025 de 847.401,53 euros, déficit compensado con ampliaciones de capital suscritas por ambos.

Los vínculos de la empresa con figuras próximas al expresidente socialista quedan reflejados en varias operaciones. Según el auto judicial, desde esta sociedad se transfirieron un millón de euros a tres entidades del entorno de Zapatero.

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Concretamente, por informes genéricos sobre el Covid y “tendencias económicas”, pagó a Análisis Relevante 380.208 euros, y a Whathefav (empresa de las hijas de Zapatero) 561.440 euros. También abonaron 266.200 euros a Gate Center, un think thank que preside el exlíder socialista, según recogen los informes de la UDEF.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

Paralelamente, distintos informes de la UDEF señalan a Inteligencia Prospectiva como elemento conectivo entre actores empresariales y el Partido Comunista chino, con Zapatero supuestamente actuando como mediador ante el Gobierno venezolano en operaciones de compraventa de petróleo.

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El rastreo de comunicaciones revela, por ejemplo, que Domingo Amaro Chacón mantenía contacto directo con Julio Martínez para hacer llegar mensajes y solicitudes a Zapatero, como consta en los documentos judiciales.

Francisco Flores, empresario fallecido que movió fondos a Análisis Relevante

Los informes de la UDEF mencionan en numerosas ocasiones a Francisco Flores, empresario venezolano vinculado al chavismo y dueño del grupo empresarial y la fundación ligados a la entidad Sofitasa, que falleció el pasado mes de febrero.

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Asimismo, diversos medios vinculan a este empresario con una investigación seguida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº 2 en relación con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

En el ‘caso Plus Ultra’, el sumario judicial sostiene que Flores fue el responsable de mover fondos mediante una empresa llamada Softgestor que controlaba “desde la sombra”, según El Español. Esta sociedad transfirió 145.200 euros a Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, considerado colaborador de Zapatero.

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Según los informes, Martínez simuló la prestación de servicios a empresas de Flores, recurriendo a facturas duplicadas con la misma numeración y diferentes fechas.