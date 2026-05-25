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Los colores que nunca deberías mezclar en la lavadora si no quieres que tu ropa se estropee

Descubre qué combinaciones debes evitar y cómo mantener tus prendas en buen estado

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Hay ciertos colores que no se deben mezclar
Lavadora con colores vivos. (Magnific)

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más se usan en el hogar y, a pesar de su aparente sencillez, usarlo correctamente influye directamente en la vida útil de la ropa y del propio aparato. Elegir bien la temperatura, separar adecuadamente las prendas o no sobrecargar el tambor son pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia en los resultados del lavado.

Uno de los errores más comunes es agrupar colores sin criterio. Muchas personas separan el blanco del resto de prendas. Sin embargo, hay varios colores que no se deberían mezclar bajo ninguna circunstancia. Esto es algo que conocen a la perfección diferentes expertos y entidades, siendo una de ellas la empresa Vigosat.

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Antes de entrar en detalle sobre qué colores pueden lavarse juntos y cuáles es mejor mantener separados, conviene entender un aspecto clave: no todas las prendas se comportan igual dentro de la lavadora. El tipo de tejido, el proceso de teñido e incluso la antigüedad de la ropa influyen en la cantidad de color que puede desprender durante el lavado.

Colores que sí pueden lavarse juntos con seguridad

Aunque muchas personas separan toda la ropa por costumbre, lo cierto es que algunos grupos de colores pueden lavarse juntos sin riesgo si se hace correctamente. Los blancos pueden combinarse con tonos muy claros como beige, crema o pasteles suaves, siempre que no se trate de prendas nuevas o con tintes intensos.

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Del mismo modo, los colores oscuros (negro, gris oscuro, azul marino y marrón) suelen ser compatibles, ya que comparten una intensidad similar y es menos probable que destiñan. También es posible lavar juntos colores parecidos, como rojos con naranjas o azules con verdes.

En cualquier caso, el lavado en frío es una de las mejores formas de minimizar el riesgo de que los tintes se liberen durante el proceso. Esto ayuda a conservar mejor los colores originales de las prendas y reduce notablemente la posibilidad de que se manche la ropa.

Colores que no puedes mezclar bajo ninguna circunstancia

Aunque existen combinaciones seguras, también hay mezclas que conviene evitar siempre, especialmente si se quiere mantener la ropa en buen estado durante más tiempo. Uno de los errores más habituales es lavar juntos los blancos con colores oscuros o intensos.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Tonos como el negro, el azul marino o el gris oscuro tienen una alta probabilidad de soltar tinte y acabar manchando las prendas más claras de forma irreversible. También es importante evitar combinar colores vivos con tonos pastel o suaves.

La ropa de color fucsia, naranja o rojo destiñe fácilmente, afectando a los tejidos de tonalidades más claras. Otro caso habitual es el de la ropa nueva, que suele desprender más tinte en los primeros lavados, por lo que siempre es recomendable lavarla por separado.

Errores que pueden empeorar el resultado del lavado

Más allá de la combinación de colores, existen hábitos que aumentan el riesgo de estropear la ropa durante la colada. Uno de los más frecuentes es usar temperaturas demasiado altas, ya que el calor favorece la liberación de tintes y acelera el desgaste de los tejidos.

Otro error común es sobrecargar el tambor, lo que impide que el agua y el detergente circulen correctamente. Esto reduce la eficacia del lavado y aumenta la posibilidad de transferencias de color. Por último, dejar la ropa húmeda dentro de la lavadora tras el ciclo puede provocar malos olores, arrugas y manchas difíciles de eliminar.

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