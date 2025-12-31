Una leyenda del rock explica la principal diferencia entre los Beatles y los Rolling Stones: “A ellos les costó más tiempo”

Imágenes de 'The Rolling Stones' y 'The Beatles'.

La rivalidad entre dos de las bandas más grandes de la historia del rock, los Beatles y los Rolling Stones, marcó a fuego la cultura musical del siglo XX e incluso sigue vigente a día de hoy. Al fin y al cabo, se trata de dos grupos que no solo definieron el sonido de una época, sino que se convirtieron en referentes universales, inspirando a generaciones de músicos y dejando una huella imborrable en la evolución del género.

La fama mundial de los Beatles despegó fulgurantemente en la década de 1960, mientras que los Rolling Stones, aunque nunca buscaron intencionadamente ese papel, terminaron siendo considerados su contrapartida imprescindible en la escena internacional. El fenómeno de ambos grupos llevó a que, de manera casi inevitable, el público y la crítica los compararan constantemente, a pesar de las diferencias fundamentales que los separaban.

Construidas desde orígenes y estilos opuestos —un cuarteto del norte de Inglaterra frente a un quinteto del sur—, las dos bandas ofrecían propuestas musicales que se nutrían de raíces distintas. Los Beatles se caracterizaban por su experimentación y melodías expansivas, mientras que los Rolling Stones cimentaron su identidad en el blues y el rock más crudo. Así, fue tan inevitable como absurdo que el debate sobre qué formación era mejor proliferara, y que sobre ello opinaran incluso otras estrellas del género, como el legendario Neil Young.

Neil Young y Paul McCartney cantan "Un día en la vida"

Lo breve frente a lo progresivo

Conocido por su inconfundible voz, sus letras introspectivas y el sonido crudo tanto en sus canciones de rock como de folk, Neil Young es uno de los músicos más respetados de su generación. Por ello, su opinión sobre el desarrollo de los Beatles y los Rolling Stones, recogida por la revista británica Far Out Magazine, no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo cuando ha hecho hincapié en la diferencia clave que separa el camino de ambos grupos.

“Los Rolling Stones tenían algo... siguieron adelante. No duraron solo cinco años, sino que les llevó más tiempo hacer una gran contribución”, explica Young al citado medio. Con esta reflexión, el músico quiere subrayar la capacidad de evolución de la banda de Mick Jagger y compañía frente al impacto tan inmediato como fugaz de los Beatles. “Ellos hicieron su contribución en unos cinco años, ¡zas!, se fueron, ¿no? Los Rolling Stones lanzaron la canción de Miss You mucho después, años después de la separación de los Beatles, y cuando piensas en los Rolling Stones, ese es uno de sus mejores álbumes: Some Girls. Habían pasado por muchos cambios”.

Portada del disco 'Some Girls' de los Rolling Stones.

La canción favorita de Neil Young de los Rolling Stones

La admiración de Neil Young por los Rolling Stones se ha manifestado en numerosas ocasiones, especialmente al referirse a la interacción musical de sus miembros. “Lo que más me gustaba era que Brian Jones y Keith Richards tocaran juntos. Aunque Jones era un tipo un poco maleducado, un poco sub-bluesero, seguía teniendo esa exuberancia”, afirmó en una ocasión, valorando la autenticidad y la energía que la banda transmitía en sus primeros años.

En cuanto a sus canciones favoritas, Young reconoce la importancia de Satisfaction, pero se inclina por otro tema emblemático de los Stones: "Get Off My Cloud fue mejor. Más suelta, menos impactante. Más desenfrenada", afirmó. “Sé que no es una canción tan buena y sé que la interpretación probablemente no sea tan buena como la de Satisfaction, pero es una canción improvisada que se les ocurrió de camino al estudio o la noche anterior, ¿sabes? Eso es lo que me gustó. Sonaba de verdad como los Rolling Stones”.