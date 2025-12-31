España Cultura

Una leyenda del rock explica la principal diferencia entre los Beatles y los Rolling Stones: “A ellos les costó más tiempo”

Neil Young, leyenda viva de la música, ha explicado el elemento por el que se debe separar a dos conjuntos que, por su relevancia y su influencia en la música posterior, siempre han sido comparadas entre sí

Guardar
Imágenes de 'The Rolling Stones'
Imágenes de 'The Rolling Stones' y 'The Beatles'.

La rivalidad entre dos de las bandas más grandes de la historia del rock, los Beatles y los Rolling Stones, marcó a fuego la cultura musical del siglo XX e incluso sigue vigente a día de hoy. Al fin y al cabo, se trata de dos grupos que no solo definieron el sonido de una época, sino que se convirtieron en referentes universales, inspirando a generaciones de músicos y dejando una huella imborrable en la evolución del género.

La fama mundial de los Beatles despegó fulgurantemente en la década de 1960, mientras que los Rolling Stones, aunque nunca buscaron intencionadamente ese papel, terminaron siendo considerados su contrapartida imprescindible en la escena internacional. El fenómeno de ambos grupos llevó a que, de manera casi inevitable, el público y la crítica los compararan constantemente, a pesar de las diferencias fundamentales que los separaban.

Construidas desde orígenes y estilos opuestos —un cuarteto del norte de Inglaterra frente a un quinteto del sur—, las dos bandas ofrecían propuestas musicales que se nutrían de raíces distintas. Los Beatles se caracterizaban por su experimentación y melodías expansivas, mientras que los Rolling Stones cimentaron su identidad en el blues y el rock más crudo. Así, fue tan inevitable como absurdo que el debate sobre qué formación era mejor proliferara, y que sobre ello opinaran incluso otras estrellas del género, como el legendario Neil Young.

Neil Young y Paul McCartney cantan "Un día en la vida"

Lo breve frente a lo progresivo

Conocido por su inconfundible voz, sus letras introspectivas y el sonido crudo tanto en sus canciones de rock como de folk, Neil Young es uno de los músicos más respetados de su generación. Por ello, su opinión sobre el desarrollo de los Beatles y los Rolling Stones, recogida por la revista británica Far Out Magazine, no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo cuando ha hecho hincapié en la diferencia clave que separa el camino de ambos grupos.

“Los Rolling Stones tenían algo... siguieron adelante. No duraron solo cinco años, sino que les llevó más tiempo hacer una gran contribución”, explica Young al citado medio. Con esta reflexión, el músico quiere subrayar la capacidad de evolución de la banda de Mick Jagger y compañía frente al impacto tan inmediato como fugaz de los Beatles. “Ellos hicieron su contribución en unos cinco años, ¡zas!, se fueron, ¿no? Los Rolling Stones lanzaron la canción de Miss You mucho después, años después de la separación de los Beatles, y cuando piensas en los Rolling Stones, ese es uno de sus mejores álbumes: Some Girls. Habían pasado por muchos cambios”.

Portada del disco 'Some Girls'
Portada del disco 'Some Girls' de los Rolling Stones.

La canción favorita de Neil Young de los Rolling Stones

La admiración de Neil Young por los Rolling Stones se ha manifestado en numerosas ocasiones, especialmente al referirse a la interacción musical de sus miembros. “Lo que más me gustaba era que Brian Jones y Keith Richards tocaran juntos. Aunque Jones era un tipo un poco maleducado, un poco sub-bluesero, seguía teniendo esa exuberancia”, afirmó en una ocasión, valorando la autenticidad y la energía que la banda transmitía en sus primeros años.

En cuanto a sus canciones favoritas, Young reconoce la importancia de Satisfaction, pero se inclina por otro tema emblemático de los Stones: "Get Off My Cloud fue mejor. Más suelta, menos impactante. Más desenfrenada", afirmó. “Sé que no es una canción tan buena y sé que la interpretación probablemente no sea tan buena como la de Satisfaction, pero es una canción improvisada que se les ocurrió de camino al estudio o la noche anterior, ¿sabes? Eso es lo que me gustó. Sonaba de verdad como los Rolling Stones”.

Temas Relacionados

The BeatlesThe Rolling StonesMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reacción de una camarera al recibir una propina de 600 dólares de Taylor Swift: “Gracias por trabajar en Navidad”

La cantante sorprendió a una empleada del estadio de los Kansas City Chiefs con un ‘extra’ que equivalía a su sueldo de dos semanas

La reacción de una camarera

Si te gustó ‘Ena’ o ‘Isabel’, no te pierdas la película de Netflix sobre una de las reinas más enigmáticas de la historia de España

Rodolfo Sancho e Irene Escolar lideran esta producción basada en los hechos posteriores a la muerte de Isabel la Católica

Si te gustó ‘Ena’ o

Todo sobre el último capítulo de ‘Stranger Things’, el cierre de la serie de Netflix que es una película de más de dos horas: “Habrá sorpresas en el final”

La mítica ficción de la plataforma, que ha alcanzado cinco temporadas, culmina con un episodio que promete despejar todas las incógnitas que se han diseminado a lo largo de 10 años

Todo sobre el último capítulo

El actor vasco Sambou Diaby ha sido expulsado de un bar por confundirlo con un ‘mantero’: “aquí no puedes vender”

El protagonista de películas como ‘La isla de los faisanes’, que nació en Irún, fue increpado por un camarero para que abandonara el local

El actor vasco Sambou Diaby

Se reedita 60 años tras su publicación una de las obras más misteriosas de la literatura: una novela-enigma que sigue perturbando

Se cumplen 20 años tras la muerte de John Fowles y la editorial Anagrama rescata una de sus obras cumbre

Se reedita 60 años tras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las balizas V-16

Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

La Justicia deniega el asilo en España a un ciudadano colombiano al considerar que las amenazas de la banda criminal Los Paisas son “delincuencia común”

El PSOE reconoce que pagó 15.612 euros a Leire Díez por trabajos como “periodista”, aunque confirman que no tuvo cargo en el partido

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

ECONOMÍA

Un jubilado tiene que pagar

Un jubilado tiene que pagar 24.000 euros de su pensión por haber trabajado un día más: ganó menos de 80 euros

El Ibex 35 cierra 2025 con su mejor año desde 1993 y se dispara casi un 50%, impulsado por la banca y sectores como defensa y energía

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Un restaurante se enfrenta a una multa de 8.000 euros por no dar agua gratis a los clientes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Thierry Henry explica lo que

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar