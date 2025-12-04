España se retira oficialmente de Eurovisión: Israel recibe el apoyo mayoritario en la UER y seguirá en el Festival

Melody, en Eurovisión 2025. (REUTERS/Denis Balibouse)

Israel no será expulsado de Eurovisión. Pese al pulso que varios países críticos, entre ellos España, han lanzado a la UER en los últimos meses, la votación en la asamblea general de este jueves se ha saldado con el respaldo mayoritario al nuevo reglamento impulsado por la organización, lo cual se traduce en que se mantiene la permanencia hebrea en el certamen.

Según ha adelantado la Cadena SER, las medidas impulsadas por la UER han recibido una mayoría de apoyos en la votación secreta que RTVE y otras siete cadenas públicas han forzado en la reunión de este 3 de diciembre, mientras que no ha prosperado la propuesta de España de suspender la participación de la KAN durante un período mínimo de un año.

Tras la decisión de mantener a Israel, España ha confirmado oficialmente su retirada del Festival de Eurovisión, una salida que implica que la cadena pública tampoco emitirá las tres galas de la próxima edición del certamen. Además, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también han confirmado su salida del concurso.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Profundo cisma por Israel

La 95ª asamblea general de la UER ha estado marcada por el profundo cisma que se ha generado en la institución con motivo de la participación del país en Eurovisión. Representantes de 68 cadenas públicas de radio y televisión de 56 países han debatido sobre las medidas tomadas por la organización, aunque finalmente RTVE y otras cadenas críticas han forzado la votación secreta sobre la permanencia de la televisión israelí KAN.

Según avanzó 20minutos, han sido ocho países —entre ellos España, representada por RTVE— los que, acogiéndose a los estatutos de la UER, han propuesto la celebración de la votación secreta sobre la expulsión de Israel. El reglamento recoge que la solicitud de votación secreta debe atenderse si al menos cinco países la presentan, por lo que finalmente ha salido adelante la propuesta.

La decisión de RTVE y España sobre Eurovisión marca un giro relevante para el histórico evento musical europeo. Tras la votación realizada en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra, la corporación pública española activó una retirada que venía anunciando desde septiembre: “España se retirará del Festival si Israel forma parte”, había acordado el Consejo de Administración de RTVE meses atrás.

Durante su intervención en la asamblea, Alfonso Morales, secretario general de RTVE, detalló los motivos por los cuales la corporación considera insuficientes las actuaciones de la UER y los organismos de referencia: “Reconocemos y valoramos las medidas adoptadas, sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes”. Morales fue más allá al cuestionar la neutralidad del festival bajo la situación actual: “Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, puntualizó.

Otra preocupación importante expresada por el representante de RTVE fue la falta de sanciones ante la instrumentalización del voto en pasadas ediciones: “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”.

Siguiendo esta línea de crítica, la delegación española solicitó no solo la votación secreta para todas las decisiones relativas a Eurovisión tomadas durante la Asamblea, sino también una votación específica sobre la suspensión temporal de la participación de KAN, proponiendo un periodo mínimo de un año y la opción de revisión futura. RTVE aseguró que, ante la negativa de la Asamblea a autorizar estas propuestas, se veía forzada a desmarcarse.

Morales calificó la situación en la organización como “una de las mayores tensiones internas en la historia de la UER”. Según sus palabras, “creemos firmemente que nunca debería haberse llegado a esta situación”. Asimismo, subrayó que el asunto de posibles sanciones a Israel por supuestos incumplimientos debía haberse tratado a nivel ejecutivo, sin llevar el conflicto al conjunto de la asamblea para evitar confrontaciones entre miembros.

Afrontando el desenlace, Morales insistió en mantener la posición española desde “el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación actual, y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER”.

La jornada finalizó con la votación sobre las nuevas normas impulsadas por el Grupo de Referencia y la dirección de la UER, que resultaron aprobadas tras sumar 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.

La presidenta de la UER, Delphine Ernotte Cunci, ha valorado que este resultado “demuestra el compromiso compartido de nuestros miembros de proteger la transparencia y la confianza en el Festival de la Canción de Eurovisión, el evento de música en vivo más grande del mundo”. Además, ha defendido que los cambios en el reglamento garantizan que Eurovisión “siga siendo un lugar de unidad e intercambio cultural”.